Chaque jour, les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs des communautés noires contribuent de manière exemplaire à bâtir les collectivités canadiennes. Leur succès est essentiel à la prospérité économique future du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'ouverture de la période de soumission de demandes du Fonds pour l'écosystème national et du Carrefour du savoir du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Le Fonds pour l'écosystème national fournira un soutien financier à des organisations commerciales à but non lucratif dirigées par des membres de la communauté noire qui souhaitent renforcer leur capacité de fournir des services de soutien, de planification financière et de formation commerciale aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs des communautés noires.

Les organisations commerciales à but non lucratif dirigées par des membres de la communauté noire qui offrent des services aux entrepreneurs noirs et aux entreprises détenues par des Noirs sont invitées à soumettre des propositions de projets via la page Web du Fonds pour l'écosystème national. Elles ont jusqu'au 21 décembre 2020 pour le faire.

Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires va recueillir de l'information sur l'entrepreneuriat noir au Canada et repérer les disparités majeures et les obstacles à la réussite, ainsi que les occasions de croissance. Le Carrefour sera dirigé conjointement par des organisations commerciales dirigées par des membres de la communauté noire, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

Les organisations commerciales à but non lucratif dirigées par des membres de la communauté noire et les établissements d'enseignement sont invités à conjuguer leurs efforts, à préparer une soumission et à l'envoyer à même la page Web du Carrefour du savoir. La date limite pour présenter une demande est le 18 janvier 2021.

Un supplément d'information sur le troisième pilier du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, sera disponible sous peu.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations, les entrepreneurs et les chercheurs des communautés noires de tout le Canada afin de s'enrichir au contact de leurs points de vue et de leur expertise, de sorte que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires pourra refléter de manière concrète les besoins des Canadiens de race noire.

Le gouvernement va continuer de soutenir les entrepreneurs noirs et de créer des occasions pour que les entreprises dirigées par des membres de la communauté noire puissent innover, croître et réussir dans les années à venir.

Citations

« Les entrepreneurs noirs jouent un rôle essentiel au sein des communautés canadiennes. Avec le nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires -- qui est le premier du genre au Canada -- nous établissons les bases pour amener un changement véritable, pour éliminer les obstacles et pour assurer la réussite à long terme des entrepreneurs noirs. C'est le fruit de nombreuses années de travail acharné et d'efforts de défense des droits des entrepreneurs noirs et des communautés noires. Nous avons très hâte de travailler à cet important nouveau programme avec des organisations commerciales dirigées par des membres de la communauté noire et avec des établissements d'enseignement canadiens. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir la diversité et l'inclusion de tous les Canadiens et à faire en sorte que tous participent à la croissance économique. Le Fonds pour l'écosystème national, qui sera mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada, va contribuer à éliminer des obstacles systémiques que les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs des communautés noires rencontreront lors du lancement ou de la phase de croissance d'une entreprise au cours des années à venir. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires s'appuie sur les efforts réalisés par le gouvernement du Canada pour contrer le racisme systémique envers les Noirs. Ces efforts comprennent les mesures prises pour faire progresser la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, la création d'un fonds de 25 millions de dollars pour les organismes dirigés par des membres de la communauté noire , la réforme du système de justice, la modernisation des structures et des normes en matière de services policiers, ainsi que le renforcement du soutien communautaire local offert aux jeunes personnes noires.

Les organisations commerciales à but non lucratif dirigées par des Noirs qui veulent soumettre une demande de financement au titre du Fonds pour l'écosystème national ou du Carrefour du savoir pour les communautés noires doivent savoir que l'expression « dirigé par des membres de la communauté noire » signifie qu'au moins les deux tiers de leur effectif de direction, d'administration ou de fondation s'identifient comme étant des Noirs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité au Fonds pour l'écosystème national et au Carrefour du savoir pour les communautés noires, il faut se référer aux guides de soumission de demandes.

Les Canadiens peuvent soumettre des commentaires au sujet du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires par courriel à l'adresse [email protected] .

Les agences de développement régional (ADR) du Canada mettront en œuvre et administreront le Fonds pour l'écosystème national. Les ADR aideront les organismes à élaborer leurs propositions et à mettre en place leurs services; et elles veilleront à ce que chaque région du Canada soit représentée.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires comprend :

Jusqu'à 53 millions de dollars pour le Fonds pour l'écosystème national afin d'aider les organisations commerciales dirigées par des membres de la communauté noire à travers le pays. Ce fonds fournira du soutien, des services de planification financière et de la formation en gestion d'entreprise à des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs.



Jusqu'à 33,3 millions de dollars en soutien grâce au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui offrira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont RBC, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale, TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un soutien supplémentaire pouvant aller jusqu'à 128 millions de dollars sous forme de prêts.

a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont RBC, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale, TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un soutien supplémentaire pouvant aller jusqu'à 128 millions de dollars sous forme de prêts.

Jusqu'à 6,5 millions de dollars pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et commerciaux dirigés par des membres de la communauté noire, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et commerciaux dirigés par des membres de la communauté noire, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

Les sommes indiquées comprennent les coûts administratifs.

Dans le cadre des efforts du gouvernement pour mieux comprendre les obstacles rencontrés par les entrepreneurs noirs au Canada , Statistique Canada s'efforce d'améliorer la collecte de données non agrégées concernant l'entrepreneuriat des communautés noires.

Liens connexes

