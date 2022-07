La ministre Ng lance un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

HALIFAX, NS, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement du Canada travaille à renforcer l'économie à la suite de la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement celles dirigées par des femmes, soient soutenues pour assurer une reprise économique juste et équilibrée.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a lancé un nouvel appel de propositions de projets dans le cadre du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un volet clé de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), dotée de 6 milliards de dollars. Elle était accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, Andy Fillmore.

À ce jour, le Fonds pour l'écosystème de la SFE a investi 100 millions de dollars dans 52 projets visant à combler les lacunes dans les services offerts aux femmes dans l'écosystème entrepreneurial, particulièrement dans les domaines du mentorat, du réseautage et du perfectionnement des compétences. En 2020 et en 2021, le Fonds pour l'écosystème a aidé plus de 5 000 femmes à mettre sur pied une entreprise et plus de 7 000 femmes à faire croître leur entreprise existante.

Dans le cadre de cet appel de propositions, 40 millions de dollars seront consacrés à des projets visant à soutenir les femmes entrepreneures et à stimuler le développement et la croissance de leurs activités d'affaires. Pour être admissibles, les projets doivent être proposés par des organismes sans but lucratif et être de portée nationale ou multirégionale. La priorité sera donnée aux projets axés sur les secteurs et les domaines de force des femmes entrepreneures (dont l'économie des soins et les secteurs du commerce de détail et des services), ainsi qu'aux projets offrant principalement des services aux femmes entrepreneures qui habitent dans un secteur rural, éloigné ou nordique du pays.

Les organismes qui ont déjà reçu du financement au titre du Fonds pour l'écosystème de la SFE et qui répondent aux critères d'admissibilité actuels sont invités à faire une demande.

Cette nouvelle mesure de soutien s'ajoute aux investissements sans précédent faits par le gouvernement à l'appui des femmes depuis 2015. Cet appui se traduit notamment par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes pour la prise de décisions stratégiques, la légifération en matière d'équité salariale, la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, l'offre d'un financement particulier pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et l'annonce dans le budget de 2021 d'un investissement de 30 milliards de dollars pour mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

« La contribution des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise est considérable. Leur apporter notre soutien est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi la chose la plus judicieuse pour notre économie. Notre gouvernement s'est engagé à éliminer les obstacles systémiques et à favoriser l'autonomisation des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise, pour qu'elles puissent créer des emplois dans les collectivités partout au Canada, faire croître leurs entreprises et prendre la voie de l'expansion. Grâce à la somme supplémentaire de 40 millions de dollars allouée dans la deuxième phase du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, nous poursuivons nos efforts visant à favoriser l'égalité et une reprise économique vigoureuse, inclusive et durable. »

