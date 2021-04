WINDSOR-ESSEX, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à mener à bien la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse et durable pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, accompagnée du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, a participé à une table ronde avec des représentants de petites et moyennes entreprises de la région de Windsor-Essex sur le Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de s'adapter et de croître, tandis que plusieurs autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent qui vise à atténuer les impacts de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable. Avec le budget de 2021, on s'assure que l'avenir du Canada sera florissant, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

La ministre Ng a aussi mis l'accent sur les mesures visant à accroître la participation des femmes à l'économie, à soutenir la diversification de l'entrepreneuriat et la participation à la relance, et à aider les entreprises canadiennes à s'adapter à la nouvelle économie numérique.

Elle a souligné qu'il s'agissait d'un des budgets les plus favorables aux petites entreprises de toute l'histoire du pays. Mentionnons notamment la prolongation de mesures d'urgence comme la Subvention salariale d'urgence du Canada et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, et les incitatifs à la réembauche de personnel au moment de la reprise, comme le nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Dans le budget de 2021, le gouvernement s'engage à investir de façon importante pour venir en aide aux entreprises qui souhaitent accroître leur présence en ligne et réembaucher leurs travailleurs, à prendre les actions nécessaires en vue de réduire les frais de transactions liés aux cartes de crédit et à améliorer le soutien aux exportateurs.

La protection de la santé et le maintien de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague de la pandémie alors que sévissent des variants plus agressifs du virus, demeurent des priorités absolues du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il appuiera l'offre de près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes. Il apportera du soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture; et il accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était excellente lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides, décisives et responsables, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour assurer le succès d'une relance vigoureuse au pays.

Citations

« Le moment est venu d'agir et de construire un avenir novateur, inclusif et durable. Nous allons continuer d'offrir aux Canadiens le soutien nécessaire pour surmonter la pandémie, mais nous allons aussi investir maintenant pour que le Canada connaisse une relance vigoureuse et une croissance durable et inclusive à long terme. En soutenant pleinement les Canadiens et les entreprises canadiennes, dont celles de Windsor-Essex, au moyen de ce budget, nous agissons d'une façon des plus responsables pour notre économie et notre avenir. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Les entreprises locales, leurs propriétaires et leurs employés sont les piliers de notre communauté. La résilience et l'ingéniosité dont ils ont fait preuve pour lutter contre cette pandémie ne cessent de m'impressionner. Notre gouvernement s'engage dans le budget de 2021 à continuer de soutenir les travailleurs et les petites entreprises de Windsor-Essex pendant cette troisième vague vigoureuse, et à assurer une reprise forte pour tous. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

Prolonger les mesures de soutien d'urgence afin d'aider les Canadiens et les entreprises du pays d'ici la reprise, y compris :



Prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada , la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.

, la Subvention d'urgence du pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.



Mettre en place le nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada pour les employeurs admissibles qui continuent de subir des baisses de revenus admissibles par rapport au début de la pandémie.

pour les employeurs admissibles qui continuent de subir des baisses de revenus admissibles par rapport au début de la pandémie.



Prolonger le nombre de semaines admissibles au soutien au revenu important pour les Canadiens, comme la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.



Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre d'initiatives de transformation, comme :



Lancer un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera directement plus de 160 000 entreprises à opter pour de nouvelles technologies et à brasser des affaires en ligne. Elles pourront aussi recevoir les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti de ces technologies, avec l'aide de près de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





Permettre aux petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment les technologies numériques et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans l'essor des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.





Améliorer le Programme de financement des petites entreprises du Canada :

:



Accroître le financement annuel de 560 millions de dollars, ce qui soutiendra environ 2 900 petites entreprises supplémentaires.







Modifier la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada et les règlements connexes.

et les règlements connexes.





Élargir l'admissibilité aux catégories de prêts afin d'inclure les prêts liés à la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux actifs et aux dépenses des entreprises en démarrage.









Faire passer le montant maximal des prêts de 350 000 $ à 500 000 $ et prolonger la période de couverture des prêts de 10 ans à 15 ans pour l'équipement et les améliorations locatives.

prolonger la période de couverture des prêts de 10 ans à 15 ans pour l'équipement et les améliorations locatives.







Élargir l'admissibilité des emprunteurs afin d'inclure les entreprises à but non lucratif et les entreprises sociales de bienfaisance.









Lancer une nouvelle gamme de produits de crédit afin de fournir des liquidités et de répondre aux besoins à court terme en fonds de roulement.



Fournir des fonds supplémentaires de 7,2 milliards de dollars sur sept ans (selon la comptabilité de caisse), à compter de 2021- 2022, et de 511,4 millions par la suite au Fonds stratégique pour appuyer des projets novateurs dans les secteurs des sciences de la vie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'agriculture.

de 511,4 millions par la suite au Fonds stratégique pour appuyer des projets novateurs dans les secteurs des sciences de la vie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'agriculture.

Octroyer 60 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à l'Initiative des supergrappes d'innovation, afin que ces supergrappes, qui ont réalisé des investissements d'urgence à l'appui de la réponse du Canada à la COVID-19 ainsi que d'autres investissements, puissent continuer de soutenir des projets innovateurs canadiens.

à la COVID-19 ainsi que d'autres investissements, puissent continuer de soutenir des projets innovateurs canadiens.

Appuyer une diversité d'entrepreneurs grâce à des investissements additionnels qui amélioreront l'inclusion au sein de notre économie, notamment des investissements dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, ainsi que des investissements destinés à appuyer les entrepreneurs autochtones.



Investir 30 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en partenariat avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, souples et de haute qualité, peu importe où elles vivent.

