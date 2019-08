La ministre Ng annonce un investissement de 38 million de dollars à l'appui des jeunes entrepreneurs

Le gouvernement du Canada renouvelle son partenariat avec Futurpreneur Canada pour les cinq prochaines années

VANCOUVER, le 27 août 2019 /CNW/ - Futurpreneur Canada est un organisme national à but non lucratif qui offre du financement, du mentorat et des outils de soutien à l'entreprise aux jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans. Depuis 1996, Futurpreneur a soutenu plus de 12 000 jeunes propriétaires d'entreprise et a contribué au lancement de plus de 10 000 entreprises dans l'ensemble du Canada. L'organisme a aussi contribué à créer environ 41 000 emplois et à générer quelque 300 millions de dollars en recettes fiscales.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a célébré, en compagnie du député de Burnaby-Nord─Seymour, Terry Beech, l'octroi d'une subvention de 38 millions de dollars sur cinq ans à Futurpreneur à l'appui des jeunes entrepreneurs désireux de démarrer une entreprise, de lui faire prendre de l'expansion et d'accroître sa capacité d'exportation.

Cet investissement, qui était prévu dans le budget de 2019, appuiera le programme phare de démarrage d'entreprise de Futurpreneur Canada. Ce programme permettra aussi à environ 1 000 jeunes entrepreneurs par année d'obtenir des services de mentorat, des ressources d'apprentissage et du financement de démarrage pour qu'ils puissent concrétiser et commercialiser leurs idées.

Cet investissement inclut une somme de 3 millions de dollars pour appuyer un programme de sensibilisation et de soutien spécialement destiné aux jeunes entrepreneurs autochtones. Ce programme sera offert en partenariat avec des organismes au service des entreprises autochtones.

La subvention prévue dans le budget de 2019 qui a été consentie à Futurpreneur Canada s'ajoute aux efforts déjà déployés par le gouvernement du Canada pour investir dans les jeunes Canadiens. Parmi ces efforts, notons l'élaboration de la toute première politique jeunesse du Canada, la prise de mesures visant à rendre plus abordable l'éducation postsecondaire, et la création d'initiatives visant à aider plus de 33 000 jeunes à développer les compétences dont ils ont besoin pour trouver du travail ou retourner en classe. Il faut aussi noter les possibilités offertes au secteur coopératif du Canada, puisque les jeunes entrepreneurs œuvrant dans des coopératives seront admissibles et auront pleinement accès aux programmes et au soutien de Futurpreneur.

« En ma qualité de ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, j'ai la responsabilité d'aider les entrepreneurs canadiens et les petites et moyennes entreprises à faire prospérer leur entreprise et à assurer sa croissance durable et inclusive. Les services de financement et de mentorat offerts par Futurpreneur aux chefs d'entreprise de la prochaine génération sont essentiels pour leur permettre d'atteindre cet objectif. J'ai bien hâte d'entendre les récits extraordinaires des jeunes entrepreneurs qui auront été en mesure de démarrer une entreprise, de la faire croître et d'accéder à de nouveaux marchés avec l'aide de Futurpreneur Canada. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Notre gouvernement sait qu'une économie forte et inclusive ne peut exister sans que les jeunes entrepreneurs y soient bien représentés. Avec le renouvellement du financement de Futurpreneur, des milliers de jeunes Canadiens pourront eux aussi voir concrétisées leurs idées et participer à la réussite de notre économie. Les jeunes Canadiens comme ceux de Burnaby, de North Vancouver et de la Colombie-Britannique auront donc en main tous les outils nécessaires pour réussir à toutes les étapes de leur vie professionnelle. »

- Le député de Burnaby-Nord-Seymour, Terry Beech

« Ce partenariat vient renforcer le soutien offert aux jeunes entrepreneurs qui en sont aux premières étapes du démarrage d'une entreprise et leur permettra de se diriger vers le succès à long terme, ce qui contribuera à bâtir notre économie nationale et à renforcer leurs communautés locales. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer de travailler avec le gouvernement du Canada, ainsi qu'avec nos partenaires des provinces et du secteur privé, afin de soutenir les entrepreneurs d'un océan à l'autre. »

- La présidente-directrice générale de Futurpreneur Canada, Karen Greve Young

Futurpreneur Canada est un organisme national à but non lucratif qui fournit des services de mentorat, des ressources d'apprentissage et du financement de démarrage aux jeunes entrepreneurs afin d'aider ceux-ci à commercialiser leurs idées.

Depuis 1996, le programme central de Futurpreneur Canada a aidé plus de 12 000 jeunes entrepreneurs à lancer plus de 10 000 nouvelles entreprises.

Environ 45 % des entreprises soutenues par Futurpreneur Canada sont détenues majoritairement par des femmes, ce qui est plus que le double de la moyenne nationale.

Le budget de 2019 a prévu une enveloppe de 38 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2010 pour Futurpreneur Canada pour lui permettre de poursuivre ses efforts en vue de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs.

Le renouvellement de cet investissement devrait permettre d'appuyer près de 1 000 jeunes entrepreneurs par année. Ce financement inclut aussi une somme de 3 millions de dollars sur cinq ans pour aider Futurpreneur Canada à étendre sa capacité de mobilisation des jeunes autochtones au moyen de programmes adaptés de sensibilisation et de soutien menés en partenariat avec des organismes qui appuient des entreprises autochtones.

Le principal programme de Futurpreneur à l'intention des entreprises en démarrage fournit jusqu'à 60 000 $ en prêts amortis sur trois à cinq ans. Ils peuvent ainsi obtenir 20 000 $ de Futurpreneur, mais ont aussi l'option de demander un prêt additionnel de 40 000 $ auprès de la Banque de développement du Canada .

