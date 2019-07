La ministre Ng annonce un investissement pour faire prendre de l'expansion aux entreprises canadiennes

Le gouvernement du Canada investit dans une proposition de projet de 20 millions de dollars visant à lancer un marché intégré

VANCOUVER, le 29 juill. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada appuierait une proposition de projet de 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion aux entreprises du secteur de la santé et des sciences biologiques. Il y aura un investissement initial de 7 millions de dollars qui viendra soutenir la mise sur pied du Réseau de santé CAN ainsi que la participation de ses premiers partenaires.

Le Réseau de santé CAN est un marché intégré qui permet à des entreprises prometteuses de travailler directement avec des organismes de soins de santé en vue de comprendre leurs besoins, de commercialiser des technologies de santé répondant à ces besoins et de prendre de l'expansion. Dans le cadre de ce marché intégré, de petites et moyennes entreprises et des entreprises en démarrage de pointe pourront collaborer avec des institutions qui adopteront rapidement les technologies afin de mener ensemble des travaux de recherche, de mettre au point des technologies médicales canadiennes et de les perfectionner de sorte qu'elles soient prêtes à être commercialisées.

L'approvisionnement étant souvent qualifié à la fois d'obstacle et d'occasion, le Réseau de santé CAN s'inspire directement des recommandations de la Table sectorielle de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé en vue d'accélérer l'adoption de produits novateurs grâce à de nouveaux modèles d'acquisition d'innovations.

Les dépenses en soins de santé au Canada s'élevaient à 253 milliards de dollars en 2018, soit 11 % du produit intérieur brut du pays. En outre, le marché international des technologies médicales est estimé à lui seul à 500 milliards de dollars annuellement. Avec des possibilités de marché de cette envergure, le secteur global des technologies de santé connaît un essor rapide au Canada tout comme dans le monde, et le Réseau de santé CAN favorisera la réussite des entreprises canadiennes à cet égard.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de mettre en place les premiers éléments du réseau national dans l'Ouest canadien et en Ontario. Une expansion du réseau est prévue au Québec, dans le Canada atlantique et dans le Nord canadien. Le succès de cet investissement initial guidera les décisions de financement futures.

La Régie de la santé de la Saskatchewan (anglais) dirigera, avec une enveloppe de 3,5 millions de dollars provenant de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, la création du Réseau de santé CAN dans l'Ouest canadien, de concert avec :

Avec un financement de 3,5 millions de dollars de FedDev Ontario, Partenaires de santé Trillium (anglais) dirigera la création du Réseau de santé CAN dans le Sud de l'Ontario. L'organisme travaillera de pair avec :

En saisissant cette possibilité économique avec de petites et moyennes entreprises de pointe et des entreprises en expansion, le gouvernement du Canada accroîtra le leadership du pays en technologies de soins de santé et créera des entreprises mondiales qui garantiront des milliers d'emplois à la classe moyenne du Canada.

Citations

« Notre gouvernement effectue cet investissement pour faire prendre de l'expansion à des entreprises et créer de bons emplois pour les Canadiens. Le marché intégré est une approche novatrice qui soutient la mise au point de technologies ainsi que l'essor des entreprises. Avec un accès facile à un vaste marché intérieur consolidé, les entreprises prendront de l'expansion et s'implanteront au Canada afin de commercialiser des technologies pouvant être exportées dans le monde entier. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les innovateurs et les entrepreneurs du Canada. La Régie de la santé de la Saskatchewan (anglais) fera un énorme travail de réseautage entre les organismes de prestation de soins de santé de l'Ouest et les entreprises canadiennes prometteuses qui offrent des solutions canadiennes à problèmes particuliers. Cette initiative permettra d'aplanir des obstacles et de favoriser la croissance et la prospérité de ces entreprises au Canada. »

- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale

« La Saskatchewan possède une riche et longue histoire au cours de laquelle elle a su élaborer des solutions novatrices en matière de soins de santé pour répondre aux besoins uniques de ses citoyens. La Régie de la santé de la Saskatchewan est ravie de participer au Réseau de santé CAN et de diriger la création de l'élément de l'Ouest. La collaboration étant au cœur de nos valeurs, nous sommes impatients de travailler en partenariat avec des leaders de l'industrie de la santé et des technologies pour continuer de trouver des solutions d'avant-garde à nos défis de soins de santé. »

- La chef des opérations de la Régie de la santé de la Saskatchewan, Suann Laurent

« Nous sommes ravis de lancer le Réseau de santé CAN, l'un des partenariats les plus ambitieux du pays entre l'industrie et le secteur de la santé. L'objectif de cette plateforme est de permettre aux entreprises canadiennes de technologie médicale déjà solides de réaliser leur plein potentiel et de conquérir le marché mondial. Le Réseau de santé CAN permettra aux organismes de soins de santé de collaborer directement avec les entreprises de technologie médicale pour s'assurer que la technologie adoptée est mise au point au Canada par des entreprises canadiennes en partenariat avec des leaders du secteur médical. J'ai hâte de continuer à développer le Réseau de santé CAN, car il aura des répercussions positives pour les patients, les professionnels de la santé et l'ensemble des Canadiens. »

- Le dirigeant du Réseau de santé CAN et médecin-chef, Trillium Health Partners, Dr Dante Morra

« Il s'agit d'une période intéressante pour l'innovation et l'industrie au Canada, car la technologie médicale est en mesure d'améliorer les soins de santé. Ce partenariat réunit certaines des organisations les plus importantes et les plus influentes du Canada. Il aura recours à une approche coordonnée pour faire adopter des technologies de pointe, et ainsi combler l'écart entre les entreprises de technologie et les organisations de soins de santé. L'appui généralisé en faveur de cette plateforme témoigne de la volonté de l'industrie et du secteur de la santé de jouer un rôle de chef de file dans ce domaine. Je suis enthousiaste pour l'avenir de la technologie médicale et je sais que le Réseau de santé CAN a la capacité de créer davantage d'emplois spécialisés en technologie ici même au Canada. »

- Le dirigeant du Réseau de santé CAN dans l'Ouest canadien, Dr Deepak Kaura

Les faits en bref



Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion à des entreprises.

investira jusqu'à 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion à des entreprises. Il y aura un investissement initial de 7 millions de dollars qui viendra appuyer la mise sur pied du Réseau de santé CAN ainsi que la participation de ses premiers partenaires.

Nous faisons fond sur le travail mené par la Table sectorielle de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé, qui a pour objectif de doubler la taille de l'industrie d'ici 2025 et de faire en sorte que le Canada devienne l'un des trois principaux centres au monde dans ce secteur.

de faire en sorte que le devienne l'un des trois principaux centres au monde dans ce secteur. Nous devons libérer le plein potentiel de l'innovation canadienne tant dans le secteur public que privé et nous ferons ainsi prendre de l'expansion à des entreprises qui deviendront des leaders mondiaux.

Avec des dépenses en soins de santé de plus d'un quart de billion de dollars au Canada chaque année, il existe un potentiel énorme pour faire prendre de l'expansion aux entreprises d'avant-garde canadiennes.

chaque année, il existe un potentiel énorme pour faire prendre de l'expansion aux entreprises d'avant-garde canadiennes. Grâce à cet investissement, les entreprises de technologies de santé pourront travailler directement avec un marché intégré d'organismes de soins de santé en vue d'accroître le leadership du Canada à l'échelle mondiale.

à l'échelle mondiale. Ce marché national intégré donnera aux innovations canadiennes un accès facile à un vaste marché intérieur consolidé.

Une fois que la première vente aura été conclue au sein du marché intégré, les entreprises pourront facilement vendre leurs technologies à d'autres membres du Réseau de santé CAN, ce qui leur permettra de prendre de l'expansion en misant sur le pouvoir d'achat associé à l'approvisionnement canadien en soins de santé.

Liens connexes

Document d'information

Établissement du Réseau de santé CAN

Le Réseau de santé CAN, établi dans l'Ouest canadien et le Sud de l'Ontario, facilitera l'adoption de solutions canadiennes en matière de soins de santé.

Ce projet découle directement des recommandations de la Table de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé et correspond aux activités d'innovation et de développement d'écosystèmes de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) et de FedDev Ontario, particulièrement dans le domaine des sciences de la vie.

DEO investira 3,5 millions de dollars pour constituer le Réseau de santé CAN de l'Ouest. La Régie de la santé de la Saskatchewan dirige la création de ce réseau, de pair avec quatre fournisseurs de soins de santé : Alberta Health Services (anglais), Children's Hospital Research Institute of Manotiba (anglais), O'Brien Institute for Public Health (anglais) et Vancouver Coastal Health (anglais).

De son côté, FedDev Ontario investira 3,5 millions de dollars pour établir le Réseau de santé CAN de l'Ontario. Partenaires de santé Trillium dirigera cette initiative, avec le soutien de six partenaires fournisseurs de soins de santé : Grand River Hospital (anglais), Bruyère , The Hospital for Sick Children (SickKids) (anglais), Prism Eye Institute (anglais), SE Health Care (anglais), Sinai Health System (anglais), Sunnybrook Health Sciences Centre (anglais), University Health Network (anglais) et Unity Health Toronto (anglais).

Le Réseau de santé CAN travaillera auprès de petites et moyennes entreprises canadiennes à forte croissance pour réaliser des projets pilotes et des activités de commercialisation de nouvelles technologies. Il établira également un marché exclusif au sein duquel les fournisseurs de soins de santé participants pourront se procurer des technologies de pointe en santé. Le Réseau favorisera l'adoption de processus d'approvisionnement améliorés et partagés, utilisés non seulement par les fournisseurs de soins de santé participants, mais également par des hôpitaux partout au Canada. Les décisions de financement futures dépendront de la réussite de ces investissements initiaux.

Le Réseau offrira une gamme d'avantages, notamment :

L'arrivée sur le marché de neuf innovations en santé

La création ou le maintien de postes hautement spécialisés

Des dépenses en recherche-développement par les entreprises

Des revenus pour les entreprises à forte croissance

Une aide à la conquête des marchés pour sept PME

L'adoption de nouvelles technologies par plusieurs fournisseurs de soins de santé dans le cadre du nouveau processus d'approvisionnement partagé

À propos de la Régie de la santé de la Saskatchewan

La Régie de la santé de la Saskatchewan (anglais) emploie plus de 40 000 personnes et est chargée de la planification, de l'organisation, de la prestation et de l'évaluation de l'ensemble du système de services de santé de la Saskatchewan. La Régie est déterminée à exercer un leadership au sein du Réseau de santé CAN de l'Ouest, dans le but d'abattre les frontières géographiques et de décloisonner les services. Les services de soins de santé seront ainsi plus cohérents et mieux coordonnés dans l'Ouest canadien.

À propos de Partenaires de santé Trillium

Partenaires de santé Trillium (anglais), établi en 2011, chapeaute trois hôpitaux : l'Hôpital de Mississauga, l'Hôpital Credit Valley et le Centre de santé Queensway. Les trois hôpitaux desservent la région de Peel et de l'Ouest de Toronto et reçoivent plus de 1,6 million de visites par année, ce qui fait de Partenaires de santé Trillium le plus grand réseau hospitalier communautaire et universitaire au Canada. L'organisme met à profit son vaste réseau et son bassin de population considérable afin de définir des pratiques exemplaires pour la prestation intégrée de soins de santé dans toutes les régions de l'Ontario.

