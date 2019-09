La ministre Ng annonce que près de 4,5 millions de dollars seront investis pour soutenir les femmes entrepreneures autochtones

Le gouvernement du Canada réalise un investissement au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes avec sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat , une initiative assortie d'une enveloppe de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'octroi de près de 4,5 millions de dollars à trois organisations qui appuient les femmes entrepreneures autochtones, au titre du Fonds pour l'écosystème de la SFE.

Pauktuutit Inuit Women of Canada (anglais), offrant des services à l'Inuit Nunangat, obtiendra environ 2 millions de dollars pour maintenir et améliorer des initiatives de réseautage et de mentorat. Elle verra aussi à cerner et à traiter les priorités et les enjeux économiques clés pour les femmes inuites.

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (anglais) obtiendra jusqu'à 1,2 million de dollars pour la création d'outils et autres types de soutien visant à aider les femmes entrepreneures autochtones à lancer et faire croître leur entreprise, à renforcer la capacité des institutions financières autochtones et à valider le principe d'un fonds de microfinancement pour les femmes autochtones.

L'Association des femmes autochtones du Canada (anglais) obtiendra jusqu'à 1,2 million de dollars pour favoriser la prestation de conseils aux entrepreneures et leur faciliter l'accès aux services pouvant les aider, et aussi soutenir la mise au point une plateforme en ligne à des fins de réseautage et d'accès aux ressources, y compris des webinaires, des vidéos et des outils élaborés pour cette initiative.

En plus des montants mentionnés ci-dessus, la ministre Ng a annoncé l'ajout de 10 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat dont le quart est réservé aux femmes entrepreneures autochtones. Au total, ce fonds de 30 millions de dollars sera investi directement dans plus de 300 entreprises, leur fournissant jusqu'à 100 000 $ pour les aider à innover, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment afin de résoudre la question de l'équité salariale, de réduire le coût des services de garde d'enfants et de mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes. Les femmes autochtones font face à des obstacles propres à elles dans le monde des affaires. En conséquence, cette stratégie comprend des investissements ciblés pour les aider à démarrer leur entreprise, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Il s'agit là d'investissements judicieux qui auront des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Pauktuutit est heureuse de pouvoir continuer à soutenir les femmes inuites en affaires ainsi que le développement économique de nos communautés, tant avec Inuit Nunangat qu'avec les milieux urbains. »

- La présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Rebecca Kudloo

« L'entrepreneuriat représente pour les femmes autochtones une avenue intéressante qui leur permettra de vivre des expériences enrichissantes, de bien établir leur famille et de jouer un rôle dans le développement de leur communauté. L'investissement annoncé aujourd'hui vise à appuyer l'initiative des femmes entrepreneures autochtones de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, qui soutient notre réseau d'institutions financières autochtones afin de mieux servir les femmes autochtones du Canada qui ont des visées entrepreneuriales. »

- Le directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin

« Lorsque les femmes autochtones autonomes sur le plan économique réussissent, elles créent des possibilités économiques pour leurs collectivités, leur nation, leur famille et les autres femmes autochtones. Le fait que ces investissements ont été consentis à des femmes autochtones du Canada témoigne de leur résilience, de leur intelligence et de leur contribution innovante. »

- La présidente-directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada, Lynne Groulx

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Dans le budget de 2018, le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'est vu accorder 85 millions de dollars afin d'aider de tierces parties sans but lucratif à apporter leur soutien à des femmes entrepreneures et à combler les lacunes de l'écosystème.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 20 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Un appel de propositions a eu lieu à l'automne 2018. Plus de 3 000 propositions ont été soumises, et plus de 200 projets ont fait l'objet d'un financement. Le gouvernement du Canada est heureux d'être en mesure de soutenir environ 100 projets supplémentaires en investissant une somme additionnelle de 10 millions de dollars dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Si l'on compte ce nouvel investissement, le gouvernement aura investi au total 30 millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour les aider à croître et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives de grande envergure du gouvernement qui visent à promouvoir l'égalité des sexes, touchant notamment la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

À peine 16 % des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor , en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation. Le financement final est assujetti à la négociation d'ententes de contribution.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurel Sallie, Adjointe aux communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, 343-548-5172, Laurel.sallie@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home