OTTAWA. ON, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les petites entreprises sont au cœur des communautés partout au Canada. Elles ont été particulièrement touchées par la pandémie, et le gouvernement du Canada redouble d'efforts pour faire en sorte qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour surmonter la crise et accéder à de nouveaux marchés mondiaux.

Hier, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, et sa secrétaire parlementaire, Rachel Bendayan, ont rencontré en mode virtuel des manufacturiers et des exportateurs ainsi que des représentants de la communauté d'affaires noire du Québec.

La ministre Ng et la secrétaire parlementaire Bendayan ont tout d'abord rencontré l'équipe de direction de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) ainsi que plusieurs de ses membres. Elles ont alors présenté l'aide gouvernementale offerte aux manufacturiers et aux exportateurs du Québec, et de tout le Canada, pour leur permettre de conquérir les marchés mondiaux. Elles ont également discuté du travail qui pourrait être mené en collaboration en vue d'une relance durable et inclusive.

Ensuite, la ministre Ng et la secrétaire parlementaire Bendayan ont effectué une visite virtuelle d'AV&R, une société de Saint-Bruno spécialisée en robotique. Il a été question des objectifs d'affaires de l'entreprise pour la période postpandémique.

La ministre et la secrétaire parlementaire ont conclu leur journée avec une table ronde virtuelle organisée par l'Association de la Communauté Noire de Côte-des-Neiges et le Groupe 3737. Au cours de cette réunion, la discussion a porté sur l'investissement de 25 millions de dollars réalisé par le gouvernement à l'appui des communautés noires afin de les aider à renforcer leurs capacités et leur infrastructure. La ministre Ng et la secrétaire parlementaire Bendayan ont également mis en lumière le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui offre aux propriétaires d'entreprise noirs les mesures de soutien dont ils ont besoin pour prospérer aujourd'hui et dans les années à venir.

Citations

« Depuis le premier jour de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement a été présent pour aider les entreprises canadiennes et les millions de Canadiens qu'elles emploient. Il leur a notamment procuré l'appui financier requis pour surmonter ces temps difficiles et a fait valoir les avantages de prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux. Notre gouvernement poursuivra son travail de collaboration avec les petites entreprises et les associations d'un océan à l'autre et misera sur une relance éclairée, inclusive et vigoureuse qui leur assurera une prospérité à long terme. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le Service des délégués commerciaux s'est engagé à fournir aux jeunes entrepreneurs, aux entreprises dirigées ou détenues par des femmes ainsi qu'aux entrepreneurs autochtones, noirs, racisés ou de la communauté LGBTQ2 les ressources et les outils dont ils ont besoin pour conquérir les marchés mondiaux.

Depuis le début de la pandémie, le programme CanExport PME a versé plus de 25 millions de dollars à plus de 750 entreprises canadiennes, un record malgré la crise qui sévit.

Bien que le soutien généralement accordé aux activités nécessitant des voyages ait été suspendu de façon temporaire, le programme CanExport PME a mis à jour ses lignes directrices, en réponse à la pandémie de COVID-19, afin d'offrir une plus grande souplesse en matière de financement, notamment en ce qui concerne des activités virtuelles comme des foires commerciales en ligne et le marketing numérique. Ainsi, en cette période de pandémie, des entreprises ont pu s'adapter et passer de la vente traditionnelle en personne à la vente sur des plateformes numériques.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires prévoit :

jusqu'à 53 millions de dollars pour le Fonds pour l'écosystème national afin de soutenir les organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs partout au pays. Ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et à des capitaux, ainsi qu'à des services de mentorat et de planification financière et à de la formation en gestion d'entreprise.



jusqu'à 33,3 millions de dollars en soutien grâce au nouveau Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont la Banque Royale du Canada, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un appui supplémentaire de 128 millions de dollars sous forme de prêts.

a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont la Banque Royale du , BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du , TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un appui supplémentaire de 128 millions de dollars sous forme de prêts.

jusqu'à 6,5 millions de dollars pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

La période de présentation des demandes pour le Fonds pour l'écosystème national et le Carrefour du savoir est maintenant terminée.





Les montants ci-dessus comprennent les coûts liés à l'administration du fonds.

Afin de soutenir les Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a instauré le programme d'aide le plus important de l'histoire du pays, qui comprend les mesures d'envergure suivantes à l'intention des propriétaires d'entreprise et de leurs employés :

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire de leurs employés. Cette mesure a été prolongée jusqu'en juin 2021.

(SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire de leurs employés. Cette mesure a été prolongée jusqu'en juin 2021.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), dont la portée a été élargie, offre des prêts sans intérêt pouvant atteindre 60 000 $, dont 33 % peuvent être radiés si le prêt est remboursé avant le 31 décembre 2022.



La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL), versée directement aux propriétaires d'entreprise, couvre jusqu'à 65 % du loyer. Cette mesure a été prolongée jusqu'en juin 2021. Les entreprises qui sont assujetties à une fermeture par une autorité en santé publique recevront une indemnité de confinement qui correspond à une aide supplémentaire de 25 %. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir une subvention couvrant jusqu'à 90 % de leur loyer.

pour le loyer (SUCL), versée directement aux propriétaires d'entreprise, couvre jusqu'à 65 % du loyer. Cette mesure a été prolongée jusqu'en juin 2021. Les entreprises qui sont assujetties à une fermeture par une autorité en santé publique recevront une indemnité de confinement qui correspond à une aide supplémentaire de 25 %. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir une subvention couvrant jusqu'à 90 % de leur loyer.

Le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) offrira des prêts 100 % garantis par le gouvernement du Canada, à un taux d'intérêt fixe de 4 % par l'entremise de toutes les institutions financières. Ces prêts sont assortis de périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les entreprises pourront présenter une demande jusqu'au 30 juin 2021.

, à un taux d'intérêt fixe de 4 % par l'entremise de toutes les institutions financières. Ces prêts sont assortis de périodes de remboursement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les entreprises pourront présenter une demande jusqu'au 30 juin 2021.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), assorti d'une enveloppe de 2 milliards de dollars, procure un soutien aux petites entreprises des quatre coins du pays qui ne sont pas admissibles aux mesures d'aide déjà en place. Ce programme est offert par l'entremise des agences de développement régional du Canada .

