OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le Canada redouble d'efforts pour mener à terme la lutte contre la COVID-19. En conséquence, le gouvernement est déterminé à prendre les moyens nécessaires pour assurer une reprise économique forte et inclusive, qui comblera les lacunes systémiques et donnera aux femmes de l'autonomie au sein de l'économie.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'ouverture de la période d'appel de demandes en vue d'administrer le Fonds d'emprunt pour les femmes en entrepreneuriat. Ce fonds est un élément clé des engagements pris dans le budget de 2021 pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et aider davantage de femmes entrepreneures à obtenir l'aide financière nécessaire au démarrage et à l'expansion d'une entreprise et à un accès accru à de nouveaux marchés d'exportation.

L'appel de demandes vise les organismes à but non lucratif qui soutiennent les entreprises et qui ont une expérience appréciable en administration et en octroi de prêts. Les organismes retenus seront appelés à administrer le Fonds d'emprunt. Les demandeurs devront montrer leur capacité à évaluer des plans d'affaires, à administrer et à octroyer des prêts et à entrer en contact avec des groupes qui ont historiquement eu de la difficulté à obtenir du financement, par exemple les entreprises en démarrage et les membres de communautés sous-représentées.

Les demandeurs seront également évalués en fonction de la portée de leur soumission, c'est-à-dire leur capacité à administrer le Fonds à l'échelle nationale, ainsi qu'à offrir des services connexes supplémentaires comme de la formation ou du mentorat.

Une fois que le Fonds sera mis en œuvre, il offrira des prêts pouvant atteindre 50 000 $ à des entreprises dirigées par des femmes dans tous les secteurs de l'économie, y compris à des entreprises constituées en société, des entreprises à propriétaire unique, des coopératives à but lucratif et des entreprises à vocation sociale.

Cette mesure fait fond sur les investissements sans précédent faits par le gouvernement à l'appui des femmes depuis 2015, appui qui se traduit notamment par l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes pour la prise de décisions stratégiques, la légifération en matière d'équité salariale, la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, l'offre de financement spécial pour aider les femmes entrepreneures à passer au travers de la pandémie et un investissement de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021 pour mettre sur pied un système pancanadien de garde des jeunes enfants.

Citations

« À mesure que le Canada se rétablit de la pandémie de COVID-19, le gouvernement est conscient que le soutien aux femmes est une mesure judicieuse. Je suis très heureuse d'annoncer le lancement de l'appel de demandes en vue d'administrer le Fonds d'emprunt pour les femmes en entrepreneuriat. Les organismes retenus joueront un rôle essentiel en offrant un accès direct à un financement aux entreprises dirigées par des femmes pour les aider à se lancer en affaires, à étendre leurs activités et à accéder à de nouveaux marchés. Des investissements comme celui-ci nous permettront de veiller à ce que les progrès réalisés au cours des dernières années par les femmes propriétaires d'entreprise soient maintenus en dépit de la pandémie. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

