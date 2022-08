WINNIPEG, MB, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada fait progresser l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé qu'Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) fournira, dès l'automne, des prêts pouvant atteindre 50 000 $ à des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise dans le cadre du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. La ministre était accompagnée pour l'occasion du secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, du député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Jim Carr, de la présidente-directrice générale d'OEFC, Alison Kirkland, et de la présidente du conseil d'administration d'OEFC, Marcela Mandeville.

La ministre Ng a souligné que le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat aide déjà des femmes des quatre coins du pays à lancer et à faire croître leur entreprise et que la majorité des bénéficiaires sont des femmes sous-représentées. Le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour qu'un plus grand nombre de femmes aient accès à des capitaux pour démarrer ou développer leur entreprise, ce qui comprend les prêts de près de 30 millions de dollars dont les fonds seront répartis par OEFC.

OEFC offrira le soutien au titre du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat par l'entremise de ses partenaires régionaux. Les partenaires travailleront avec des femmes entrepreneures à chaque étape du processus de demande et leur fourniront un soutien de haute qualité, notamment en les aidant à élaborer un plan d'affaires viable et en fournissant des services-conseils, de la formation et un suivi de la gestion des prêts.

Actuellement, ces partenaires du fonds de prêts sont WeBC, Alberta Women Entrepreneurs, Women Entrepreneurs of Saskatchewan, Women's Enterprise Centre of Manitoba, PARO Centre for Women's Enterprise et Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs. Les femmes qui comptent remplir une demande peuvent entrer en relation avec ces partenaires pour commencer à préparer leur plan d'affaires en vue du processus de demande.

Pour en savoir plus sur le programme de prêts d'OEFC, consultez la page https://weoc.ca/fr/fonds-de-pret/.

Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, un élément clé de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat dotée de 6 milliards de dollars, offre du financement à des organismes sans but lucratif qui possèdent déjà des programmes de prêts. Cela leur permet de fournir du financement abordable supplémentaire aux femmes entrepreneures, et plus particulièrement aux entreprises en démarrage, aux membres de groupes sous-représentés ou aux entreprises à propriétaire unique, qui ont une plus grande difficulté à obtenir du financement.

Les administrateurs sélectionnés du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat qui assurent la mise en œuvre du programme sont la Société d'aide au développement des collectivités de Northumberland et Coralus (auparavant SheEO).

Le gouvernement fait ainsi fond sur ses investissements sans précédent à l'appui des femmes depuis 2015. Cet appui se traduit notamment par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes pour la prise de décisions stratégiques et l'élaboration de programmes, la légifération en matière d'équité salariale, la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, l'offre de financement spécial pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et l'établissement d'accords avec les provinces et les territoires pour la mise en place de services de garde d'enfants à 10 $ par jour.

Citations

« Les femmes sont ingénieuses, créatives et armées d'une motivation à toute épreuve, et elles savent déjà comment atteindre le succès. Ce dont elles ont besoin, ce sont des occasions à saisir, des portes ouvertes et un coup de main. C'est exactement ce qu'offre notre gouvernement par l'entremise du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. En supprimant les obstacles systémiques à l'accès au financement, nous faisons un pas de plus dans la bonne direction. Nous favorisons l'autonomisation des femmes entrepreneures et leur donnons les moyens de réaliser leur plein potentiel, de créer des emplois locaux et de stimuler la croissance économique. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Quelle joie de voir qu'une organisation locale de Winnipeg aidera des femmes de partout au Canada à atteindre leurs objectifs d'affaires. L'autonomisation économique des femmes aura un effet d'entraînement, car un meilleur accès au financement suscitera des retombées économiques mesurables qui profiteront à tous et qui contribueront grandement à la compétitivité et à la prospérité du Canada. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid

« Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat soutient les femmes d'affaires en leur donnant accès à des capitaux indispensables ainsi qu'à des mesures de soutien tous azimuts qui, nous le savons, sont la clé d'une réussite à long terme. Les petites et moyennes entreprises constituent les piliers de l'économie canadienne et c'est maintenant l'occasion idéale de fournir des ressources qui appuient la croissance des entreprises détenues par des femmes. »

- La présidente-directrice générale d'Organisations d'entreprises de femmes du Canada, Alison Kirkland

Faits en bref

Restez branchés

