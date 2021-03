OTTAWA, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - Les infrastructures sont au cœur de la vie quotidienne de tous les Canadiens. Qu'il s'agisse des routes et des ponts, du transport en commun, de l'énergie propre, de la large bande haute vitesse, du logement abordable ou des garderies, les infrastructures permettent à notre économie de fonctionner et aux collectivités de prospérer, et elles joueront un rôle très important dans la capacité de notre pays à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les sommes consacrées aux infrastructures doivent être triplement bénéfiques : elles doivent faire croître notre économie et créer des emplois, permettre de lutter contre les changements climatiques, et contribuer à bâtir un Canada plus résilient et inclusif pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a lancé un document de mobilisation sur la première Évaluation nationale des infrastructures du Canada : « Bâtir le Canada que nous voulons avoir en 2050 ». Ce document expose l'objectif et les avantages d'une évaluation nationale des infrastructures et sollicite les commentaires du public, des peuples autochtones, des provinces, des territoires, des municipalités et des intervenants sur trois grandes priorités :

Évaluer les besoins en infrastructures du Canada et établir une vision à long terme;





et établir une vision à long terme; Améliorer la coordination entre les propriétaires des infrastructures et les bailleurs de fonds;





Déterminer les meilleurs moyens de financer les infrastructures.

La pandémie a provoqué une grave crise économique, rendant encore plus essentielles la création d'emplois et l'accélération de la croissance. Si l'on ajoute à cela la nécessité de faire face à la crise climatique et de s'attaquer aux disparités afin de promouvoir l'inclusion, les investissements à long terme et bien coordonnés dans les infrastructures sont devenus encore plus importants.

Depuis la création du plan Investir dans le Canada en 2016, les pratiques exemplaires en matière de planification des infrastructures à long terme ont évolué. L'Évaluation nationale des infrastructures est la nouvelle norme mondiale, reconnue par le Fonds monétaire international et l'Organisation de coopération et de développement économiques et récemment adoptée par le Royaume-Uni et l'Australie.

Lorsqu'elle sera en vigueur, l'Évaluation nationale des infrastructures aidera à déterminer les besoins et les priorités changeants du Canada en matière d'environnement bâti et à entreprendre une planification à long terme fondée sur des données probantes en vue d'un avenir carboneutre. En continuant de lier nos investissements aux résultats, nous pouvons assurer une reprise solide et équitable qui permettra de créer de bons emplois, de faire croître l'économie et de rendre les collectivités plus propres et plus inclusives pour tous les Canadiens.

Le gouvernement du Canada souhaite recevoir, avant le 30 juin 2021, des commentaires sur les trois priorités de l'Évaluation nationale des infrastructures et sur la façon de les atteindre, tel que décrit dans le document de mobilisation. À la suite de la période de participation du public, le gouvernement examinera les prochaines étapes de l'Évaluation nationale des infrastructures, y compris la révision des priorités, la mise sur pied d'un conseil consultatif indépendant, l'établissement des processus en vue d'obtenir des conseils d'experts, la participation continue du public et la production d'études et de rapports provisoires afin d'éclairer les politiques et les investissements en matière d'infrastructures.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements historiques dans les infrastructures depuis 2016, en engageant plus de 180 milliards de dollars en financement fédéral sur 12 ans, notamment en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse pour combler le déficit des infrastructures dans leurs communautés. Qu'il s'agisse de la station de traitement des eaux usées McLoughlin Point à Esquimalt (Colombie-Britannique) ou du centre aquatique carboneutre de Drayton Valley en Alberta, ou encore des services Internet haute vitesse fournis à la Première Nation d'Eskasoni, au Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), nos investissements contribuent à la réalisation de projets qui améliorent la santé et la sécurité de nos collectivités, font croître notre économie et créent des emplois de qualité.

« La pandémie de COVID-19 a provoqué la plus grande récession depuis la Grande Dépression, et nous avons une occasion unique de construire le Canada que nous voulons en investissant dans notre reprise économique. Mais nous ne réaliserons pas notre ambition de manière aléatoire. En travaillant avec les Canadiens, en utilisant les meilleures données disponibles et en nous inspirant des pratiques exemplaires à l'échelle internationale, nous pouvons orienter nos dépenses d'infrastructure de manière à tracer une voie solide jusqu'en 2050, en créant de bons emplois, en luttant contre les changements climatiques et en bâtissant des collectivités plus propres et plus inclusives. En travaillant ensemble, nous réaliserons ce projet qui pourra contribuer à bâtir notre nation. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mener une évaluation nationale des infrastructures en décembre 2020, dans le cadre du Plan climatique renforcé : Un environnement sain et une économie saine, et cette intention a été réitérée dans la lettre de mandat supplémentaire remise par le premier ministre à la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités en janvier 2021.

a annoncé son intention de mener une évaluation nationale des infrastructures en décembre 2020, dans le cadre du Plan climatique renforcé : Un environnement sain et une économie saine, et cette intention a été réitérée dans la lettre de mandat supplémentaire remise par le premier ministre à la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités en janvier 2021. Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investira plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

