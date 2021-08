ST. JOHN'S, NL, le 3 août 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Alors que le Canada redouble d'efforts pour mener à terme la lutte contre la COVID-19, le gouvernement est déterminé à prendre les moyens nécessaires pour assurer une reprise économique forte et inclusive, qui comblera les lacunes systémiques et favorisera l'autonomisation économique des femmes.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé que 5 millions de dollars du budget de 2021 seraient consacrés au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE). Il s'agit d'un volet très important de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un programme visant à faciliter l'autonomisation économique des femmes qui est maintenant doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars. Ce financement permettra au PCFE de poursuivre sur sa lancée, de faire progresser ses travaux de recherche, et d'accroître le nombre de ressources et d'outils offerts aux femmes entrepreneures de tous horizons.

Pour cette annonce, la ministre Ng se trouvait au Signal Hill campus de l'Université Memorial à St. John’s. La ministre était accompagnée pour l’occasion du ministre des Ressources naturelles et député de St. John’s-Sud–Mount Pearl, l’honorable Seamus O’Regan Jr., de la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, Gudie Hutchings, et de Jennifer Bessell, la présidente-directrice de la Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs.

Vaste réseau de plus de 300 partenaires, dont des chercheurs, des organismes de soutien aux entreprises et d'importants chefs de file de l'industrie, le PCFE vise à créer un environnement plus favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada. En collectant, en analysant et en diffusant de l'information, le PCFE contribue à tracer un portrait des progrès réalisés, ce qui aide à définir le travail à effectuer pour soutenir encore plus de femmes désireuses de démarrer une entreprise, de la faire croître et d'accéder à de nouveaux marchés d'exportation.

La ministre Ng a également annoncé que le PCFE avait fait paraître son rapport annuel intitulé État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2021. Le rapport met en lumière les obstacles structurels auxquels font face les entrepreneures canadiennes, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les femmes et les moyens à adopter pour aller de l'avant. Tout en démontrant que les entreprises détenues par des femmes ont été touchées par la pandémie de manière disproportionnée, le rapport fait aussi état de la façon dont la pandémie a permis à un certain nombre de femmes entrepreneures de faire preuve d'innovation et de stimuler leur croissance.

Au cours de la dernière année, le gouvernement a financé le PCFE afin qu'il puisse étendre son réseau en portant une attention particulière aux communautés noires, autochtones et racisées, aux organismes de soutien aux entreprises francophones, aux personnes handicapées et autres membres de groupes sous-représentés. Tout au long de la pandémie, le PCFE a été présent auprès des entrepreneures. Il a notamment organisé une conférence virtuelle ayant pour thème la reprise économique, qui s'est étendue sur un mois, dressé une base de données de plus de 1 000 mentores, soit des Canadiennes primées qui sont des chefs de file de l'industrie, et lancé une plateforme de partage pour faciliter la collaboration ainsi que l'échange d'expériences et de connaissances.

Ces progrès ont été rendus possibles grâce aux investissements sans précédent faits par le gouvernement à l'appui des femmes depuis 2015, appui qui se traduit notamment par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes pour la prise de décisions stratégiques, la légifération en matière d'équité salariale, la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, l'offre d'un financement spécial pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et un investissement de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021 pour mettre sur pied un système pancanadien de garde des jeunes enfants.



« Alors que le Canada se rétablit de la pandémie de COVID-19, le gouvernement est conscient qu'apporter du soutien aux femmes est une mesure judicieuse. En favorisant l'équité entre les genres, nous pouvons ajouter 150 milliards de dollars à l'économie canadienne. Que ce soit en offrant un appui essentiel aux entreprises canadiennes pour les aider à surmonter la crise de la pandémie de COVID-19 ou en effectuant des investissements prospectifs pour améliorer l'accès de tous à diverses occasions économiques, nous veillons à ce que les progrès réalisés par les entrepreneures et les femmes propriétaires d'entreprise soient maintenus en dépit de la pandémie. Ces mesures de financement socioéconomiques importantes seront indispensables lorsque viendra le temps de reconstruire en mieux. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

