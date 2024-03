OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Les eaux du Canada foisonnent de certains des poissons et fruits de mer de la meilleure qualité au monde. Bordé par trois océans et des eaux froides et limpides, le Canada peut se prévaloir d'avoir du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure, prisés tant sur le plan national que dans le monde entier.

Cette année, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a co-dirigé la délégation canadienne au salon Seafood Expo North America. Elle était accompagnée de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la stratégie d'Équipe Canada sur l'engagement avec les États-Unis, qui est codirigée par l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, et de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ainsi que Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis.

Le salon Seafood Expo, qui s'est déroulé du 10 au 12 mars 2024 à Boston, au Massachusetts, est le plus grand salon commercial du genre en Amérique du Nord. Il s'agit d'une plateforme mondiale qui permet de mettre en valeur les produits de la mer de qualité supérieure du Canada, et de transmettre nos pratiques exemplaires en matière de gestion des pêches et de protection de nos écosystèmes marins.

À Boston, la ministre Lebouthillier a rencontré des intervenants clés et des représentants du gouvernement des États-Unis, afin de promouvoir les produits de la mer durables du Canada, de prôner la protection des océans et de la vie marine, et de soutenir la croissance propre de notre économie océanique. Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus étroites et les plus importantes au monde, fondée sur des valeurs communes de longue date, et des chaînes d'approvisionnement profondément intégrées. Les États-Unis restent le plus important marché d'exportation des produits de la mer du Canada, représentant 64 % de nos exportations, d'une valeur de 4,9 milliards de dollars par année.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation et la durabilité dans notre secteur du poisson et des fruits de mer, afin de répondre à la demande croissante du marché. Au Canada, nous disposons d'une industrie bien réglementée, contrôlée scientifiquement, et faisant l'objet d'une bonne application de la loi, qui est économiquement prospère, durable sur le plan environnemental, et socialement responsable. Ce secteur bénéficie également d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'une innovation constante.

Quotes

« Les États-Unis sont nos amis et alliés de confiance, mais également notre principal partenaire commercial de poissons et de fruits de mer. Nos produits canadiens font l'envie du monde entier, et c'est pourquoi il est important d'aller sur toutes les tribunes pour en faire la promotion. Ils font non seulement partie de notre culture et mode de vie, mais sont aussi une grande source de fierté collective. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

En 2023, le Canada a exporté des poissons et des fruits de mer vers 115 pays pour une valeur de plus de 7,6 milliards de dollars.





Le poisson et les fruits de mer comptent parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2023, les exportations canadiennes les plus importantes par espèce ont été le homard, le crabe des neiges, et le saumon de l'Atlantique.





En 2023, ces espèces représentaient 59 % (4,5 milliards de dollars) de la valeur totale et 40 % (213 000 tonnes) du volume total des exportations de poisson et de fruits de mer.





Le homard continue d'être l'espèce dont la valeur des exportations est la plus élevée du Canada, avec une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars en 2023.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, et YouTube

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, et YouTube

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]