OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - La Journée internationale des femmes est tout indiquée pour souligner les nombreuses réalisations et contributions des femmes un peu partout au Canada. Les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel dans notre économie. Le gouvernement du Canada entend bien s'assurer que la relance qui suivra la pandémie va se faire dans une optique féministe et inclusive, afin d'appuyer le succès des femmes entrepreneures.

Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, ont souligné la Journée internationale des femmes en participant au sommet virtuel SheEO aux côtés de la cofondatrice et directrice générale de CANN Forecast, Naysan Saran, et de la directrice générale de Iskwew Air, Teara Fraser.

Le sommet était organisé par SheEO, un organisme à but non lucratif basé à Toronto, bénéficiaire national du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Les discussions avaient pour but de redéfinir l'avenir des affaires dans une perspective d'habilitation économique des femmes. La ministre Ng a parlé du thème pour la Journée internationale des femmes au Canada cette année : Réponse et relance féministes du Canada. Elle a souligné que la relance qui suivra la pandémie de COVID-19 devra être inclusive pour faire progresser l'égalité des genres et pour assurer la stabilité économique et sociale de tous les Canadiens.

La COVID-19 a un impact disproportionné sur les femmes. C'est pourquoi une somme additionnelle de 15 millions de dollars a été investie dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de fournir en temps opportun un soutien et des conseils aux femmes entrepreneures qui connaissent des difficultés en raison de la pandémie. Le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'inscrit dans la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada, une initiative pangouvernementale de près de 5 milliards de dollars qui vise à améliorer l'accès des entreprises dirigées par des femmes au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

Le gouvernement du Canada va continuer de soutenir les femmes entrepreneures et de s'assurer que la pandémie ne fera pas régresser les choses pour elles.

Citations

« Je suis constamment en admiration devant les femmes entrepreneures canadiennes, non seulement en raison de leurs réalisations et de leurs contributions à notre économie, mais aussi en raison de leur dynamisme et de leur résilience. Notre gouvernement veut être là pour elles; il veut les écouter et mettre en place des mesures de soutien adaptées à leurs besoins. Nous allons continuer nos efforts pour que les gains que les femmes ont faits au cours des dernières années ne se perdent pas à cause de la pandémie. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Au cours de la dernière année, la communauté de SheEO a doublé le nombre de projets financés, en dépit des difficultés énormes auxquelles les femmes ont été confrontées pendant cette période. Il faut saluer la générosité extraordinaire de notre communauté d'activatrices ainsi que l'esprit de détermination et d'ingéniosité qui ont orienté ces projets. Notre sommet a réuni plus de 2000 femmes de 30 pays et donné une voix à des aînées, des innovatrices et des leaders qui rebâtissent en mieux dans l'intérêt commun. »

- La fondatrice de SheEO, Vicki Saunders

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat constitue un investissement de près de 5 milliards de dollars qui vise à améliorer l'accès des femmes propriétaires d'entreprise au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour se lancer en affaires, faire croître leur entreprise et atteindre de nouveaux marchés. Dans le discours du Trône de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui aide déjà des femmes de tout le Canada à faire prospérer leur entreprise.

à faire prospérer leur entreprise. En mai 2020, le gouvernement du Canada a injecté une somme supplémentaire de 15 millions de dollars dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE, ce qui a permis aux organisations titulaires de donner aux femmes entrepreneures un accès à des soutiens d'urgence durant la pandémie de COVID-19.

a injecté une somme supplémentaire de 15 millions de dollars dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE, ce qui a permis aux organisations titulaires de donner aux femmes entrepreneures un accès à des soutiens d'urgence durant la pandémie de COVID-19. SheEO est bénéficiaire du Fonds pour l'écosystème de la SFE. Le financement de 2,5 millions de dollars que cet organisme a reçu en 2018 lui a permis d'étendre ses programmes et services qui aident les femmes entrepreneures à accéder à des sources non traditionnelles de financement, ainsi qu'à des occasions de perfectionnement personnalisées. L'organisme a aussi reçu en 2020 un financement supplémentaire de plus de 600 000 $ en raison de la COVID-19 pour renouveler sa stratégie de mobilisation et de perfectionnement et adopter des moyens virtuels durables pour poursuivre ses activités.

