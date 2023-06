KINGSTON, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - Même si les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+1 contribuent grandement à l'économie canadienne, ils continuent de se heurter à des obstacles systémiques lorsqu'ils souhaitent lancer ou faire croître leur entreprise. Un propriétaire d'entreprise sur quatre a subi de la discrimination ou a perdu son entreprise en raison de son appartenance à une communauté 2ELGBTQI+.

Pour éliminer ces obstacles et bâtir une économie plus inclusive pour les centaines de milliers d'entreprises détenues et exploitées par des membres des communautés 2ELGBTQI+, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait 25 millions de dollars pour mettre sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+. Il s'agit du premier programme du genre au monde. La ministre a fait cette annonce à l'occasion du Sommet mondial des affaires 2ELGBTQI+ et Forum sur la diversité des fournisseurs, organisé par la CGLCC, la Chambre de commerce 2ELGBTQI+du Canada.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ sera administré par la CGLCC et comprend trois principales composantes : l'Initiative d'expansion des entreprises des communautés 2ELGBTQI+, le Fonds pour l'écosystème 2ELGBTQI+ et le Carrefour du savoir pour les communautés 2ELGBTQI+. Globalement, ces trois volets permettront d'assurer la prestation de conseils précieux en matière d'affaires et de services de mentorat. Ils contribueront aussi à créer des ressources et à générer les données qui manquent à l'heure actuelle pour dresser un portrait juste de la réalité des entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ et des défis auxquels ils sont confrontés.

Dans le cadre de l'Initiative d'expansion des entreprises, la CGLCC obtiendra du financement pour renforcer sa capacité et bonifier son offre de programmes. La CGLCC est le seul organisme national en son genre qui offre du soutien aux entreprises des communautés 2ELGBTQI+. L'organisme pourra, plus spécifiquement, mettre en œuvre un programme national de mentorat, favoriser l'accès des entreprises aux occasions d'approvisionnement, soutenir la capacité d'exportation des entreprises des communautés 2ELGBTQI+ et développer un projet pilote pour fournir des prêts aux entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+. Le Fonds pour l'écosystème financera d'autres organisations du pays, spécialement dans des communautés moins bien desservies, pour accroître leur capacité à soutenir les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+. Enfin, par l'entremise du Carrefour du savoir, la CGLCC s'associera à un établissement universitaire pour combler les lacunes en matière de connaissances et de données.

Le gouvernement a adopté une approche collaborative pour mettre sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+. Il a mené de vastes consultations auprès du milieu de l'entreprise des communautés 2ELGBTQI+ du pays afin de créer un programme qui répond aux besoins de ces communautés et est administré par des membres de ces communautés. L'expansion de la capacité de l'écosystème entrepreneurial pour inclure les groupes sous-représentés avait justement été ciblée comme étant l'une des préoccupations les plus pressantes.

Ce programme est un autre jalon important pour le gouvernement du Canada, qui s'est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à l'établissement d'une économie plus robuste et plus concurrentielle. Ce nouveau programme se situe dans le prolongement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) et du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), qui aident déjà des centaines de milliers d'entrepreneurs sous-représentés à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux. Il vient aussi enrichir le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui vise à créer un pays plus équitable pour les générations actuelles et futures.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ aidera à combler les écarts qui subsistent encore pour les Canadiens sous-représentés et à bâtir une économie plus robuste qui fonctionne pour tous les membres de la population.

Citations

« Les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ contribuent de manière importante à nos communautés et à notre économie. Ils emploient près de 500 000 personnes. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ vient consolider la fondation déjà solide que nous avons mise en place pour bâtir une économie et une société plus inclusive. Les investissements stratégiques que nous faisons aujourd'hui pour mettre sur pied ce programme nous permettront d'éliminer les obstacles systémiques qui subsistent dans ces communautés et de pouvoir disposer des ressources, des outils et des données nécessaires pour qu'un plus grand nombre de Canadiens se taillent leur place au pays comme à l'étranger. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Les entreprises canadiennes qui sont détenues par des membres des communautés 2ELGBTQI+ continuent de rencontrer des obstacles et des défis uniques qui nuisent à leur capacité de contribuer pleinement à l'économie canadienne. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ contribuera à redresser la situation pour ces communautés. Il nous aidera à mieux comprendre ce milieu, et à établir un écosystème solide et durable, capable de soutenir les organismes locaux et régionaux de tout le pays. Il appuiera aussi l'élaboration et la diffusion d'outils et de ressources spécialement conçus pour aider les membres des communautés 2ELGBTQI+ à démarrer leur entreprise, et à la faire croître et prospérer. »

- Le cofondateur et chef de la direction de le la CGLCC, Darrell Schuurman

Faits en bref

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook et Instagram.

__________ 1 Personnes aux deux esprits ou bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuelles et « plus », pour inclure les personnes qui s'identifient comme membre des communautés diversifiées de genre et de sexe et qui utilisent d'autres terminologies.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Shanti Cosentino, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 343-576-4365, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]