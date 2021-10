La ministre Marguerite Blais cesse temporairement ses fonctions pour des raisons de santé

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sur recommandation de son médecin, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est contrainte de cesser momentanément ses activités ministérielles afin de se rétablir d'ennuis de santé physique mineure et d'un épuisement professionnel.

Durant son absence, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, prendra en charge ses dossiers.

À noter que le bureau de circonscription de Prévost demeure ouvert et pleinement opérationnel pour servir la population.

Citation :

« La passion que j'ai pour les aînés et les personnes proches aidantes m'a poussée à revenir au travail plus rapidement que mon médecin le souhaitait. Toutefois, je dois écouter ses conseils et prendre un temps de repos afin de revenir en pleine forme. J'ai encore beaucoup de dossiers à mener d'ici la fin du mandat, dont la sanction de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et de toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je remercie mon collègue Christian Dubé, ainsi que toute l'équipe de mon cabinet, qui s'assureront que tous les dossiers continuent de progresser d'ici mon retour. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620, [email protected]

