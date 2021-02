La ministre Ng dévoile le nom d'une entreprise lauréate lors de la cérémonie de remise des premiers prix de réinvention des entreprises de la Chambre de commerce du Grand Vancouver

OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a assisté aujourd'hui à la cérémonie virtuelle de remise des premiers prix de réinvention des entreprises de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Elle y a présenté le prix le plus prestigieux de la cérémonie et qui reprend le nom de l'événement, le prix de réinvention, qui a été remis à l'entreprise Novo Textiles.

Le Scale-up Centre for SMEs de la Chambre de commerce du Grand Vancouver décerne les prix de réinvention des entreprises pour célébrer et reconnaître les entreprises et les organismes innovateurs qui se sont réinventés, se sont adaptés et ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle devant les défis et les obstacles rencontrés. Cette année, les prix reconnaissent les difficultés incommensurables vécues par les entreprises en 2020.

Des prix sont aussi remis aux entreprises de la région du Grand Vancouver dans les catégories suivantes : excellence en collaboration, lieu de travail sain, leader environnemental, croissance nationale et plan d'exportation.

Le World Trade Centre Vancouver présentait le prix du plan d'exportation de l'année du Programme d'accélération du commerce international du Canada (PAC). Ce programme offre aux entreprises les renseignements, les ressources et l'accompagnement dont elles ont besoin pour élaborer et exécuter des plans d'exportation fructueux et prendre de l'expansion à l'échelle internationale.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir les petites entreprises et les entreprises locales dans le cadre de ses programmes -- comme le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui a été élargi récemment, la nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui a été prolongée, et le nouveau Programme de crédit pour les secteurs très touchés -- pour qu'elles puissent traverser la pandémie et retrouver le chemin du succès dans les mois et les années qui viennent.

Citations

« Il est plus important que jamais de souligner l'innovation et la résilience dont nos entreprises font preuve en ces temps particulièrement difficiles que nous vivons en raison de la pandémie de COVID-19. Je félicite chaleureusement les lauréats des prix de réinvention des entreprises de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Je compte bien suivre de près leurs succès futurs. C'est grâce à l'excellence de nos entreprises d'ici, en Colombie-Britannique et dans tout le reste du Canada, que nous allons pouvoir rebâtir un avenir prospère pour tous. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser les occasions d'exportation pour les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et à diversifier le commerce international.

est déterminé à favoriser les occasions d'exportation pour les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et à diversifier le commerce international. Dans le cadre de la Stratégie de diversification des exportations, le Canada investit 1,1 milliard de dollars sur six ans pour améliorer les services commerciaux, aider les entreprises canadiennes à accéder à de nouveaux marchés et accroître de 50 % les exportations du Canada à l'étranger.

investit 1,1 milliard de dollars sur six ans pour améliorer les services commerciaux, aider les entreprises canadiennes à accéder à de nouveaux marchés et accroître de 50 % les exportations du à l'étranger. Une somme de 10 millions de dollars est investie sur trois ans dans l'initiative Réaliser le potentiel d'exportation des PME pour soutenir les programmes de préparation à l'exportation et de renforcement des capacités d'exportation, comme le PAC, qui est mis en œuvre par les chambres de commerce régionales et les centres d'affaires internationaux un peu partout au pays.

Plus de 500 PME au pays ont déjà bénéficié de l'initiative Réaliser le potentiel d'exportation des PME.

Afin de soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé la plus importante gamme de programmes d'aide de l'histoire de notre pays. Les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés sont du nombre :

a lancé la plus importante gamme de programmes d'aide de l'histoire de notre pays. Les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés sont du nombre : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % de leur masse salariale.

(SSUC), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % de leur masse salariale.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui a été élargi, offre des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation maximale de 20 000 $ de ce prêt.



La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, fournit des paiements directement aux propriétaires d'entreprise pour couvrir jusqu'à 65 % de leur loyer. Les entreprises ont droit à une indemnité additionnelle de confinement de 25 % lorsqu'une ordonnance de santé publique est en vigueur. Cela signifie que jusqu'à 90 % de leur loyer pourrait être couvert.

pour le loyer (SUCL), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, fournit des paiements directement aux propriétaires d'entreprise pour couvrir jusqu'à 65 % de leur loyer. Les entreprises ont droit à une indemnité additionnelle de confinement de 25 % lorsqu'une ordonnance de santé publique est en vigueur. Cela signifie que jusqu'à 90 % de leur loyer pourrait être couvert.

Dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT), le gouvernement du Canada offre une garantie couvrant 100 % des prêts contractés par les entreprises à un taux d'intérêt fixe de 4 % auprès des institutions financières participantes. La période maximale de remboursement des prêts est de 10 ans. Les entreprises peuvent présenter une demande au titre de ce programme jusqu'au 30 juin 2021.

offre une garantie couvrant 100 % des prêts contractés par les entreprises à un taux d'intérêt fixe de 4 % auprès des institutions financières participantes. La période maximale de remboursement des prêts est de 10 ans. Les entreprises peuvent présenter une demande au titre de ce programme jusqu'au 30 juin 2021.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), assorti d'une enveloppe de 2 milliards de dollars, soutient les petites entreprises de partout au Canada qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. Il est offert par l'entremise des agences de développement régional du Canada .

