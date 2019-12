La ministre Ng annonce un investissement afin de mettre sur pied en Saskatchewan le programme d'accélération du commerce

Le gouvernement du Canada investit 240 000 $ pour aider des douzaines d'entreprises de la Saskatchewan à exporter

SASKATOON, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Lorsque les entreprises canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, créent plus d'emplois, prennent plus rapidement leur essor et investissent davantage dans la recherche-développement.

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui un investissement de 240 000 $ en vue de mettre sur pied en Saskatchewan le programme d'accélération du commerce (anglais), en partenariat avec le Saskatchewan Trade and Export Partnership ou STEP (anglais). Cet investissement vise à aider des douzaines d'entreprises de la province à surmonter les divers obstacles à l'exportation et à assurer leur réussite à long terme sur de nouveaux marchés.

Le programme d'accélération du commerce s'inscrit dans la Stratégie de diversification des exportations du gouvernement du Canada, une initiative dotée d'une enveloppe de 1,1 milliard de dollars dont l'objectif est d'accroître de 50 % les exportations du Canada vers les marchés outre-mer d'ici 2025. La Stratégie fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à aider les petites et moyennes entreprises à s'établir, à se développer et à accéder à de nouveaux marchés.

Grâce à 14 accords commerciaux, dont le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique, l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les petites et moyennes entreprises canadiennes ont maintenant accès à 1,5 milliard de clients dans plus de 50 pays. Tous ces efforts portent des fruits. Les exportations de la Saskatchewan ont en effet atteint 31,2 milliards de dollars l'an dernier, soit une hausse de 11,2 % par rapport à 2017.

« Notre image de marque nationale a retrouvé sa vigueur. La demande et le besoin de produits et services canadiens sont en hausse dans le monde. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme d'accélération du commerce et dans l'organisme Saskatchewan Trade and Export Partnership incitera de petites et moyennes entreprises à exporter. L'objectif est de préparer les entreprises les plus prometteuses de la Saskatchewan à relever le défi de l'exportation. Nous renforçons donc un programme qui a déjà fait ses preuves en donnant aux entreprises les moyens de faire affaire avec les 1,5 milliard de clients devenus accessibles grâce aux nombreux accords commerciaux conclus par le Canada. Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, concrétise son engagement d'aider les entreprises canadiennes à démarrer, à croître et à conquérir de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le STEP sera en mesure d'ajouter à l'ensemble des programmes et services qu'il offre déjà une formation de préparation à l'exportation axée sur les résultats. Le programme d'accélération du commerce incitera les entreprises de la Saskatchewan à exporter et favorisera la croissance économique, ce qui correspond aux objectifs du nouveau plan du gouvernement provincial pour la croissance de la Saskatchewan. »

- Le président et chef de la direction du Saskatchewan Trade and Export Partnership, Chris Dekker

