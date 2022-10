OTTAWA, ON, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont les piliers de notre économie et le cœur même de nos communautés. Tous les jours, elles sont au service des Canadiens. Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer de les soutenir dans cette voie.

Tout au long de la Semaine de la PME BDC 2022, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a souligné les mesures continues prises par le gouvernement du Canada pour aider les petites entreprises de tout le pays à croître, à innover et à s'adapter aux périodes de changements.

En début de semaine, la ministre a mis en lumière les mises à jour apportées au Programme de financement des petites entreprises du Canada, à l'occasion d'une activité de la Chambre de commerce du Canada se déroulant à Ottawa. Ce programme offre désormais de nouvelles options de financement aux petites entreprises et ses formalités administratives ont été allégées. De nouvelles catégories de prêts ont été ajoutées, notamment pour inclure les biens incorporels. On a aussi porté de 350 000 $ à 500 000 $ le montant maximal du prêt, étendu la période de couverture gouvernementale pour le financement des équipements et des améliorations locatives, et ajouté une option de marge de crédit pouvant atteindre 150 000 $.

La ministre Ng s'est également rendue à l'Île-du-Prince-Édouard, où elle a rencontré des représentants de chambres de commerce et de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que des propriétaires de petite entreprise touchés par l'ouragan Fiona. La ministre a réitéré l'engagement du gouvernement de fournir une aide aux sinistrés de 300 millions de dollars. Les entreprises et les collectivités des provinces de l'Atlantique et du Québec seront ainsi mieux en mesure de reconstruire et de se remettre sur pied.

Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, au nom de la ministre Ng, a pris la parole à l'occasion d'une séance tenue lors de la journée Startup Day 2022 (anglais), organisée par Startup Canada, au sujet de l'Indice Mastercard des femmes entrepreneures (anglais) de 2021. Le ministre et le secrétaire parlementaire ont souligné que le gouvernement du Canada bâtissait une économie qui profite à tout le monde en soutenant les femmes propriétaires d'entreprise et entrepreneures dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dotée d'une enveloppe de plus de 6 milliards de dollars. Les programmes qui relèvent de cette stratégie, ainsi que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, contribuent à abattre les obstacles qui se dressent devant les entrepreneurs membres de groupes sous-représentés et issus de la diversité, et les aident à atteindre leurs objectifs d'affaires. Ainsi, le bassin de talents s'élargit et des emplois sont créés au sein de notre économie, et le dynamisme des communautés s'en trouve renforcé.

La ministre Ng a également fait le point sur les mesures de soutien aux petites entreprises. Le gouvernement a reporté d'un an, au 31 décembre 2023, la date limite pour le remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Elle a également parlé du Programme canadien d'adoption du numérique, qui fournit des subventions et des services consultatifs aux petites entreprises souhaitant augmenter leurs activités de commerce électronique et adopter des technologies qui les rendront plus productives et concurrentielles.

Citations

« Les petites entreprises, qui sont au cœur de nos communautés, constituent de véritables piliers de notre économie. Elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, emploient plus de 10 millions de vaillants Canadiens, et donnent à nos quartiers leur caractère unique et dynamique. En cette Semaine de la PME, j'invite tous les Canadiens à unir leur voix à la mienne pour rendre hommage aux propriétaires de petite entreprise. Ce sont ces personnes, qui sont aussi nos voisins et nos amis, qui rendent nos communautés si agréables. Quels que soient les défis ou les possibilités qui se présenteront, notre gouvernement continuera à soutenir les petites entreprises pour qu'elles réalisent toutes leurs ambitions, au Canada et aux quatre coins du monde. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

La Semaine de la PME BDC est une marque de commerce enregistrée de la Banque de développement du Canada depuis 1986. Cette année, elle se tient du 16 au 22 octobre sous le thème « Osez faire autrement : Propulsez votre croissance ».

depuis 1986. Cette année, elle se tient du 16 au 22 octobre sous le thème « Osez faire autrement : Propulsez votre croissance ». Le budget de 2022 a mis de l'avant des mesures de financement additionnelles pour faciliter une reprise postpandémique forte, dont :

le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada , qui soutient l'embauche et la réembauche de personnel;

, qui soutient l'embauche et la réembauche de personnel;

le Programme canadien d'adoption du numérique, qui aide à couvrir les coûts de l'acquisition de nouvelles technologies;



des modifications au Programme de financement des petites entreprises du Canada , qui élargissent l'accès aux prêts.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]