La ministre Ng annonce des investissements pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin et les possibilités d'exportation dans le Canada atlantique

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations a présenté comment le gouvernement fédéral aide les propriétaires de petite entreprise à se lancer en affaires, à étendre leurs activités et à accéder à de nouveaux marchés

SAINT JOHN, NB, le 20 août 2019 /CNW/ - Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises canadiennes. Elles emploient huit millions de Canadiens qui travaillent très fort, d'un océan à l'autre. Ces petites entreprises forment l'assise de notre économie et sont cruciales pour la classe moyenne.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, était de passage dans la région de l'Atlantique dans le but de rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise et de leur parler de ce que fait le gouvernement du Canada pour appuyer leur réussite.

Le 19 août, la ministre Ng a annoncé un investissement de 425 000 $ pour que la Chambre de commerce de Halifax (anglais) puisse lancer son programme d'accélérateur commercial. Ce partenariat avec la Chambre de commerce de Halifax permettra d'offrir le programme à plus de 100 entreprises de la Nouvelle-Écosse sur trois ans, ce qui aidera un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises à accéder à de nouveaux marchés et à créer des emplois pour la classe moyenne.

Plus tard, le même jour, la ministre Ng a souligné la réalisation d'un investissement de près de 10 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) au Canada atlantique. Elle a aussi annoncé que les entreprises détenues ou dirigées par des femmes suivantes recevraient un soutien au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat :

SomaDetect (anglais), qui est située à Fredericton , mènera des activités de marketing afin de promouvoir sa technologie de détection qui peut aider à dépister les maladies chez les vaches;

, mènera des activités de marketing afin de promouvoir sa technologie de détection qui peut aider à dépister les maladies chez les vaches; iTacit (anglais), qui est située à Fredericton , mettra au point un programme intégré de marketing numérique en vue d'ouvrir de nouveaux marchés, d'attirer de nouveaux clients et de créer une demande pour ses produits;

, mettra au point un programme intégré de marketing numérique en vue d'ouvrir de nouveaux marchés, d'attirer de nouveaux clients et de créer une demande pour ses produits; Edmundston Truck Stop, qui est située à Edmundston , ouvrira une nouvelle succursale à Moncton ;

, ouvrira une nouvelle succursale à ; South Ridge Maple Co. Ltd. (anglais), qui est située à Knowlesville , s'associera avec la Première Nation de Woodstock en vue de récolter la sève d'érable et de créer des produits acéricoles, tout en mettant au point des plans stratégiques de vente, de marketing et d'exportation;

, s'associera avec la Première Nation de en vue de récolter la sève d'érable et de créer des produits acéricoles, tout en mettant au point des plans stratégiques de vente, de marketing et d'exportation; MASITEK Instruments (anglais), qui est située à Moncton , établira un partenariat stratégique avec une organisation spécialisée dans l'équipement et les produits d'emballage industriels afin d'étendre ses activités d'exportation.

La ministre Ng a aussi annoncé que le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, qui a ses bureaux à Moncton, obtiendrait 1 211 595 $ au titre du volet régional du Fonds pour l'écosystème de la SFE en vue d'élaborer et de mettre en œuvre un programme visant à soutenir l'entrepreneuriat des femmes des communautés francophones, notamment les femmes immigrantes francophones. Le projet ciblera principalement les femmes entrepreneures dans les secteurs où les femmes sont traditionnellement sous-représentées et proposera une gamme d'outils tout en maximisant les ressources déjà offertes par les différents partenaires engagés dans le processus de l'écosystème.

Tout au long de sa tournée, la ministre Ng a rencontré des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs, dont ceux qui étaient présents à une table ronde organisée par le Saint John Community Loan Fund (anglais), le 20 août. Elle a rappelé que le gouvernement avait mis de l'avant plusieurs initiatives pour faciliter les activités commerciales des propriétaires de petite entreprise et qu'il avait, entre autres :

réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises, qui est maintenant l'un des plus bas au monde;

obtenu des entreprises de cartes de crédit qu'elles réduisent les frais qu'elles imposent aux entreprises lors de l'utilisation de cartes de crédit par leurs clients;

lancé l'appli Entreprises Canada, qui permet de trouver rapidement les programmes et les services offerts par le gouvernement et qui transmet des avis utiles;

donné aux entreprises accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients par le truchement d'accords commerciaux conclus, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA;

et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA; introduit l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toute taille dans tous les secteurs de l'économie de déduire une portion plus importante des coûts des biens nouvellement acquis dans l'année pendant laquelle l'investissement a été fait;

pris un engagement à l'égard de l'accès universel à Internet haute vitesse dans l'ensemble du Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

éliminé plus de 450 règles fédérales qui constituaient un fardeau administratif pour les entreprises.

Citations

« Le gouvernement du Canada est du côté de la petite entreprise. Nous travaillons très fort pour réduire les formalités administratives et faciliter les démarches des propriétaires de petites entreprises canadiennes qui veulent se lancer en affaires, élargir leurs activités et accéder à de nouveaux marchés. La réussite des petites entreprises de toutes les communautés du pays contribue à renforcer la santé de notre économie et à créer des emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Ryan Nearing, Planificateur en communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, 343-548-3934, ryan.nearing@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home