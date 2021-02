OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs du Canada apportent une importante contribution à l'économie, mais ils continuent de se heurter à des obstacles systémiques lors du démarrage et de l'expansion de leur entreprise. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement du Canada travaille donc à l'élimination de ces obstacles systémiques, qui subsistent depuis beaucoup trop longtemps, par l'entremise du tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

En compagnie de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger, et du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a tenu aujourd'hui de façon virtuelle une table ronde et fourni une mise à jour au sujet du troisième pilier du Programme, le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Se sont joints aux ministres, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international et députée d'Outremont, Rachel Bendayan; le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, député de Hull-Aylmer et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus; la députée de Toronto-Centre, Marci Ien; le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg; ainsi que des chefs d'organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs des quatre coins du pays.

Dans le cadre de sa mise à jour, la ministre Ng a indiqué que le Fonds de prêts pourrait recevoir les demandes à compter de mai. Elle a également annoncé que l'investissement du gouvernement dans le Fonds de prêts serait administré par la Fédération Africaine Canadienne Économique (F.A.C.E.), un organisme sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale. Les organismes fondateurs de la F.A.C.E. ont élaboré conjointement le Fonds de prêts, en partenariat avec le gouvernement et les institutions financières participantes.

Les fondateurs de la F.A.C.E., qui ont collectivement plus de 35 années d'expérience au service de la communauté des gens d'affaires noirs du Canada, poursuivront leur travail de concert avec les institutions financières participantes afin de s'assurer que le Fonds de prêts répond aux besoins des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre. La F.A.C.E. est une coalition réunissant plusieurs organismes de soutien aux entreprises et organismes communautaires d'envergure dirigés par des Noirs :

Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires a pour objectif d'éliminer les obstacles systémiques auxquels se heurtent trop souvent les propriétaires d'entreprise noirs lorsqu'ils souhaitent obtenir du financement. En élaborant, de concert avec des partenaires, des programmes visant à mieux appuyer les entrepreneurs noirs dans leur parcours vers la réussite, le gouvernement témoigne de son engagement à s'attaquer à ces obstacles au moyen de solutions à long terme.

Citations

« Nous sommes heureux de collaborer avec la F.A.C.E. à la mise sur pied du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Il s'agit là d'une autre étape importante de nos efforts soutenus visant à lutter contre le racisme systémique que subissent les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs. Le Fonds de prêts jouera un rôle déterminant pour les aider à obtenir le soutien financier nécessaire au démarrage et à l'expansion de leur entreprise ainsi qu'à la conquête des marchés canadiens et étrangers. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Alors que nous rebâtissons en mieux et que nous visons consciemment à être plus inclusifs, nous devons continuer de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination systémiques, y compris au sein de nos institutions. Les entreprises dirigées par des Noirs ont longtemps éprouvé des difficultés en raison d'un manque de financement, mais aussi de plusieurs autres obstacles. Le gouvernement fait un pas de plus vers l'équité économique pour les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs en leur permettant d'obtenir du financement, du capital et d'autres types de soutien. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger

« La pandémie continue de mettre en lumière les inégalités qui touchent de façon disproportionnée les Canadiens noirs. C'est pourquoi le gouvernement offre un soutien additionnel aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs qui, chaque jour, apportent une contribution inestimable à nos communautés, à notre économie et à notre pays. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire, mais nous sommes déterminés à unir nos forces et à aller de l'avant pour nous assurer que chaque Canadien a une chance égale et juste de réussir. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Nous sommes enchantés d'unir nos efforts à ceux du gouvernement du Canada afin d'éliminer les disparités et les inégalités pour ce qui est de l'accès aux capitaux par les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs. De tout temps, il a été difficile pour ces derniers d'obtenir les fonds nécessaires pour démarrer une entreprise puis la faire croître, et la pandémie a aggravé la situation. Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires s'avère donc essentiel, car il permettra aux propriétaires d'entreprise noirs d'avoir accès à des occasions d'affaires, ce qui garantira une meilleure viabilité à nos communautés. »

- La présidente-directrice générale de la Fédération Africaine Canadienne Économique (F.A.C.E.), Tiffany Callendar

« Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un jalon important qui rendra les règles du jeu équitables, ce qui permettra aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise noirs d'accéder à du financement, d'innover et de créer de l'emploi. Grâce au soutien qui leur sera apporté, les petites et moyennes entreprises dirigées par des Noirs pourront prospérer ici et à l'étranger. Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Canada ainsi qu'aux principales institutions financières canadiennes pour offrir le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. »

- Le président du conseil d'administration et trésorier de la Fédération Africaine Canadienne Économique (F.A.C.E.), Louis-Edgar Jean-François

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires prévoit :

jusqu'à 53 millions de dollars pour le Fonds pour l'écosystème national afin d'appuyer les organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs partout au pays. Ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et à des capitaux, ainsi qu'à des services de mentorat et de planification financière et à de la formation en gestion d'entreprise.



jusqu'à 33,3 millions de dollars en soutien grâce au nouveau Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada a également établi un partenariat avec un groupe d'institutions financières canadiennes dont la Banque Royale du Canada , BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada , TD, Vancity et la Caisse Alterna pour offrir un appui supplémentaire de 128 millions de dollars sous forme de prêts.

a également établi un partenariat avec un groupe d'institutions financières canadiennes dont la Banque Royale du , BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du , TD, Vancity et la Caisse Alterna pour offrir un appui supplémentaire de 128 millions de dollars sous forme de prêts.

jusqu'à 6,5 millions de dollars pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

La période de présentation des demandes au Fonds pour l'écosystème national et au Carrefour du savoir est maintenant terminée. Les demandes font actuellement l'objet d'un examen.



Les montants ci-dessus comprennent les coûts liés à l'administration des fonds.

Les entreprises à la recherche d'un soutien à court terme pour surmonter la crise de la COVID-19 peuvent consulter les renseignements au sujet des mesures de soutien d'urgence offertes aux entreprises, dont la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la Subvention salariale d'urgence du Canada et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Rendez-vous sur le site canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les mesures d'intervention du Canada en réponse à la crise de la COVID-19.

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Youmy Han, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 343-551-0246, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home