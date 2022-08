KELOWNA, BC, le 18 août 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont au cœur des communautés canadiennes. Elles sont un moteur important des économies locales, et leur réussite est essentielle pour accélérer une croissance inclusive qui profite à tous.

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a effectué une tournée au Manitoba et en Colombie-Britannique du 15 au 18 août pour rencontrer divers entrepreneurs, propriétaires de petite entreprise et représentants d'organismes de soutien aux petites entreprises. Elle en a profité pour souligner les efforts incessants que déploie le gouvernement pour les aider à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent et leur permettre d'accéder à du capital, d'adopter des technologies numériques, d'exporter leurs produits vers de nouveaux marchés et de créer de bons emplois à l'échelle locale.

Le 15 août dernier, à Winnipeg, la ministre Ng a annoncé qu'Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) fournirait, dès l'automne, des prêts pouvant atteindre 50 000 $ à des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise dans le cadre du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat est un élément clé de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est dotée d'une enveloppe de 6 milliards de dollars. Ce fonds donne aux femmes entrepreneures de tout le pays un accès au capital dont elles ont bien besoin pour lancer, faire croître et faire prospérer leur entreprise. Avec l'expansion du Fonds de prêts par le truchement d'OEFC, près de 30 millions de dollars pourront être investis dans des entreprises détenues par des femmes.

Lors d'une rencontre avec des propriétaires philippins d'entreprises locales du Manitoba, la ministre Ng a annoncé qu'elle se rendrait aux Philippines les 19 et 20 septembre prochains pour renforcer les liens commerciaux et interpersonnels qui existent entre les deux pays.

En Colombie-Britannique, la ministre Ng a rencontré des membres de la South Asian Business Association of British Columbia, à Surrey. Elle en a profité pour parler de la poursuite des négociations en vue de la conclusion d'un accord commercial des premiers progrès avec l'Inde, et des autres formes de soutien qui existent pour aider les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion sur les marchés du monde entier.

Lors de ses rencontres avec des propriétaires d'entreprise et des représentants d'organismes de soutien aux entreprises à Osoyoos et à Kelowna, la ministre Ng a souligné l'importance du développement économique rural et autochtone. Elle a rencontré, entre autres, des représentants de Nk'Mip Cellars, de Crush Dynamics, de Gorman Bros. Lumber et de Northern Cherries. Elle a terminé sa tournée en se joignant aux représentants d'Accelerate Okanagan, un accélérateur d'entreprises, pour discuter du soutien qu'apportent les investissements fédéraux effectués par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et de l'Initiative de catalyse du capital de risque aux femmes entrepreneures qui œuvrent dans des domaines liés aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM), notamment un accès à du capital, à des réseaux et à des services de mentorat.

Les mesures visant à stimuler la reprise économique, à soutenir une diversité d'entrepreneurs et à accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes aideront ces entrepreneurs et ces entreprises à rester concurrentiels ainsi qu'à créer des emplois et à faire croître l'économie.

« Les entrepreneurs et les propriétaires de petite entreprise du Manitoba et de la Colombie-Britannique se surpassent en matière d'innovation, de talents et de résilience. Ils constituent de réels pivots économiques au sein de leurs collectivités et sont source de bons emplois locaux. Grâce à ses investissements sans précédent dans l'adoption du numérique, l'entrepreneuriat au féminin et le développement économique rural, notre gouvernement continuera de défendre les intérêts des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs, tout comme ceux-ci continuent de soutenir les Canadiens de tout l'Ouest canadien. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

