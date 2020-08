VANCOUVER, BC, le 24 août 2020 /CNW/ - Les petites entreprises canadiennes continuent de faire face à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19, et maintenant plus que jamais, le gouvernement du Canada demeure déterminé à continuer à être à l'écoute de leurs préoccupations et à les soutenir pendant la reprise économique.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a fait une tournée virtuelle de la Colombie-Britannique pour rencontrer des propriétaires de petites entreprises locales et s'entretenir avec eux de leurs préoccupations et des possibilités qui s'offrent à eux en raison de la COVID-19, et plus particulièrement en ce qui a trait à l'exportation vers les marchés internationaux.

La ministre Ng a commencé sa tournée en participant à une rencontre virtuelle avec la Chambre de commerce des trois villes (anglais), à Coquitlam (Colombie-Britannique). Les discussions ont porté sur les nouvelles possibilités commerciales offertes aux entreprises locales et sur la place que peut jouer l'exportation de leurs innovations produites au Canada sur les marchés internationaux pour accélérer leur reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Par la suite, la ministre Ng a visité en mode virtuel des petites entreprises de Vancouver, dont NZ Technologies Inc. (anglais), une entreprise de technologie médicale novatrice qui a mis au point un système d'ascenseur sans contact pour aider à limiter la propagation du virus de la COVID-19 et d'autres maladies. Il a été question du rôle clé joué par le Programme d'accélération du commerce et le programme CanExport du gouvernement pour faire croître ces entreprises et leur permettre de prendre de l'expansion aux États-Unis et dans les marchés de l'Asie-Pacifique.

Plus tard ce jour-là, la ministre Ng a visité en mode virtuel 1Qbit (anglais), une entreprise innovatrice canadienne, qui a créé XrAI, qui aide les professionnels de la santé à identifier les anomalies pulmonaires sur les radiographies thoraciques. Avec le soutien du volet COVID-19 de la Supergrappe des technologies numériques (anglais) du Canada, cette entreprise novatrice aide les Canadiens qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19. L'outil XrAI aidera aussi un jour les médecins à déterminer le meilleur traitement pour les Canadiens qui souffrent d'autres maladies respiratoires.

À chaque occasion, la ministre Ng a fait l'éloge de la résilience des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs durant cette période difficile. La ministre s'est dite encouragée d'entendre les propriétaires d'entreprise de la Colombie-Britannique lui parler de leurs efforts pour s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19 et pour continuer d'innover et d'explorer les nouvelles possibilités offertes sur le marché mondial.

Les petites entreprises emploient plus d'un million de Britanno-Colombiens. Leurs témoignages sont la preuve qu'il est essentiel que le gouvernement du Canada continue de faire tout en son pouvoir dans les semaines et les mois qui viennent pour les aider à se reprendre en main.

Citations

« J'ai été grandement encouragée par les rencontres que j'ai pu faire avec les propriétaires d'entreprises britanno-colombiennes, qu'il s'agisse de fabricants dans le domaine médical ou d'experts en technologies novatrices. Il est clair pour eux que les possibilités en matière de commerce et d'exportation peuvent faciliter leur reprise économique et leur permettre de renouer avec le succès tant au pays, qu'à l'étranger. Le soutien aux Canadiens durant la pandémie de COVID-19 est depuis le début un effort collégial de toute notre équipe Canada, et notre gouvernement continuera de soutenir les entreprises de la Colombie-Britannique et de tout le pays, à chaque étape de cette crise et de notre reprise économique. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Je suis heureux d'accueillir une fois de plus la ministre Ng dans la région des trois villes. Les échanges sur ce que fait notre gouvernement pour soutenir les entreprises durant la pandémie de COVID-19 sont essentiels pendant la reprise économique de notre pays. Je me réjouis de pouvoir discuter du rôle du gouvernement fédéral pour assurer la robustesse et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement avec nos partenaires commerciaux internationaux, et des mesures ciblées que nous prenons pour mieux positionner le Canada pendant que nous déployons des efforts pour surmonter les défis posés par la crise de la COVID-19. »

- Le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron McKinnon

Les faits en bref

En décembre 2019, on recensait 1,31 million d'entreprises ayant des employés au Canada , soit 1,29 million (98 %) de petites entreprises, 23 027 (1,8 %) moyennes entreprises et 2 984 (0,2 %) grandes entreprises.

, soit 1,29 million (98 %) de petites entreprises, 23 027 (1,8 %) moyennes entreprises et 2 984 (0,2 %) grandes entreprises. Afin de soutenir les Canadiens et les entreprises canadiennes durant notre lutte contre le virus de la COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé la plus vaste gamme de programmes de l'histoire du pays. Les programmes clés suivants sont du nombre :

a lancé la plus vaste gamme de programmes de l'histoire du pays. Les programmes clés suivants sont du nombre : Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui offre aux entreprises des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu'à 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt d'ici le 31 décembre 2022, une portion pouvant aller jusqu'à 10 000 $ de ce prêt peut être radiée.

(CUEC), qui offre aux entreprises des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu'à 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt d'ici le 31 décembre 2022, une portion pouvant aller jusqu'à 10 000 $ de ce prêt peut être radiée.

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), qui aide les entreprises à couvrir une portion de leur masse salariale, de façon rétroactive au 15 mars. Ce soutien se poursuivra jusqu'en décembre.

(SSUC), qui aide les entreprises à couvrir une portion de leur masse salariale, de façon rétroactive au 15 mars. Ce soutien se poursuivra jusqu'en décembre.

Le programme d' Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), qui offre un allègement aux petites entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 en réduisant leur loyer d'au moins 75 %.

(AUCLC), qui offre un allègement aux petites entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 en réduisant leur loyer d'au moins 75 %. Outre ces programmes clés de soutien, le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 du gouvernement inclut des mesures ciblées pour aider les entreprises touristiques, les collectivités rurales, les artistes, les athlètes, les entreprises innovantes et à forte croissance, les entreprises détenues par des Autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires, et bien d'autres.

du gouvernement inclut des mesures ciblées pour aider les entreprises touristiques, les collectivités rurales, les artistes, les athlètes, les entreprises innovantes et à forte croissance, les entreprises détenues par des Autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires, et bien d'autres. Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui est doté d'un budget national de 962 millions de dollars, est mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada et soutient les PME partout au Canada qui n'ont pu bénéficier des mesures d'aide existantes. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) octroie plus de 95 millions de dollars en soutien par l'entremise du FARR pour aider plus de 1 760 petites entreprises et protéger plus de 6 800 emplois dans l'Ouest canadien.

et soutient les PME partout au qui n'ont pu bénéficier des mesures d'aide existantes. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) octroie plus de 95 millions de dollars en soutien par l'entremise du FARR pour aider plus de 1 760 petites entreprises et protéger plus de 6 800 emplois dans l'Ouest canadien. CanExport PME offre du financement pouvant aller de 15 000 $ à 75 000 $ pour aider les petites et moyennes entreprises à se préparer pour pouvoir saisir les possibilités d'exportation dans de nouveaux marchés internationaux. Depuis 2016, le programme CanExport a soutenu plus de 3 000 projets dans plus de 145 marchés, ce qui a donné lieu à plus de 376 millions de dollars en nouvelles exportations.

