Lorsque les entreprises canadiennes innovent et prospèrent, elles deviennent des phares pour nos collectivités et les divers secteurs de l'économie. En effet, elles offrent alors davantage de possibilités d'emploi, effectuent plus de recherche-développement, développent leurs innovations plus rapidement, soutiennent les entreprises plus petites qui gravitent autour d'elles et voient leur croissance d'autant plus stimulée. Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que plus d'entreprises canadiennes deviennent des entreprises phares, et il veille donc à renforcer non seulement l'économie ici même au pays, mais aussi nos liens commerciaux partout dans le monde.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a été, en compagnie de hauts fonctionnaires d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, l'hôte de la réunion inaugurale du comité de sélection du Projet pour l'hypercroissance mondiale (PHM).

Le comité de sélection, qui est coprésidé par le dirigeant du Fonds pour les technologies profondes de la Banque de développement du Canada et associé, Thomas Park, et le fondateur et associé directeur de Maverix Private Equity, John Ruffolo, est constitué de chefs d'entreprise canadiens à l'expérience, aux compétences et aux parcours variés, et issus des secteurs privé et public. Ce groupe de personnes distinguées formulera des recommandations quant aux entreprises qui devraient participer au PHM, qui a été conçu pour propulser encore plus rapidement les entreprises phares en devenir du Canada.

Le PHM offrira un soutien direct à un maximum de 15 entreprises canadiennes, en les aidant à naviguer à travers les embûches et à aplanir les obstacles, que l'on pense aux entraves à l'exportation, aux difficultés touchant la réglementation et à bien d'autres défis encore. L'objectif est d'accélérer leur croissance et de favoriser la création de bons emplois à l'échelon local dans toutes les collectivités du pays. Chaque entreprise aura un chargé de compte attitré, dont le rôle sera de faciliter l'établissement de relations d'affaires pour l'entreprise et de concentrer son attention là où c'est nécessaire, surtout dans les domaines suivants :

financement;

expansion internationale;

embauche de personnes de talent;

réglementation fédérale;

accès aux projets d'approvisionnement;

mentorat et expertise.

En plus de bénéficier du soutien d'un chargé de compte attitré, chaque entreprise participant au PHM profitera :

d'un plan de service personnalisé, c'est-à-dire adapté à ses besoins;

d'un accès facilité et accéléré à du soutien gouvernemental;

d'une évaluation accélérée de ses demandes.

Citations

« Le Canada est gagnant lorsque les entreprises de pointe gardent leurs activités, leurs profits et leurs emplois à l'intérieur de ses frontières. Et lorsqu'elles prennent de l'expansion où que ce soit dans le monde, elles donnent le signal que le Canada est prêt à faire des affaires. Dans le cadre du Projet pour l'hypercroissance mondiale, nous redoublons d'efforts pour permettre aux entreprises canadiennes les plus prometteuses de prendre de l'expansion sans plus tarder. J'ai bien hâte de voir les recommandations qui seront formulées par ce groupe exceptionnel de chefs d'entreprise canadiens, alors que nous en sommes à stimuler la croissance économique, à favoriser la création de bons emplois à l'échelon local et à soutenir les esprits les plus brillants qui font la force de notre pays. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Le comité de sélection du Projet pour l'hypercroissance mondiale est constitué des personnes suivantes :

John Ruffolo (coprésident), fondateur et ancien président-directeur général d'OMERS Ventures, et fondateur et associé directeur de Maverix Private Equity;

Thomas Park (coprésident), dirigeant du Fonds pour les technologies profondes de la Banque de développement du Canada et associé;

Todd Burns , président de Cypher Environmental, et membre du Groupe consultatif mondial sur les technologies propres, créé par Affaires mondiales Canada ;

Ian Crosby , cofondateur et ancien chef de la direction de Bench, et directeur des produits chez Shopify;

Arlene Dickinson , investisseuse en capital-risque de premier plan;

Judy Fairburn , cofondatrice, coprésidente-directrice générale et associée directrice de fonds de The51, ancienne membre de la haute direction chez Shell, Cenovus et Encana, ancienne présidente du conseil d'administration d'Alberta Innovates, et membre du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada ;

Joanna Griffiths , fondatrice et chef de la direction de Knix;

Geneviève Guertin, investisseuse active comptant plus de 20 ans d'expérience en capital-risque dans le secteur des sciences de la vie;



John Risley , fondateur et président-directeur général de Clearwater Fine Foods, président du conseil d'administration de Northern Private Capital, président du conseil d'administration de la MDA Corporation, et président du conseil d'administration de Supergrappe des océans du Canada ;

David Lisk , vice-président du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada , qui possède également de l'expérience à titre de cadre supérieur et de président-directeur général dans le secteur privé (en vertu de sa charge).

