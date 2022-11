La ministre Hutchings met en évidence le plan du gouvernement pour réduire les frais de garde d'enfants et bâtir une économie qui fonctionne pour tous

CHARLOTTETOWN, PE , le 7 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur son plan pour continuer à gérer sainement l'économie et à être là pour les Canadiennes et les Canadiens. Afin d'aider les familles à faire face à l'augmentation des coûts, comme les prix plus élevés à la caisse, le gouvernement offre un soutien ciblé aux membres de la population qui en ont le plus besoin, notamment en doublant le crédit pour la TPS pour 11 millions de personnes admissibles, en bonifiant l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'aider 4,2 millions de Canadiennes et de Canadiens, et en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis pour les diplômés d'aujourd'hui et de demain.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a souligné que le gouvernement du Canada entend réduire les frais de garde de 50 % en moyenne d'ici la fin de l'année pour les familles de l'ensemble du Canada ayant des enfants qui fréquentent une garderie réglementée. En juillet 2021, les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé la signature d'une entente qui aidera la province à atteindre en trois ans une moyenne de 10 dollars par jour pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. L'Île-du-Prince-Édouard atteindra cet objectif d'ici la fin de 2024, ce qui réduira considérablement les frais de garde d'enfants pour les familles.

Le ministre Hutchings a également souligné que le gouvernement du Canada entend rendre les soins dentaires plus abordables pour toutes et tous grâce à la Prestation dentaire canadienne, qui offrira aux parents ou aux tuteurs admissibles des paiements initiaux directs et libres d'impôt pour couvrir les frais dentaires de leurs enfants âgés de moins de 12 ans. Pour les personnes qui n'ont pas d'assurance dentaire et dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $ par année, la Prestation dentaire canadienne, une fois approuvée par le Parlement, donnera droit à des paiements allant jusqu'à 1 300 $ par enfant au cours des deux prochaines années.

L'économie canadienne se heurte à des vents contraires ressentis à l'échelle mondiale d'une position de force fondamentale : un taux de chômage qui frôle un creux historique, au moins 500 000 Canadiennes et Canadiens de plus qu'avant la pandémie qui travaillent aujourd'hui, la plus forte croissance économique des pays du G7 cette année, une cote de crédit triple A et les plus faibles ratios de la dette nette au PIB et du déficit au PIB du G7. Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir la certitude que le gouvernement surmontera tous les obstacles et prospérera au cours des jours à venir.

« L'Énoncé économique de l'automne est un plan responsable du point de vue budgétaire qui vise à rendre la vie plus abordable et à faire croître l'économie. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être certains que le gouvernement fédéral continuera d'être là et d'offrir du soutien ciblé aux personnes qui en ont le plus besoin. Ma visite d'aujourd'hui du First Friends Child Care Centre m'a donné l'occasion de souligner les avantages de la Prestation dentaire canadienne, qui permettra aux enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès à un régime privé d'assurance dentaire de voir un dentiste grâce à des paiements initiaux directs et libres d'impôt. Par ailleurs, notre gouvernement poursuit ses efforts en vue de réduire de 50 % en moyenne les frais de garde d'enfants, et l'on devrait voir apparaître à l'Île-du-Prince-Édouard des garderies à 10 dollars par jour d'ici la fin de 2024. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable :

en éliminant les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente;

en créant une allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés;

en donnant suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que les personnes qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part;

en réduisant les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

en lançant le Fonds de croissance du Canada , qui contribuera à attirer au Canada des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du Canada , faire croître l'économie et créer de bons emplois;

, qui contribuera à attirer au des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du , faire croître l'économie et créer de bons emplois; en instaurant des crédits d'impôt à l'investissement importants pour les technologies propres et l'hydrogène propre qui aideront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées;

un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées; en instaurant une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada ;

; en mettant sur pied le Centre de formation pour les emplois durables et en investissant dans un nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

