TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a prononcé une allocution lors de l'édition 2023 du festival Elevate, la plus importante rencontre canadienne en matière de technologie et d'innovation.

La ministre Ng a souligné les mesures adoptées par le gouvernement du Canada pour niveler les chances économiques et entrepreneuriales au profit de l'ensemble des citoyens, en mettant l'accent sur le soutien aux femmes entrepreneures et l'approche inclusive du Canada à l'égard du commerce.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) comprend des investissements et des engagements de près de 7 milliards de dollars en vue d'aider des milliers de femmes entrepreneures à accéder au financement, aux réseaux, au mentorat et à la formation dont elles ont besoin pour réussir. En 2021-2022, par exemple, des initiatives réalisées au titre de la SFE ont permis à des entrepreneures d'obtenir un peu moins de 9 000 prêts abordables. En outre, plus de 22 000 femmes ont participé au cours de la même année à des activités organisées par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Depuis son lancement, le Fonds pour l'écosystème de la SFE a aidé plus de 10 000 femmes à lancer une entreprise et plus de 12 000 femmes à faire prendre de l'expansion à leur entreprise existante.

Elevate est l'une des cinq organisations à avoir obtenu des fonds de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, l'un des programmes de la SFE, dans le but d'instaurer un contexte plus inclusif pour les femmes entrepreneures dans le domaine du capital de risque. Elevate mène un projet pour combler l'écart entre les hommes et les femmes dans le secteur des technologies en améliorant l'accès aux ressources, à la formation et au mentorat pour les femmes entrepreneures et investisseuses.

À cela s'ajoute le volet de croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque, qui a pour but de faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'écosystème canadien du capital de risque. Ce volet favorise l'accès au capital pour les gestionnaires de fonds issus de la diversité et les entrepreneurs canadiens membres de groupes sous-représentés.

Dans le but d'appuyer les femmes dans le secteur technologique, la Banque de développement du Canada a annoncé la plateforme Excelles, dotée de 500 millions de dollars, à l'automne 2022. Il s'agit de la plus importante plateforme d'investissement au monde vouée à la réussite des entreprises dirigées par des femmes. Cette plateforme compte trois volets : le Fonds pour les femmes Excelles, doté de 300 millions de dollars, une enveloppe d'investissement indirect dotée de 100 millions de dollars, et le Lab pour les femmes Excelles, doté de 100 millions de dollars.

La ministre Ng a également fait le point sur les mesures de soutien aux femmes exportatrices, notamment les cibles en matière de commerce d'Exportation et développement Canada et son Programme d'investissement pour le commerce inclusif, ainsi que les initiatives du Service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada visant les femmes d'affaires.

« Notre gouvernement stimule une croissance économique forte, durable et inclusive en investissant dans la réussite d'entrepreneurs de tous les horizons. En aidant le plein éventail d'entrepreneurs à lancer une entreprise, à la faire croître et à exporter vers de nouveaux marchés, nous bâtirons une économie plus inclusive qui renforcera l'avantage concurrentiel du Canada. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

