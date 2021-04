OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les femmes entrepreneures et les propriétaires d'entreprise pendant la pandémie de COVID-19 et à assurer une relance économique inclusive au pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, accompagnée de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, l'honorable Mona Fortier, a rencontré des partenaires du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat pour discuter de l'état de la situation en ce qui a trait à l'entrepreneuriat au féminin en 2021.

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, une initiative assortie d'une enveloppe de 8,62 millions de dollars qui s'étendra sur trois ans, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada. En assurant la promotion de la recherche, la collecte de données à des fins statistiques et le partage de pratiques exemplaires, le portail offrira aux femmes entrepreneures le guichet unique de connaissances, d'outils et de ressources dont elles ont besoin pour prospérer.

Les deux ministres ont souligné la façon dont le gouvernement du Canada s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les femmes entrepreneures et de les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires.

On estime que le fait d'accroître la participation des femmes à l'économie pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada. Le gouvernement du Canada continue de favoriser l'autonomisation économique des femmes grâce à sa Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative pangouvernementale assortie d'une enveloppe de près de 5 milliards de dollars. Cette stratégie vise à faciliter l'accès pour les entreprises détenues par des femmes au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour réussir.

Le gouvernement du Canada a investi 15 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE pour fournir un soutien et des conseils opportuns aux femmes entrepreneures aux prises avec des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

La ministre Ng a aussi assisté à une séance sur l'état de la situation de l'entrepreneuriat féminin en 2021 qui s'inscrit dans le cadre de la Conférence sur l'entrepreneuriat des femmes. Il s'agit là d'une série d'événements, qui s'étend sur une période d'un mois, présentée par le Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat en partenariat avec la Women's Enterprise Organizations of Canada.

Dans le cadre de la conférence, on a réuni des chefs de file de la recherche, des décideurs, des représentants gouvernementaux, des femmes entrepreneures et d'autres acteurs clés de l'écosystème dans le but de mieux comprendre les défis auxquels font face les entrepreneures et de discuter de la meilleure façon de mettre l'inclusion à l'avant-plan dans le cadre de la relance qui suivra la pandémie.

Alors que se poursuit la lutte contre la pandémie au Canada et que des mesures sont prises en vue de la relance, le gouvernement du Canada continue de soutenir les femmes, surtout les entrepreneures, à chaque étape de leur cheminement.

Citations

« Les femmes entrepreneures sont le moteur du développement et de la croissance économiques du Canada, maintenant plus que jamais alors que le pays emprunte la voie de la relance. Notre gouvernement apporte son soutien aux femmes de diverses façons, des lois sur l'équité salariale au soutien au revenu pour l'éducation des enfants, en passant par l'investissement dans des programmes visant à assurer la croissance et la prospérité des entreprises détenues par des femmes. Plus encore que les politiques sociales, ces importantes mesures à caractère économique sont essentielles pour assurer la relance post-COVID et rebâtir le pays sur de meilleures bases. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« J'ai été ravie de participer à la table ronde d'aujourd'hui pour entendre directement les préoccupations des femmes entrepreneures. La pandémie a mis en évidence des lacunes importantes dans notre filet de sécurité sociale et le virus a touché certains secteurs et groupes de personnes plus durement que d'autres, notamment les personnes âgées, les femmes, les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les personnes de couleur et les peuples autochtones. Notre gouvernement continuera de les soutenir alors que nous nous efforçons d'éliminer les obstacles pour que chacun puisse s'épanouir sur le marché du travail. »

- La ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, l'honorable Mona Fortier

Les faits en bref

Restez branchés

