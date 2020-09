MARKHAM, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Les entrepreneures canadiennes sont la clé de la réussite économique du pays, et elles sont essentielles à certains secteurs clés, notamment des technologies. Cependant, à l'heure actuelle, les femmes sont encore confrontées à des obstacles uniques et systémiques qui entravent le lancement et le développement de leurs entreprises. Ces défis sont d'autant plus exacerbés par la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit dans les entrepreneures afin de les aider à surmonter ces défis et à se positionner pour s'assurer un avenir stable et prospère.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a effectué une visite virtuelle chez ventureLAB, au cours de laquelle elle a annoncé un investissement de 370 000 dollars à l'appui des entrepreneures adhérant au programme Tech Undivided. Cet investissement s'inscrit dans le récent financement complémentaire de 15 millions de dollars du gouvernement au tout premier Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du Canada.

Grâce à cet investissement, accordé par l'entremise de FedDev Ontario, le programme Tech Undivided de ventureLAB aidera les entrepreneures du secteur des technologies à générer des revenus et des capitaux d'investissement en les plaçant sur une voie durable vers la croissance et la réussite à long terme. Les domaines d'intérêt comprendront :

Acquisition de clients - ventureLAB planifiera et offrira trois événements virtuels de jumelage des entreprises avec des clients afin d'offrir aux entreprises technologiques fondées par des femmes des liens et des présentations stratégiques aux clients potentiels.

- ventureLAB planifiera et offrira trois événements virtuels de jumelage des entreprises avec des clients afin d'offrir aux entreprises technologiques fondées par des femmes des liens et des présentations stratégiques aux clients potentiels. Soutien supplémentaire pour réunir des capitaux d'investissement - ventureLAB organisera une série de trois tables rondes virtuelles pour les investisseurs afin de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de présenter leur projet à un groupe de partenaires d'investissement très bien organisés et stratégiquement alignés.

- ventureLAB organisera une série de trois tables rondes virtuelles pour les investisseurs afin de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de présenter leur projet à un groupe de partenaires d'investissement très bien organisés et stratégiquement alignés. Visibilité de la marque et liens de réseautage - ventureLAB établira un partenariat commandité avec Women of Influence pour accroître la visibilité, créer des occasions de réseautage et générer des pistes pour ses fondatrices dans l'écosystème professionnel.

- ventureLAB établira un partenariat commandité avec pour accroître la visibilité, créer des occasions de réseautage et générer des pistes pour ses fondatrices dans l'écosystème professionnel. Soutien consultatif d'experts en la matière - ventureLAB offrira un soutien pratique aux entrepreneurs en mettant à contribution un bassin d'experts externes en la matière pour aider à améliorer la sensibilisation, la visibilité et les possibilités de revenus pour les entreprises dirigées par des femmes, et les aider à élaborer une vision à plus long terme et à planifier le développement de leurs équipes de vente.

Au cours d'une discussion virtuelle avec des entrepreneures dans le cadre du programme Tech Undivided, la ministre Ng a pris connaissance de témoignages soulignant de quelle manière le programme leur a permis d'accroître leurs entreprises technologiques, d'augmenter le nombre d'entrepreneures dans le secteur des technologies et de renforcer la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les entreprises dirigées par des femmes dans le cadre de son engagement de longue date à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, qui constitue un élément clé du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Les entreprises dirigées par des femmes fournissent de bons emplois qui soutiennent les familles partout au pays, et grâce à l'appui qui leur est accordé, le Canada sera en meilleure position pour se rétablir afin de connaître de nouvelles grandes réussites dans l'avenir.

Citations

« Les entrepreneures et les entreprises appartenant à des femmes, en particulier celles du secteur de la technologie, font face à des défis uniques. L'investissement de notre gouvernement dans des accélérateurs d'entreprises, comme ventureLAB, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada aidera nos entreprises dirigées par des femmes canadiennes à traverser cette période difficile. Il leur permettra d'autant plus de les préparer à croître et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Nous sommes ravis d'étendre notre soutien aux entrepreneures. Notre vision de Tech Undivided est de réduire les préjugés inconscients et de créer un écosystème technologique inclusif qui augmente la représentation et l'accès au capital. Les entreprises technologiques qui accroissent leur échelle, en particulier celles dirigées par des femmes, ont été fortement touchées par la COVID-19; nous espérons que cet investissement supplémentaire du gouvernement du Canada aidera les entreprises technologiques dirigées par des femmes à retrouver des trajectoires de croissance et à assurer l'avenir de leurs activités. »

- Melissa Chee, présidente et directrice générale, ventureLAB

Faits en bref

Situé dans la région de York, le centre d'innovation de ventureLAB couvre une superficie de 50 000 pieds carrés, compte plus de 45 entreprises technologiques et partenaires en innovation qui emploient plus de 300 personnes. ventureLAB a soutenu plus de 2 000 entrepreneurs en technologie au moyen de programmes axés sur le capital, le talent, la technologie et les clients, afin de faire progresser l'économie canadienne à l'échelle locale, nationale et mondiale. Les efforts de l'organisation sont axés sur l'augmentation du nombre d'entreprises technologiques dirigées par des femmes qui mettent sur pied des solutions logicielles ou matérielles.

Par l'entremise du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, le gouvernement du Canada a investi au total 30 millions de dollars dans plus de 300 entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes partout au Canada afin de croître et d'atteindre de nouveaux marchés. De plus, le gouvernement du Canada a affecté 85 millions de dollars au Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de renforcer la capacité au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de combler les lacunes dans les services offerts aux entrepreneures. Plus de 50 projets ont été financés dans le cadre de cette initiative.

a investi au total 30 millions de dollars dans plus de 300 entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes partout au afin de croître et d'atteindre de nouveaux marchés. De plus, le gouvernement du a affecté 85 millions de dollars au Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de renforcer la capacité au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de combler les lacunes dans les services offerts aux entrepreneures. Plus de 50 projets ont été financés dans le cadre de cette initiative. En mai 2020, la ministre Ng a annoncé un financement supplémentaire de 15 millions de dollars pour appuyer les entrepreneures dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). L'investissement appuiera certaines organisations qui sont actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE et aidera les entrepreneures à traverser la pandémie de COVID-19.

En juin 2019, la ministre Ng a annoncé l'octroi de 5 millions de dollars à ventureLAB afin d'établir l'Initiative Hardware Catalyst (HCI), un laboratoire et un incubateur à la fine pointe de la technologie pour aider les entreprises de technologie matérielle à croître et à prendre de l'expansion pour devenir concurrentielles à l'échelle mondiale.



