OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs contribuent de manière importante à l'économie canadienne. Pourtant, ils continuent de se heurter à des obstacles systémiques lorsque vient le temps de démarrer ou de faire croître leur entreprise. Or, la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber cette problématique. Le gouvernement du Canada travaille à éliminer ces obstacles systémiques qui subsistent depuis beaucoup trop longtemps. À cet effet, il a lancé le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier du genre au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé, de concert avec le secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus, que le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires allait, à compter de maintenant, accepter des demandes de prêts.

Ils étaient accompagnés de la secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et députée d'Outremont, Rachel Bendayan; de la députée de Toronto-Centre, Marci Ien; du député de Bourassa, Emmanuel Dubourg; de la présidente-directrice générale de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), Tiffany Callender; du président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC), Michael Denham; de la présidente et chef de la direction de Vancity, Christine Bergeron; et du président et chef de la direction de la Caisse Alterna, Robert Paterson. Des dirigeants d'organisations commerciales dirigées par des Noirs d'un peu partout au Canada et des hauts dirigeants d'institutions financières qui se sont engagés à participer étaient aussi présents.

Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires a été mis sur pied par le gouvernement en partenariat avec FACE, qui va administrer le fonds. Aujourd'hui, la ministre Ng a annoncé que la BDC, la Caisse Alterna et Vancity seraient les premières institutions financières partenaires de ce lancement initial.

Le Fonds de prêts représente maintenant un investissement de 291,3 millions de dollars : le gouvernement du Canada investit 33,3 millions de dollars, la BDC investit 130 millions de dollars, et 128 millions proviennent d'investissements conjoints effectués par la Banque Royale du Canada, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque TD, Vancity et la Caisse Alterna. FACE et le gouvernement du Canada espèrent conclure dans les mois qui viennent d'autres partenariats avec des institutions financières et des caisses afin de poursuivre la mise en œuvre du Fonds de prêts.

La ministre Ng a aussi annoncé le lancement d'un programme pilote de microprêts pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs en Colombie-Britannique et en Ontario qui désirent obtenir des microprêts de 10 000 $ à 25 000 $ par l'entremise de FACE, en partenariat avec la coopérative de crédit Vancity et la Caisse Alterna. Ce programme pilote va aider à combler les lacunes importantes qui existent dans le marché financier pour les entrepreneurs des communautés noires qui ont besoin d'un soutien financier plus petit pour démarrer leur entreprise et la faire croître. Le gouvernement du Canada et FACE espèrent vivement que d'autres institutions financières s'associeront au programme, de sorte que celui-ci pourra s'étendre à tout le Canada.

Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires a pour objectif d'éliminer les obstacles systémiques auxquels se heurtent trop souvent les propriétaires d'entreprise noirs lorsqu'ils souhaitent obtenir du financement. Il concrétise aussi l'engagement du gouvernement à mettre en place des solutions à long terme pour éliminer ces obstacles, notamment en codéveloppant des programmes visant à mieux soutenir les entrepreneurs noirs dans leur parcours vers la réussite.

Le Fonds de prêts fournit un financement pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs afin qu'ils puissent faire croître et prospérer leur entreprise maintenant et dans l'avenir. Pour être admissible, l'entreprise doit être majoritairement détenue par des Canadiens noirs. Il peut s'agir d'une nouvelle entreprise ou d'une petite entreprise à but lucratif canadienne déjà constituée. Sont aussi admissibles les entreprises à propriétaire unique, les entreprises sociales, les partenariats et les coopératives. Les entreprises doivent avoir un numéro d'entreprise, un plan d'affaires et des états financiers -- ou un projet financier, dans le cas d'une nouvelle entreprise. Pour obtenir plus de renseignements sur les critères d'admissibilité du Fonds de prêts, veuillez consulter la page de questions et réponses. Vous pouvez aussi soumettre vos questions à FACE.

Dans le cadre de cette annonce, la ministre Ng a aussi indiqué que les noms des demandeurs retenus au titre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires seraient annoncés partout au Canada dans les semaines qui viennent.

Citations

« La mise en œuvre du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un gain historique pour ce qui est du soutien aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs, qui pourront ainsi plus facilement démarrer leur entreprise, la faire croître et la faire prospérer au Canada et à l'étranger. Le Fonds de prêts est un volet important du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier programme du genre au Canada; et il va aider à réduire les obstacles que doivent surmonter les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs pour avoir accès à un financement. Notre gouvernement est fier de travailler avec FACE et avec d'autres chefs de file de la communauté noire afin de poursuivre les efforts visant à éliminer le racisme systémique visant les Canadiens de race noire. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Investir dans les communautés noires au Canada est essentiel si nous voulons que la reprise économique soit inclusive et résiliente, et que personne ne soit laissé pour compte. Le lancement du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un pas dans la bonne direction pour éliminer les obstacles systémiques qui continuent d'empêcher les communautés noires, incluant les Canadiens de descendance africaine ou antillaise, de pleinement participer à tous les aspects de la société. Il faut toutefois encore aller plus loin, et notre gouvernement est bien résolu à travailler avec les communautés noires de tout le Canada pour s'assurer que ce que nous allons rebâtir sera encore meilleur et consciencieusement inclusif. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger

« La diversité et l'inclusion sont des éléments importants de notre identité canadienne. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à s'attaquer au racisme systémique, et notamment aux obstacles auxquels font face les Canadiens noirs. Il s'est aussi engagé à prendre des mesures concrètes en ce sens. Avec la pandémie de COVID-19, qui a multiplié les défis que la communauté noire doit relever, je suis fier du lancement de ce programme aujourd'hui, qui est un autre pas important dans la bonne direction pour que les entrepreneurs noirs de tout le pays aient des chances équitables et égales de réussite. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Il s'agit aujourd'hui d'une étape historique importante pour corriger un tort historique : les obstacles systémiques à l'accès au financement auxquels font face les personnes d'ascendance africaine. Nous devons bâtir une économie plus inclusive. Je suis convaincu que les Canadiens noirs sont un des groupes de l'économie parallèle qui ont le plus l'esprit d'entrepreneuriat. Ces partenariats du Fonds de prêts vont aider à libérer ce potentiel extraordinaire et aussi favoriser la prospérité économique de tous les Canadiens. »

- Le secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus

« C'est un jour important pour les entrepreneurs afro-canadiens. À compter d'aujourd'hui, grâce au soutien du gouvernement du Canada et des institutions financières participantes, la véritable valeur de l'entrepreneuriat noir va enfin être reconnue. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de nos entrepreneurs et avons hâte de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs commerciaux. C'est un moment historique que nous vivons en pouvant ainsi contribuer de manière durable au tissu économique du Canada. Nous savons que les entrepreneurs noirs vont être à la hauteur. »

- La présidente-directrice générale de la Fédération Africaine Canadienne Économique (FACE), Tiffany Callender

« La BDC, c'est une banque pour les entrepreneurs canadiens. Nous reconnaissons la riche contribution des entrepreneurs noirs à notre économie, et nous sommes là pour les aider à réussir. Au cours de la dernière année, nous avons fait de l'écoute, de l'apprentissage et de l'action une priorité pour soutenir les propriétaires d'entreprise noirs. À titre d'exemple, nous avons signé l'engagement des chefs d'entreprise de l'initiative BlackNorth et conclu des partenariats avec de nombreuses organisations. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'étendre cet engagement au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. »

- Le président et chef de la direction de la BDC, Michael Denham

« Servir les Canadiens en tant qu'institution financière est un privilège qui implique une lourde responsabilité sociale. L'entrepreneuriat peut offrir une grande mobilité et prospérité, mais en présence d'inégalités systémiques, les possibilités offertes ne sont pas accessibles de manière équitable à tous les Canadiens. Ce programme est un pas important dans la bonne direction pour éliminer le racisme systémique auquel font face les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs. Vancity est fière de travailler avec FACE et se réjouit à la perspective de soutenir les entrepreneurs noirs en leur accordant les microprêts dont ils ont tant besoin. »

- La présidente et chef de la direction de Vancity, Christine Bergeron

« La Caisse Alterna est fière d'être partenaire du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Nous voulons nous joindre à nos pairs pour changer l'expérience que vivent les communautés noires lorsque vient le temps d'avoir accès à des capitaux et de bâtir une entreprise. À Alterna, nous connaissons bien les fonds de prêts communautaires. Nous dirigeons en effet depuis 20 ans un programme de microfinance communautaire. Au Canada, les coopératives de crédit soutiennent depuis longtemps les entrepreneurs mal desservis, en les aidant à devenir économiquement et socialement autonomes. »

- Le président et chef de la direction de la Caisse Alterna, Robert Paterson

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est constitué des fonds suivants :

Jusqu'à 53 millions de dollars au titre du Fonds pour l'écosystème national pour les organismes de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs partout au pays. Ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et à des capitaux, à des services de mentorat et de planification financière, et à de la formation en gestion d'entreprise. Le budget de 2021 a proposé un investissement additionnel de 51,7 millions de dollars dans ce fonds.



Jusqu'à 291,3 millions de dollars en soutien, par l'entremise du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada investit 33,3 millions de dollars, et la BDC, qui sera le premier partenaire financier, investit 130 millions de dollars. Un soutien additionnel de 128 millions de dollars a été conjointement engagé par des institutions financières, dont la Banque Royale du Canada , BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada , la Banque TD, Vancity et la Caisse Alterna.

investit 33,3 millions de dollars, et la BDC, qui sera le premier partenaire financier, investit 130 millions de dollars. Un soutien additionnel de 128 millions de dollars a été conjointement engagé par des institutions financières, dont la Banque Royale du , BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du , la Banque TD, Vancity et la Caisse Alterna.

Jusqu'à 6,5 millions de dollars en soutien au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les occasions de croissance et les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

et aidera à cerner les occasions de croissance et les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

Les sommes ci-dessus incluent les coûts associés à la gestion des fonds.





Les concepts soumis pour le Fonds pour l'écosystème national et le Carrefour du savoir sont en cours d'examen.

Les fondateurs de FACE, qui possèdent collectivement plus de 35 années d'expérience au service des gens d'affaires noirs du Canada , poursuivront leur travail de concert avec les institutions financières participantes afin de s'assurer que le Fonds de prêts répond aux besoins des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre. FACE est une coalition réunissant plusieurs organismes de soutien aux entreprises et organismes communautaires d'envergure dirigés par des Noirs :

, poursuivront leur travail de concert avec les institutions financières participantes afin de s'assurer que le Fonds de prêts répond aux besoins des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre. FACE est une coalition réunissant plusieurs organismes de soutien aux entreprises et organismes communautaires d'envergure dirigés par des Noirs : Africa Centre (anglais)



Black Business and Professional Association



Black Business Initiative (anglais)



Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges



Groupe 3737

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Yasmine Abdelfadel, FACE, 514-804-6182, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home