OTTAWA, ON, le 25 avril 2022 /CNW/ - Alors qu'au Canada les efforts se poursuivent pour éradiquer la COVID-19, le gouvernement est déterminé à assurer au pays une relance économique solide et inclusive, à éliminer les écarts systémiques qui subsistent entre les genres et à appuyer les femmes pour qu'elles prennent la place qui leur revient dans l'économie.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a lancé un appel de propositions pour la mise en œuvre de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque (IIFCR), une nouvelle initiative de 15 millions de dollars qui s'inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de 6 milliards de dollars.

Les entreprises détenues par des femmes parviennent à mettre la main sur à peine 2,8 % du financement du capital de risque (CR) disponible à l'échelle internationale, et ce pourcentage est estimé à 4 % quand on parle du financement du CR disponible au Canada qu'elles réussissent à obtenir. Les femmes sont aussi sous représentées au sein des sociétés d'investisseurs. Elles ne représentent que 15,2 % des partenaires des sociétés de CR canadiennes et 16,7 % des sociétés canadiennes privées d'investissement en capital de risque.

L'IIFCR durera trois ans et vise à édifier un environnement de CR plus inclusif pour les femmes entrepreneures. L'IIFCR appuiera des projets qui aideront à renforcer la capacité des femmes entrepreneures à avoir accès au financement du capital de risque; contribueront à accroître la représentation des femmes dans l'industrie du capital de risque; et aideront à faire en sorte que l'industrie du capital de risque soit sensible aux préjugés sexistes et inconscients potentiels liés à ses opérations.

Les domaines d'intérêt admissibles peuvent inclure ce qui suit :

fournir une éducation et une formation permettant de soutenir un accès équitable au financement et la promotion de pratiques connexes au secteur du capital de risque;

amener les investisseurs à mieux comprendre les femmes entrepreneures et leurs entreprises, à adapter leurs services en conséquence et à travailler davantage avec les femmes en entrepreneuriat;

aider les femmes entrepreneures à mieux comprendre les options de financement disponibles et à y avoir accès;

soutenir les efforts visant à accroître la représentation des femmes dans des rôles tels que ceux d'investisseurs et de gestionnaires de fonds;

soutenir les modèles de mise en réseau et de mentorat qui contribuent à faciliter l'accès au capital pour les femmes entrepreneures et leurs entreprises;

soutenir les efforts et faire des contributions dans d'autres domaines pour renforcer les réseaux de femmes et les organisations d'entrepreneuriat issues de la diversité au Canada .

Les propositions doivent provenir d'une organisation canadienne à but non lucratif. Les propositions soumises par des organisations oeuvrant en partenariat sont aussi admissibles. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le processus de demande, consultez le Guide du demandeur de l'IIFCR sur le site Web de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE).

L'IIFCR se situe dans le prolongement des investissements sans précédent faits par le gouvernement du Canada depuis 2015 pour appuyer les femmes, notamment pour mettre en œuvre la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, légiférer en matière d'équité salariale, fournir un financement spécial pour appuyer les femmes entrepreneures durant la pandémie, bonifier l'Allocation canadienne pour enfants et établir un service de garde d'enfants à 10 $ par jour à la grandeur du pays.

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles systémiques que rencontrent les femmes entrepreneures et à leur donner les moyens dont elles ont besoin pour prendre en main les rênes de leur destinée. Cet investissement est un pas de plus en ce sens. L'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque aidera les femmes entrepreneures à avoir accès au financement dont elles ont besoin pour faire croître et développer leur entreprise. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

