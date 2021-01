OTTAWA, ON, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme de crédit pour les secteurs durement touchés (PCSDT). Ce programme, qui été présenté dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, fournira un soutien financier aux entreprises qui ont été les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19.

Les entreprises canadiennes ont beaucoup souffert de la pandémie de COVID-19. Plusieurs d'entre elles ont dû se tourner vers les services en ligne, réduire leurs activités ou même les suspendre complètement. Elles ont donc été très touchées. Les entreprises se sont mobilisées pour renforcer la santé et la sécurité au sein de leurs communautés, et le gouvernement fait de même en les appuyant une fois de plus.

Dans le cadre du PCSDT, la Banque de développement du Canada (BDC) travaillera avec les institutions financières canadiennes participantes pour offrir à ces entreprises des prêts à faible intérêt garantis par le gouvernement pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Les entreprises durement touchées comptant plusieurs établissements sous une même bannière, comme les chaînes d'hôtels ou de restaurants, pourraient être admissibles à un prêt allant jusqu'à 6,25 millions de dollars. Le PCSDT aidera ces entreprises à couvrir leurs coûts d'exploitation courants durant la pandémie de COVID-19 et à investir dans leur prospérité à long terme.

Le PCSDT sera accessible aux entreprises de tout le pays et de tous les secteurs qui ont été plus durement touchées durant la pandémie, notamment celles qui œuvrent dans des secteurs comme le tourisme, l'accueil et l'hébergement, la restauration et celles qui offrent principalement des services en personne.

Pour être admissibles au PCSDT, les entreprises doivent démontrer qu'elles ont enregistré une diminution annuelle d'au moins 50 % de leurs revenus pendant trois mois, durant les huit mois qui ont précédé la soumission de leur demande. Elles doivent aussi démontrer à leur institution financière qu'elles ont antérieurement demandé la Subvention salariale d'urgence du Canada ou la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer.

Les entreprises admissibles pourront soumettre une demande dès le 1er février aux grandes institutions financières et à plus grande échelle d'ici le 15 février. Les entreprises intéressées devraient contacter leur bailleur de fonds principal pour obtenir plus d'information et présenter une demande.

On peut obtenir plus d'information sur le site www.bdc.ca/pcsdt.

Citations

« Depuis le premier jour de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement a été présent pour aider les entreprises canadiennes et les millions de Canadiens qu'elles emploient. Nous savons que même les entreprises les plus résilientes continuent de faire face à des défis incroyables. Nous lançons le Programme de crédit pour les secteurs durement touchés pour aider ces entreprises mises à mal par la pandémie en leur donnant accès à des prêts à faible intérêt garantis par le gouvernement. En investissant dans les entreprises canadiennes, ainsi que dans les travailleurs et leurs familles, nous investissons dans notre relance commune et dans un avenir meilleur pour tous. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« La pandémie a touché les employeurs de tous les secteurs et a eu une incidence considérable sur les emplois et la vie des Canadiens et des familles canadiennes. Nos programmes de soutien liés à la COVID-19 ont permis de protéger des millions d'emplois, mais nous savons que la deuxième vague de ce virus continue de se faire sentir par bon nombre de travailleurs et d'entreprises. Le Programme de crédit pour les secteurs durement touchés (PCSDT) offre aux secteurs très touchés comme le tourisme, l'accueil, les arts et la culture un nouveau soutien afin qu'ils puissent résister à cette tempête et qu'ils se préparent pour une reprise vigoureuse qui permettra de créer des emplois et de renforcer la classe moyenne. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

Les faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé un vaste éventail de programmes d'aide, le plus important de l'histoire de notre pays. Les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés sont du nombre :

a lancé un vaste éventail de programmes d'aide, le plus important de l'histoire de notre pays. Les principaux programmes suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés sont du nombre : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, aide les entreprises en couvant jusqu'à 75 % de leur masse salariale.

(SSUC), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, aide les entreprises en couvant jusqu'à 75 % de leur masse salariale.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) offre un prêt sans intérêt pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du solde de ce prêt.



La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, fournit des paiements directement aux propriétaires d'entreprises pour couvrir jusqu'à 65 % de leur loyer. Les entreprises auront droit à une indemnité additionnelle de confinement de 25 % lorsqu'une ordonnance de santé publique est émise. Cela signifie que jusqu'à 90 % de leur loyer pourrait être couvert.

pour le loyer (SUCL), qui a été prolongée jusqu'en juin 2021, fournit des paiements directement aux propriétaires d'entreprises pour couvrir jusqu'à 65 % de leur loyer. Les entreprises auront droit à une indemnité additionnelle de confinement de 25 % lorsqu'une ordonnance de santé publique est émise. Cela signifie que jusqu'à 90 % de leur loyer pourrait être couvert.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) dispose de plus de 2 milliard de dollars pour soutenir les petites entreprises partout au Canada qui n'ont pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. Il est offert par l'entremise des agences de développement régional du Canada .

