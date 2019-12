La ministre Ng annonce des investissements destinés à créer des occasions d'expansion et d'exportation pour les entreprises de l'ensemble de la Saskatchewan

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international a exposé de quelle manière le gouvernement fédéral aide les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs canadiens à étendre leurs activités à l'échelle internationale

SASKATOON, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Lorsque les entreprises canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, créent plus d'emplois, prennent de l'expansion plus rapidement et investissent davantage dans la recherche-développement.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Saskatoon pour rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise et leur parler de ce que fait le gouvernement du Canada pour favoriser leur réussite.

Le 17 décembre, la ministre Ng a annoncé un investissement de 240 000 $ pour lancer le Programme d'accélération du commerce (anglais), en partenariat avec le Saskatchewan Trade and Export Partnership (anglais). Cet investissement aidera des douzaines d'entreprises de la Saskatchewan à surmonter des obstacles à l'exportation et à préparer leur réussite à long terme sur de nouveaux marchés.

La ministre Ng a ensuite rencontré des dirigeants de l'industrie pour discuter du Réseau de santé CAN. En juillet 2019, la ministre Ng avait annoncé le soutien du gouvernement du Canada à un projet de 20 millions de dollars visant à favoriser l'expansion des entreprises du secteur de la santé et des sciences biologiques. Un investissement initial de 7 millions de dollars appuie le développement du Réseau de santé CAN avec ses premiers partenaires de réseau.

Avec un soutien de 3,5 millions de dollars provenant de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, la Régie de la santé de la Saskatchewan (anglais) dirigera la création du Réseau de santé CAN dans l'Ouest canadien, de concert avec les partenaires suivants :

Avec un soutien de 3,5 millions de dollars provenant de FedDev Ontario, Partenaires de santé Trillium (anglais) dirigera la création du Réseau de santé CAN dans le Sud de l'Ontario, de concert avec les partenaires suivants :

Ces investissements visaient l'établissement des premiers piliers du réseau national dans l'Ouest canadien et en Ontario. Une expansion future est prévue au Québec, au Canada atlantique et dans le Nord canadien.

Durant sa tournée, la ministre Ng a rencontré les propriétaires d'entreprises locales, y compris des femmes entrepreneures. Elle a parlé de l'histoire commerciale de la Saskatchewan et réitéré l'engagement du gouvernement envers la réussite des exportateurs traditionnels de la province, notamment des producteurs de canola de la région.

La ministre Ng a souligné que le gouvernement avait mis de l'avant plusieurs initiatives pour faciliter les activités commerciales des propriétaires de petite entreprise et qu'il avait, entre autres :

réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises, qui est maintenant l'un des plus bas au monde;

obtenu des sociétés émettrices de cartes de crédit qu'elles réduisent les frais qu'elles imposent aux entreprises lors de l'utilisation de cartes de crédit par leurs clients;

lancé l'appli Entreprises Canada, qui permet de trouver rapidement les programmes et les services offerts par le gouvernement et qui transmet des avis utiles;

donné aux entreprises accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients par le truchement d'accords commerciaux, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA;

et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA; introduit l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toute taille dans tous les secteurs de l'économie de déduire une portion plus importante des coûts des biens nouvellement acquis dans l'année pendant laquelle l'investissement a été fait;

pris un engagement à l'égard de l'accès universel à Internet haute vitesse dans l'ensemble du Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

éliminé plus de 450 règles fédérales qui constituaient un fardeau administratif pour les entreprises.

« Le gouvernement du Canada est du côté de la petite entreprise et travaille fort pour aider les entreprises canadiennes à croître et à se tailler une place concurrentielle avantageuse en ayant accès aux consommateurs et aux occasions qu'offrent les marchés internationaux. La réussite de nos propriétaires d'entreprise et de nos entrepreneurs favorise la croissance de notre économie et la création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

