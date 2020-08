La ministre Ng fait une première tournée virtuelle de petites entreprises au Canada atlantique

OTTAWA, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continuera d'être présent et de soutenir les petites entreprises et les millions de Canadiens qu'elles emploient en ces temps particulièrement difficiles qu'ils traversent en raison de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a visité pour la première fois en mode virtuel de petites entreprises de l'Atlantique. Il s'agissait de sa cinquième visite dans cette région où l'on retrouve de nombreuses communautés prospères grâce aux entrepreneurs et aux petites entreprises qui s'y sont installés, et aux Canadiens qu'elles emploient.

La ministre Ng a commencé sa tournée en rencontrant des membres du Conseil canadien du homard afin de discuter des défis de l'industrie canadienne du homard durant la pandémie. L'industrie de la pêche au homard soutient plus de communautés au Canada atlantique que toute autre industrie des produits de la mer, et des milliers d'emplois dans toute la région en dépendent.

La ministre a ensuite fait une tournée virtuelle de petites entreprises à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, en compagnie du député de Cap Breton-Canso, Mike Kelloway, dont le café-pâtisserie Sweet Side of the Moon, le café-bar TALO et le restaurant familial Collette's. Elle a poursuivi sa tournée virtuelle à la pâtisserie Carroll's à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, en compagnie du député de Miramichi-Grand Lake, Pat Finnigan. La ministre a rappelé que le soutien offert par le gouvernement avait aidé ces entreprises à maintenir en poste leurs employés et à assumer leurs coûts de fonctionnement. Elle a aussi souligné leur résilience et leur capacité d'adapter leurs activités en fonction de la COVID-19, ainsi que les efforts qu'elles font pour aider à rebâtir leurs communautés.

La ministre a conclu sa tournée virtuelle du Canada atlantique en rencontrant des représentants de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle en a profité pour discuter de ce que le gouvernement du Canada fait pour aider les petites entreprises du secteur du tourisme, un secteur qui soutient plus de 100 000 emplois dans plus de 8 000 entreprises à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

La ministre a été enchantée de voir les progrès faits par les propriétaires d'entreprises pour s'adapter aux nouvelles réalités de la COVID-19 et à continuer d'innover et de se remettre sur pied en toute sécurité. Leur exemple témoigne de l'importance du soutien offert aux petites entreprises de tout le pays. Le gouvernement du Canada continuera de faire tout le nécessaire dans les semaines et les mois qui viennent pour aider les entreprises et leurs employés à se remettre des conséquences de la pandémie.

« Depuis le début, nous sommes solidaires dans nos efforts partout au Canada. Notre gouvernement continuera de soutenir à chaque étape les entreprises du Canada atlantique et du reste du pays, et ce, tout au long de cette crise. Qu'il s'agisse d'une entreprise familiale de Miramichi, d'une entreprise dynamique en démarrage de St. John, d'exploitants touristiques de Cavendish ou de femmes entrepreneures innovatrices de Glace Bay, notre gouvernement est à pied d'œuvre pour soutenir les entreprises canadiennes et les aider à traverser la pandémie de COVID-19. Et nous continuerons d'être là pour les aider à reprendre leurs activités dans les mois à venir. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

En décembre 2019, il y avait au Canada 1,23 million d'entreprises ayant des employés. De ce nombre, 1,20 million étaient de petites entreprises (97,9 %), 22 905 étaient de moyennes entreprises (1,9 %) et 2 978 étaient de grandes entreprises (0,2 %).

1,23 million d'entreprises ayant des employés. De ce nombre, 1,20 million étaient de petites entreprises (97,9 %), 22 905 étaient de moyennes entreprises (1,9 %) et 2 978 étaient de grandes entreprises (0,2 %). Afin de soutenir les Canadiens et les entreprises dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé une vaste gamme de programmes d'aide d'une importance inégalée dans l'histoire du pays, dont les programmes clés suivants :

a lancé une vaste gamme de programmes d'aide d'une importance inégalée dans l'histoire du pays, dont les programmes clés suivants : Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) offre aux entreprises un prêt sans intérêt de 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt avant le 31 décembre 2022, une portion pouvant aller jusqu'à 10 000 $ de ce prêt peut être radiée.

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) fournit aux entreprises une subvention équivalant à 75 % du salaire des employés, de façon rétroactive au 15 mars, et ce soutien se poursuivra jusqu'en décembre.

L' Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) offre des prêts-subventions aux propriétaires d'immeubles commerciaux afin que ces derniers soutiennent les entreprises locataires qui ont été tenues de fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme couvre au moins 75 % des loyers commerciaux d'avril, de mai, de juin et de juillet.

(AUCLC) offre des prêts-subventions aux propriétaires d'immeubles commerciaux afin que ces derniers soutiennent les entreprises locataires qui ont été tenues de fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme couvre au moins 75 % des loyers commerciaux d'avril, de mai, de juin et de juillet. En plus de ces programmes clés de soutien, le gouvernement a mis en place des mesures ciblées pour aider notamment les entreprises touristiques, les collectivités rurales, les artistes, les athlètes, les entreprises innovantes et à forte croissance, les entreprises autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires. Pour obtenir plus d'information, consultez le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 .

. Le Fonds d'aide et de relance régionale, doté d'un budget national de 962 millions de dollars, est mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada et soutient les PME partout au Canada qui n'ont pas pu bénéficier des mesures d'aide existantes. Dans le Canada atlantique, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et l'Association atlantique des Corporations au bénéfice du développement communautaire (AACBDC) disposent d'une enveloppe de 110 millions de dollars pour apporter du soutien financier à court terme aux entreprises et les aider à reprendre leurs activités.

