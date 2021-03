OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Les entreprises et les entrepreneurs autochtones sont l'épine dorsale de collectivités partout au pays, et ils représentent une partie importante de l'économie canadienne. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin pour traverser la pandémie de COVID-19 et prospérer au-delà de celle-ci.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a prononcé le mot de la fin lors de l'événement du groupe d'experts de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario intitulé « Braiding Relationship, Well-Being, and Entrepreneurship » (L'interaction entre les relations, le mieux-être et l'entrepreneuriat), présenté par les Indigenous Education and Cultural Services, ainsi que par Brilliant Catalyst.

Le groupe d'experts a abordé les expériences vécues par des dirigeants autochtones au sein d'entreprises chefs de file, ainsi que dans les domaines des arts et de la santé, et a examiné des façons de rendre l'entrepreneuriat plus accessible aux groupes sous-représentés.

La ministre Ng a mis l'accent sur la façon dont le gouvernement du Canada aide les entrepreneurs autochtones à atteindre leurs objectifs et à contribuer à la croissance économique de leurs collectivités.

Une de ces mesures consiste à accorder un financement pouvant atteindre 306,8 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones pendant la pandémie, et pour soutenir les institutions financières autochtones qui offrent du financement à ces entreprises.

Le gouvernement du Canada se fait présent, et il entend continuer d'épauler les communautés et les entreprises autochtones tout au long de la pandémie ainsi que par la suite.

Citation

« Notre gouvernement est résolu à investir dans des programmes qui renforceront le secteur des entreprises autochtones et aideront à éliminer les obstacles systémiques à la réussite des aspirants entrepreneurs. Alors que le Canada lutte contre la pandémie et se dirige vers une reprise économique inclusive, nous continuerons d'appuyer nos entreprises de toutes les manières possibles et de promouvoir une participation diversifiée à l'économie, au profit de tous. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé le plus grand ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, qui comprend les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés :

a lancé le plus grand ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, qui comprend les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire de leurs employés. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2021.

(SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire de leurs employés. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2021.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), dont la portée a été élargie, offre des prêts sans intérêt pouvant atteindre 60 000 $, dont 33 % peuvent être radiés si le prêt est remboursé avant le 31 décembre 2022.



La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL), versée directement aux propriétaires d'entreprise, couvre jusqu'à 65 % du loyer. Les entreprises qui sont assujetties à une fermeture par une autorité en santé publique recevront une indemnité de confinement qui correspond à une aide supplémentaire de 25 %. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir une subvention couvrant jusqu'à 90 % de leur loyer. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2021.

pour le loyer (SUCL), versée directement aux propriétaires d'entreprise, couvre jusqu'à 65 % du loyer. Les entreprises qui sont assujetties à une fermeture par une autorité en santé publique recevront une indemnité de confinement qui correspond à une aide supplémentaire de 25 %. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir une subvention couvrant jusqu'à 90 % de leur loyer. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2021.

Le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) offre des prêts 100 % garantis par le gouvernement du Canada , à un taux d'intérêt fixe de 4 % par l'entremise de toutes les institutions financières. Ces prêts sont assortis de périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les entreprises pourront présenter une demande jusqu'au 30 juin 2021.

, à un taux d'intérêt fixe de 4 % par l'entremise de toutes les institutions financières. Ces prêts sont assortis de périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les entreprises pourront présenter une demande jusqu'au 30 juin 2021.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), assorti d'une enveloppe de 2 milliards de dollars, procure un soutien aux petites entreprises des quatre coins du pays qui ne sont pas admissibles aux mesures d'aide déjà en place. Ce programme est offert par l'entremise des agences de développement régional du Canada .

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Youmy Han, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 343-551-0246, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home