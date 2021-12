OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs canadiens noirs jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Pourtant ils continuent de faire face à du racisme systémique et à des obstacles quand vient le temps de démarrer ou de faire croître leur entreprise, une situation qui s'est d'ailleurs empirée durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada souhaite éliminer ces obstacles de longue date, et c'est pourquoi il a mis sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le tout premier programme du genre au pays. Le Programme est le fruit d'un investissement de plus de 400 millions de dollars et il vise à soutenir la réussite à long terme des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise de la communauté noire.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé que l'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation avaient été choisies pour établir le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui est le troisième pilier du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. La ministre Ng a fait cette annonce à l'Université Carleton. Elle était accompagnée pour l'occasion du secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus, et du député fédéral d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi.

L'établissement du Carrefour du savoir est possible grâce à un investissement de 5 millions de dollars du gouvernement du Canada. Une fois que le Carrefour sera en fonction, on y effectuera des recherches et de la collecte de données sur l'entrepreneuriat noir au Canada. On pourra ainsi déterminer les obstacles à la réussite auxquels font face les entrepreneurs noirs ainsi que les possibilités de croissance pour leurs entreprises.

Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires constituera un volet important du Carrefour de l'innovation qui a vu le jour récemment à l'Université Carleton. Le Carrefour de l'innovation est un accélérateur et un incubateur qui a comme mandat de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Il permet à l'Université de donner suite à son engagement en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. La Dream Legacy Foundation est une organisation philanthropique à but non lucratif dirigée par des Noirs qui est basée à Toronto, et qui a pour but de favoriser la diversité et l'inclusion, surtout pour les membres des communautés noires et des autres communautés sous-représentées. La fondation a comme objectif de veiller à l'établissement d'une économie de marché inclusive, libre de barrières systémiques et où la contribution des groupes sous-représentés est accrue et valorisée.

Afin d'assurer la portée pancanadienne du Carrefour du savoir, l'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation établiront des carrefours régionaux au pays. Chaque carrefour sera dirigé par un établissement postsecondaire reconnu et travaillera en collaboration avec des organisations communautaires à des projets de recherche collaboratifs sur l'entrepreneuriat noir, notamment pour établir un portrait de l'écosystème entrepreneurial de la communauté noire.

Citations

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises détenues par des Noirs au Canada jouent un rôle important dans l'économie de notre pays et des communautés où ils sont présents. Ils continuent cependant à faire face à des obstacles systémiques, une situation qui s'est grandement détériorée durant la pandémie. L'investissement que fait notre gouvernement pour établir le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires nous permettra d'obtenir une meilleure compréhension des obstacles présents dans la communauté entrepreneuriale noire et des possibilités de croissance. Il s'agit d'un pas de plus vers un Canada qui sera plus inclusif, plus juste et plus prospère pour les générations actuelles et celles à venir. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Nous somment enchantés par l'établissement de ce partenariat entre le secteur public, le milieu universitaire et le secteur à but non lucratif qui vise à résoudre, en passant par l'entrepreneuriat, l'un des enjeux les plus criants de notre monde. Les Canadiens noirs attendent depuis longtemps d'avoir accès à des initiatives qui stimulent la culture du démarrage d'entreprise au sein de notre communauté. La Dream Legacy Foundation est heureuse de s'associer à ISDE et à l'Université Carleton pour combler les lacunes en matière de collecte de données, afin que les entrepreneurs noirs du Canada aient les moyens de se prendre en main et de réussir, aujourd'hui comme demain. »

- Le directeur des Communications, Dream Legacy Foundation, Pako Tshiamala

« L'Université Carleton se réjouit de s'associer à la Dream Legacy Foundation afin de mettre sur pied un vaste réseau regroupant des entrepreneurs noirs, des organismes à but non lucratif, des organismes communautaires et des établissements universitaires. Ensemble, nous allons mettre en place une capacité de recherche qui reflète la diversité culturelle de notre pays et qui contribuera à la prospérité socio-économique et au bien-être de tous les Canadiens. Cette intéressante initiative reflète bien les valeurs et les objectifs de l'Université Carleton quant à l'inclusion, la collaboration et l'engagement communautaire. Nous remercions la ministre Ng et Innovation, Sciences et Développement économique Canada de leur partenariat et de leur engagement à éliminer les obstacles auxquels font face les entrepreneurs noirs au Canada. »

- Le président et vice-recteur de l'Université Carleton, Benoit-Antoine Bacon

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organisations de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le financement du Programme, qui couvre aussi les frais de fonctionnement, est réparti comme suit :

, des organisations de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le financement du Programme, qui couvre aussi les frais de fonctionnement, est réparti comme suit : Une somme pouvant atteindre 104,7 millions de dollars est attribuée au Fonds pour l'écosystème national, ce qui inclut la somme de 51,7 millions de dollars prévue dans le budget de 2021.



Une somme pouvant atteindre 291 millions de dollars est réservée au Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui fournit des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs noirs.



Une somme pouvant atteindre 6,5 millions de dollars est prévue pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Le Carrefour a pour mission de mener des recherches qualitatives et quantitatives, de recueillir des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et d'aider à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir, ainsi que les occasions de croissance.

et d'aider à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir, ainsi que les occasions de croissance. Les agences de développement régional du Canada administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services.

administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services. Pour donner suite à un engagement pris dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a aussi lancé un programme pilote d'approvisionnement visant à inviter les entreprises détenues ou dirigées par des Canadiens noirs à soumissionner lors d'appels d'offres, pour qu'ainsi plus d'occasions soient offertes aux Canadiens noirs et pour favoriser leur prospérité économique.

