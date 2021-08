Le gouvernement du Canada investit plus de 830 000 $ à l'appui des entrepreneurs et des entreprises de la communauté noire de la région de la capitale nationale

OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Pourtant, ils continuent de se heurter à du racisme systémique et à bien d'autres obstacles lorsqu'ils souhaitent démarrer une entreprise ou lui faire prendre de l'expansion. La pandémie de COVID-19 n'a rien fait pour arranger les choses. Le gouvernement du Canada travaille à éliminer ces barrières de longue date. C'est ainsi qu'il a mis sur pied le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui est assorti d'un investissement de plus de 400 millions de dollars visant à soutenir la réussite à long terme des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise noirs.

Aujourd'hui, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, l'honorable Mona Fortier, a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, que l'organisme Africa Development Network recevrait 832 000 $ pour mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires dans la région de la capitale nationale et à Montréal.

Ce financement permettra à l'organisme et à ses partenaires de concevoir et de mettre sur pied un centre d'incubation d'entreprises destiné aux entrepreneurs et aux entreprises de la communauté noire francophone. Le centre offrira aux microentreprises, aux petites entreprises et aux entreprises en croissance des services de soutien, comme du mentorat individuel, des services-conseils sur l'entrepreneuriat noir et de la formation personnalisée. On s'attend à ce que le projet fournisse du soutien à 400 entrepreneurs et à 200 entreprises dirigés par des Noirs, et qu'il contribue à la création de 150 emplois dans les entreprises bénéficiaires.

L'appui financier provient du Fonds pour l'écosystème national, qui vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial pour que les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs de tout le Canada puissent en bénéficier. À Ottawa, c'est FedDev Ontario qui administre le Fonds.

Citations

« Depuis de nombreuses années, le racisme et la discrimination empêchent les entreprises détenues par des Noirs d'atteindre leur plein potentiel. Ce financement contribuera à éliminer les obstacles à la réussite des entrepreneurs dans la région de la capitale nationale en aidant des entreprises à croître et à créer un plus grand nombre de bons emplois à l'échelon local. Je salue l'important travail réalisé par l'organisme Africa Development Network. »

- La ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, l'honorable Mona Fortier

« Il s'agit là d'une étape historique significative qui permettra de corriger les erreurs du passé, c'est-à-dire les obstacles systémiques auxquels devaient faire face les personnes d'origine africaine souhaitant accéder à du financement. À mon avis, les Canadiens noirs sont parmi les groupes dont l'esprit entrepreneurial est le plus dynamique au sein de l'économie souterraine. Après avoir épuisé toutes les avenues de financement, les personnes d'origine africaine habitant au pays ont dû trouver des moyens créatifs de survivre. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires permettra tout simplement de renforcer la capacité et de stimuler la créativité des entrepreneurs noirs, et de favoriser ainsi la prospérité économique, au profit de tous les Canadiens. »

- Le secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus

« Grâce au financement qui lui est accordé au titre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, Africa Development Network et ses partenaires pourront fournir de l'encadrement, du mentorat et de la formation aux entrepreneurs noirs de la région de la capitale nationale et des environs. Cet appui permettra à des entreprises dirigées par des Noirs de surmonter des obstacles à leur croissance et à leur développement, et de créer de l'emploi. »

- Le député de Nepean, Chandra Arya

« Après des années de travail acharné, Africa Development Network est très heureux de recevoir ce soutien financier du gouvernement du Canada pour son projet de centre national d'aide aux entreprises. Ces fonds donneront un coup de pouce aux entrepreneurs noirs qui souhaitent démarrer ou faire croître leur entreprise, et contribueront ainsi, d'ici la fin du projet, à faire augmenter le nombre d'entreprises dirigées par des Noirs au Canada. »

- Le président du conseil d'administration de l'organisme Africa Development Network, André Gallo Azambou

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés.

, des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Les agences de développement régional du Canada administrent le Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services.

administrent le Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est assorti d'un investissement de plus de 400 millions de dollars réparti comme suit :

est assorti d'un investissement de plus de 400 millions de dollars réparti comme suit : Jusqu'à 53 millions de dollars sont destinés au Fonds pour l'écosystème national pour aider des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs partout au pays à fournir aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs un accès à du financement et à des capitaux, à du mentorat, à des services de planification financière et à de la formation en affaires. Une somme de 51,7 millions de dollars s'est ajoutée au montant initial dans le budget de 2021.



Jusqu'à 291,3 millions de dollars sont destinés au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs.



Jusqu'à 6,5 millions de dollars sont destinés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance.

et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance. Les agences de développement régional du Canada travaillent sur le terrain afin d'aider les entreprises à surmonter les effets de la pandémie. Fort des mesures proposées dans le cadre du budget de 2021, FedDev Ontario demeure un partenaire de confiance pour offrir le soutien affecté à la région de la capitale nationale.

