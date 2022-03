La ministre Ng annonce la prochaine phase de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada maintient son engagement de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes.

Aujourd'hui, de passage au Centre canadien du film à Toronto, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a souligné la Journée internationale des femmes en annonçant le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Ce fonds constitue la prochaine phase de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars. La ministre était accompagnée de la députée de Toronto-Danforth, Julie Dabrusin, de la présidente-directrice générale de Women's Enterprise Organizations of Canada, Alison Kirkland, de la directrice générale de la Northumberland Business Development Assistance Corp., Wendy Curtis, du directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin, et de la fondatrice de SheEO, Vicki Saunders.

Nous avons fait des progrès depuis le lancement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat en 2018. Toutefois, de nombreuses entrepreneures qui souhaitent démarrer ou faire croître leur entreprise ont toujours de la difficulté à accéder au capital, surtout au capital sous forme de petits montants.

Pour régler ce problème, le gouvernement du Canada a alloué, dans le budget de 2021, un montant de 55 millions de dollars afin de faire augmenter le nombre de prêts accordés aux femmes entrepreneures et leur permettre d'avoir les outils et le financement nécessaires à leur réussite.

Dans le cadre du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, les organismes sans but lucratif qui possèdent déjà des programmes de prêts pourront offrir du financement abordable supplémentaire aux femmes entrepreneures. Ce financement visera plus particulièrement les entreprises en démarrage, les groupes sous-représentés et les entreprises individuelles qui ont de la difficulté à obtenir du financement.

Voici les quatre premiers organismes qui ont été choisis pour administrer les microprêts dans le cadre du Fonds :

Women's Enterprise Organizations of Canada ;

; Northumberland Business Development Assistance Corp.;

Association nationale des sociétés autochtones de financement;

SheEO Canada.

Les entrepreneures pourront faire des demandes de prêts pouvant aller jusqu'à 50 000 $ auprès de ces organismes. Au cours des prochains mois, le site Web de ces organismes et celui du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat indiqueront à partir de quel moment les demandes de microprêts pourront être soumises.

Ces nouvelles mesures, prises dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, ont été rendues possibles grâce aux investissements sans précédent faits par le gouvernement à l'appui des femmes depuis 2015 -- appui qui se traduit par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes aux fins de prise de décision et d'élaboration de programmes, la légifération en matière d'équité salariale et la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, en passant par l'offre d'un financement spécial pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et la légifération pour la mise en place de services de garde à 10 $ par jour.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles systémiques et à favoriser l'autonomisation des femmes entrepreneures, et avec l'annonce d'aujourd'hui, nous faisons un pas de plus dans la bonne direction. Dans le cadre du nouveau Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, les femmes entrepreneures recevront un soutien financier direct pour qu'elles puissent démarrer et faire croître leur entreprise. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Merci au gouvernement du Canada d'investir dans les femmes entrepreneures par l'entremise du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Les petites et moyennes entreprises, qui sont des piliers de l'économie canadienne, pourront croître grâce à ce fonds. Je ne doute pas un instant que le programme de prêts créé par WEOC aidera les femmes entrepreneures, en leur donnant accès au financement dont elles ont tant besoin, ainsi qu'aux aides globales qui leur assureront une réussite à long terme. »

- La présidente-directrice générale de Women's Enterprise Organizations of Canada, Alison Kirkland

« Aujourd'hui, nous posons un geste sans précédent pour aider les femmes entrepreneures, qui auront accès à un fonds de microprêts nouveau et novateur. C'est avec reconnaissance que nous accompagnons la ministre Ng; son travail ouvre la voie vers une croissance économique inclusive et durable, et favorise la compétitivité, la productivité et la prospérité du Canada. »

- La directrice générale de la Northumberland Business Development Assistance Corp., Wendy Curtis

« Alors que les femmes autochtones sont de plus en plus nombreuses à devenir propriétaire d'entreprise, nous prévoyons une forte accélération de la demande pour le fonds de microprêts. Nous accueillons favorablement cette mesure d'aide supplémentaire, car elle complète le nouveau programme de soutien à l'entrepreneuriat chez les femmes autochtones de l'ANSAF, en plus de nous permettre d'aider plus de femmes autochtones avec notre réseau. »

- Le directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin

« Dans notre communauté de femmes d'une immense générosité, nous sommes très contentes de pouvoir tirer parti de ce capital, qui permettra aux femmes et aux personnes non binaires qui travaillent sur la liste de choses à faire dans le monde d'avoir une plus grande influence. »

- La fondatrice de SheEO, Vicki Saunders

Faits en bref

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]