La ministre Ng annonce des investissements destinés à soutenir des femmes entrepreneures à Burlington et à London

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada a présenté comment le gouvernement fédéral aide les propriétaires de petite entreprise à se lancer en affaires, à étendre leurs activités et à accéder à de nouveaux marchés

LONDON, ON, le 9 août 2019 /CNW/ - Les petites entreprises comptent pour 98 % de toutes les entreprises canadiennes. Elles emploient 8 millions de Canadiens qui travaillent très fort, d'un océan à l'autre. Ces petites entreprises forment l'assise de notre économie et sont cruciales pour la classe moyenne.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et députée de Markham-Thornhill, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Burlington et à London afin de rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise, et de leur présenter les mesures que prend le gouvernement du Canada pour les aider à réussir.

Le 8 août, la ministre Ng s'est jointe à la députée d'Oakville-Nord-Burlington, Pam Damoff, pour annoncer un investissement pouvant aller jusqu'à 507 800 $ et qui viendra appuyer des femmes entrepreneures et un organisme soutenant l'entrepreneuriat au féminin dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Le financement, fourni au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), aidera la BaitCloud Fishing Corporation (anglais) et Gala Bakery Inc. (anglais) à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés, en plus de soutenir le Centre d'innovation régional Haltech (anglais) dans la création d'un accélérateur et dans la prestation de programmes visant à aider les femmes à développer et à faire croître leur entreprise.

La ministre Ng a ensuite rencontré des femmes entrepreneures à l'Agence de marketing numérique Jan-Kelley (anglais). Elle était alors accompagnée de la ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, l'honorable Karina Gould.

Le 9 août, la ministre Ng s'est rendue à London, où elle s'est jointe à la députée de London-Ouest, Kate Young, et au député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, pour annoncer un investissement de plus de 4,2 millions de dollars au titre de la SFE dans des entreprises locales dirigées par des femmes et dans un organisme qui vise à soutenir les femmes entrepreneures. Sept entreprises ont été sélectionnées et ont chacune reçu jusqu'à 100 000 $ par l'entremise du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, ce qui les aidera à étendre leurs activités et à atteindre de nouveaux marchés d'exportation. De plus, Pillar Nonprofit Network (anglais) a reçu près de 3,6 millions de dollars par l'intermédiaire du volet régional du Fonds pour l'écosystème de la SFE pour établir le Women of Ontario Social Enterprise Network (un réseau d'entrepreneuriat social pour les femmes de l'Ontario). Plus tard le même jour, la ministre Ng a participé à une discussion informelle au Centre culturel chinois de London (anglais).

Durant sa tournée, la ministre Ng a parlé avec les propriétaires de petite entreprise des nombreuses initiatives que met de l'avant le gouvernement pour faciliter leurs activités commerciales. Le gouvernement a notamment :

réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises -- ce taux est maintenant l'un des plus bas au monde;

obtenu des entreprises de cartes de crédit qu'elles réduisent les frais qu'elles imposent aux entreprises lors de l'utilisation de cartes de crédit par leurs clients;

lancé l'appli Entreprises Canada, qui offre des renseignements et des avis utiles sur les divers programmes et services du gouvernement.

donné aux entreprises accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients par le truchement des accords commerciaux conclus, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA;

instauré l'Incitatif à l'investissement accéléré qui permet aux entreprises de toute taille dans tous les secteurs de l'économie de déduire une portion plus importante des coûts des biens nouvellement acquis dans l'année au cours de laquelle l'investissement a été fait;

pris un engagement à l'égard de l'accès universel à Internet haute vitesse dans l'ensemble du Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

éliminé plus de 450 règles fédérales qui constituaient un fardeau administratif pour les entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous travaillons très fort pour réduire les tracasseries administratives et soutenir les Canadiens qui souhaitent lancer une petite entreprise, assurer sa croissance ou conquérir de nouveaux marchés. La réussite des petites entreprises aux quatre coins du pays favorise notre croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Liens connexes

