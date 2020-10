OTTAWA, ON, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Les petites entreprises sont au cœur de nos collectivités. Elles créent de bons emplois, font croître nos économies et donnent vie à nos rues principales. Mais elles sont également parmi les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Alors que nous continuons à lutter contre ce virus, les petites entreprises sont confrontées à de nouvelles pertes, à des coûts de réouverture accrus et à un avenir économique incertain. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour soutenir les petites entreprises et leurs collectivités. Leur succès est essentiel en cette période où nous devons nous remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

En cette Semaine de la PME, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé un investissement de 12 millions de dollars dans le Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local.

Soutenons l'achat local est une campagne de financement nationale mise sur pied par la Banque Royale du Canada (RBC), en collaboration avec des partenaires du secteur privé ainsi que des chambres de commerce provinciales et territoriales, dont la Chambre de commerce de l'Ontario. Cette campagne mobilise le soutien des Canadiens envers les petites entreprises locales aux quatre coins du pays.

Le Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local, qui est géré par la Chambre de commerce de l'Ontario, appuie les entreprises canadiennes de différents secteurs et de différentes industries grâce à des subventions allant jusqu'à 5 000 $. Ces subventions aideront des milliers de propriétaires de petite entreprise à couvrir les coûts de l'équipement de protection individuelle, à apporter des modifications physiques à leur entreprise afin de répondre aux exigences locales en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'à améliorer leurs capacités numériques ou de commerce électronique. Ceci est particulièrement important alors que nous entrons dans la deuxième vague de la pandémie.

Cet investissement fait fond sur le soutien continu du gouvernement du Canada à l'endroit des petites entreprises et des entreprises locales au moyen d'un large éventail de programmes d'urgence liés à la COVID-19, comme le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes élargi, la Subvention salariale d'urgence du Canada et la nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer.

Citations

« Le soutien annoncé aujourd'hui constitue une autre bouée de sauvetage pour les petites entreprises résilientes à l'échelle du Canada. Ces subventions les aideront à couvrir les dépenses nécessaires à la réouverture et leur permettront de renforcer leur présence numérique. Comme nous l'avons dit depuis le début de cette pandémie, nous serons toujours là pour les petites entreprises et pour les millions de travailleurs canadiens qu'elles emploient. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Les petites entreprises sont les pierres angulaires de nos économies locales, et la clé de la prospérité des collectivités; elles créent des emplois, stimulent l'innovation et génèrent de la richesse pour les Canadiens. Les entreprises locales ont toujours été là pour nous, et aujourd'hui plus que jamais, elles ont besoin de notre soutien. Un merci sincère à la ministre Ng et au gouvernement fédéral pour le soutien essentiel qu'ils offrent aux petites entreprises en cette période où elles en ont le plus besoin. En collaboration avec les chambres de commerce à l'échelle du pays, nous sommes fiers de soutenir les petites entreprises au moyen du Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local. Nous aidons ainsi les petites entreprises à se relever à la suite des effets de la COVID-19. »

- Le président et directeur général de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi

« La pandémie nous a mis au défi à bien des égards, mais elle a également mis en lumière la détermination inébranlable des Canadiens à se soutenir les uns les autres pendant les périodes difficiles. Nous sommes extrêmement reconnaissants des façons dont les Canadiens ont soutenu leurs entreprises locales à un moment où elles en avaient vraiment besoin, et de l'engagement de nos partenaires qui ont donné vie à Soutenons l'achat local. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous sommes convaincus que le Fonds d'aide à la petite entreprise aura une grande incidence puisqu'il aidera les entreprises à se préparer en vue des prochaines étapes. »

- Le chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, RBC, Neil McLaughlin

Les faits en bref

À compter du 26 octobre, les petites entreprises pourront soumettre une demande en ligne auprès de la Chambre de commerce de l' Ontario pour la prochaine série de subventions du Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local.

commerce de l' pour la prochaine série de subventions du Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local. Les petites entreprises de tous les secteurs, de toutes les industries et de toutes les régions du pays peuvent présenter une demande si elles ont un chiffre d'affaires annuel se situant entre 150 000 $ et 3 millions de dollars; si elles comptent jusqu'à 75 employés; si elles sont enregistrées au Canada ; et si elles souhaitent utiliser la subvention pour couvrir les coûts de l'équipement de protection individuelle, apporter des modifications physiques à leur entreprise afin de répondre aux exigences locales en matière de santé et de sécurité, ou améliorer leurs capacités numériques ou de commerce électronique.

3 millions de dollars; si elles comptent jusqu'à 75 employés; si elles sont enregistrées au ; et si elles souhaitent utiliser la subvention pour couvrir les coûts de l'équipement de protection individuelle, apporter des modifications physiques à leur entreprise afin de répondre aux exigences locales en matière de santé et de sécurité, ou améliorer leurs capacités numériques ou de commerce électronique. Afin de soutenir les Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé le plus grand ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, qui comprend les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés :

a lancé le plus grand ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, qui comprend les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire des employés, rétroactivement au 15 mars 2020, avec l'intention de continuer à offrir un soutien jusqu'à l'été 2021.

(SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire des employés, rétroactivement au 15 mars 2020, avec l'intention de continuer à offrir un soutien jusqu'à l'été 2021.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) élargi offrira aux entreprises un prêt supplémentaire de 20 000 $ sans intérêt, en plus d'un premier prêt de 40 000 $.



La nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer fait suite à l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), et elle offrira un soutien au loyer et au prêt hypothécaire simple et facile d'accès aux organisations admissibles touchées par la COVID-19, et ce, jusqu'en juin 2021.

pour le loyer fait suite à l'Aide d'urgence du pour le loyer commercial (AUCLC), et elle offrira un soutien au loyer et au prêt hypothécaire simple et facile d'accès aux organisations admissibles touchées par la COVID-19, et ce, jusqu'en juin 2021.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) est offert par l'entremise des agences de développement régional, et il soutient les petites entreprises partout au Canada qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. L'investissement initial était de 962 millions de dollars, puis 600 millions de dollars supplémentaires y ont été versés.

qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. L'investissement initial était de 962 millions de dollars, puis 600 millions de dollars supplémentaires y ont été versés. En plus de vastes programmes de soutien, le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 comprend des mesures ciblées pour aider les entreprises touristiques, les communautés rurales, les artistes et les athlètes, les entreprises novatrices à forte croissance, les entreprises appartenant à des Autochtones, les femmes entrepreneures, les agriculteurs et les entreprises du secteur de l'agroalimentaire, et plus encore.

