OTTAWA, ON, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Les petites entreprises de tout le pays se sont mobilisées pour aider à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Elles ont fait preuve d'innovation et restructuré leurs activités afin de produire des équipements de protection individuelle (EPI) et ainsi soutenir les Canadiens durant cette période difficile.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a profité de sa visite à Cobourg et à Peterborough pour rappeler ce que fait le gouvernement du Canada pour soutenir de façon continue les petites entreprises.

Le 16 juillet, la ministre Ng a visité PCL Graphics (anglais), une entreprise de Markham qui a été capable d'adapter ses opérations pour produire des écrans faciaux, des séparateurs et du matériel de signalisation de plancher pour aider la communauté en temps de pandémie.

Aujourd'hui, la ministre Ng a d'abord visité Venture 13 (anglais), à Cobourg, où se trouve la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Northumberland. Une fois sur place, la ministre Ng a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, que le gouvernement allait investir 4 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir plus de 700 petites et moyennes entreprises dans le Sud de l'Ontario.

La SADC de Northumberland et la WindsorEssex Economic Development Corporation (anglais) recevront chacune 2 millions de dollars. Cette somme leur permettra d'attribuer à des femmes entrepreneures des contributions non remboursables pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour les aider à acheter des EPI réutilisables, à adapter leurs lieux de travail pour protéger leurs employés et à promouvoir leurs modèles d'affaires en ligne de manière à se conformer aux règles touchant la distanciation physique.

La COVID-19 a eu d'énormes répercussions négatives sur les entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Bien des raisons sont évoquées. Par exemple, ces entreprises ont tendance à être plus petites et plus susceptibles de souffrir des fluctuations économiques. Les femmes sont aussi fortement représentées dans des secteurs durement touchés par la pandémie, comme le commerce de détail, l'industrie hôtelière et de la restauration et le secteur des services, et elles se heurtent à des obstacles majeurs lorsqu'elles veulent avoir accès à du capital et à des services financiers.

Ces investissements aideront à faire en sorte que les femmes entrepreneures continuent d'obtenir le soutien dont elles ont besoin pendant que nous travaillons à rebâtir l'économie nationale.

À la suite de l'annonce, la ministre a rencontré virtuellement des membres de la Chambre de commerce de Burlington (anglais) pour discuter de ce que fait le gouvernement pour soutenir les entrepreneurs durant cette crise.

Plus tard dans la journée, la ministre a visité BCM Biodegradable Solutions (anglais), à Cobourg, un fabricant de produits chimiques biodégradables qui produit maintenant aussi du désinfectant à mains.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, s'est alors jointe à la ministre Ng, pour visiter deux entreprises locales de Peterborough qui sont de magnifiques exemples de la résilience et de l'innovation dont ont fait preuve tant d'entreprises durant la pandémie de COVID-19.

Elles ont visité AVIT Manufacturing (anglais), qui a aidé à diriger les efforts de restructuration dans la région pour appuyer les mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Puis, pour terminer, la ministre Ng et la ministre Monsef ont visité le Imprinted Apparel Store (anglais), à Peterborough, une entreprise de propriété féminine qui a ajouté les couvre-visage à sa gamme de produits. L'entreprise a aussi transféré une bonne partie de ses activités en ligne pour tenir compte des règles de distanciation physique.

À chaque occasion durant sa tournée, la ministre Ng a fait ressortir la grande diversité des mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises à conserver leurs employés sur leurs listes de paye, à payer leur loyer et à pouvoir payer leurs frais opérationnels durant cette période plus difficile en raison de la pandémie, tandis qu'elles contribuent à relancer notre économie.

Citations

« Depuis le début, nous sommes solidaires dans nos efforts partout au Canada, et notre gouvernement continuera de soutenir les entreprises tout au long de cette crise. Qu'il s'agisse de soutenir une entreprise familiale en pleine rue principale, une entreprise innovatrice en démarrage ou une femme entrepreneure dynamique, notre gouvernement est à pied d'œuvre pour aider les entreprises canadiennes à traverser la pandémie de la COVID-19, et il entend bien les aider à reprendre leurs activités dans les mois à venir. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

En décembre 2019, il y avait au Canada 1,23 million d'entreprises ayant des employés. De ce nombre, 1,20 million étaient de petites entreprises (97,9 %), 22 905 étaient de moyennes entreprises (1,9 %) et 2 978 étaient de grandes entreprises (0,2 %).

1,23 million d'entreprises ayant des employés. De ce nombre, 1,20 million étaient de petites entreprises (97,9 %), 22 905 étaient de moyennes entreprises (1,9 %) et 2 978 étaient de grandes entreprises (0,2 %). Afin de soutenir les Canadiens et les entreprises dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé une vaste gamme de programmes d'aide d'une importance inégalée dans l'histoire du pays, dont les programmes clés suivants :

a lancé une vaste gamme de programmes d'aide d'une importance inégalée dans l'histoire du pays, dont les programmes clés suivants : Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes , ou CUEC, offre aux entreprises un prêt sans intérêt de 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt avant le 31 décembre 2022, une portion pouvant aller jusqu'à 10 000 $ de ce prêt peut être radiée.

, ou CUEC, offre aux entreprises un prêt sans intérêt de 40 000 $ par l'entremise des institutions financières canadiennes participantes. Si l'entreprise rembourse le prêt avant le 31 décembre 2022, une portion pouvant aller jusqu'à 10 000 $ de ce prêt peut être radiée.

La Subvention salariale d'urgence du Canada , ou SSUC, fournit aux entreprises une subvention équivalant à 75 % du salaire des employés, de façon rétroactive au 15 mars et sera, selon l'intention du gouvernement, offerte de façon continue jusqu'en décembre.

, ou SSUC, fournit aux entreprises une subvention équivalant à 75 % du salaire des employés, de façon rétroactive au 15 mars et sera, selon l'intention du gouvernement, offerte de façon continue jusqu'en décembre.

L' Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial , ou AUCLC, offre des prêts-subventions aux propriétaires d'immeubles commerciaux afin que ces derniers soutiennent les entreprises locataires qui ont été tenues de fermer leurs portes en raison de la pandémie de la COVID-19. Le programme couvre au moins 75 % des loyers commerciaux d'avril, de mai, de juin et de juillet

, ou AUCLC, offre des prêts-subventions aux propriétaires d'immeubles commerciaux afin que ces derniers soutiennent les entreprises locataires qui ont été tenues de fermer leurs portes en raison de la pandémie de la COVID-19. Le programme couvre au moins 75 % des loyers commerciaux d'avril, de mai, de juin et de juillet En plus de ces programmes clés de soutien, le gouvernement a mis en place des mesures ciblées pour aider notamment les entreprises touristiques, les collectivités rurales, les artistes, les athlètes, les entreprises innovantes et à forte croissance, les entreprises autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires. Pour obtenir plus d'information, consultez le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 .

. Le Fonds d'aide et de relance régionale, doté d'un budget national de 962 millions de dollars, est mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada et soutient les PME partout au Canada qui n'ont pas pu bénéficier des mesures d'aide existantes. Dans le Sud de l' Ontario , FedDev Ontario possède une enveloppe de 213 millions de dollars pour apporter du soutien financier aux entreprises et les aider à reprendre leurs activités.

