OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada montre l'exemple en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et en visant une économie à faibles émissions de carbone, résiliente aux changements climatiques et axée sur une croissance propre.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a annoncé 8 nouveaux projets dans la région de la capitale nationale financés par le Fonds pour un gouvernement vert.

Administré par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le Fonds pour un gouvernement vert aide les organismes gouvernementaux à effectuer des investissements stratégiques visant à réduire les émissions de carbone découlant de leurs activités.

Les projets suivants ont bénéficié d'un financement total d'environ 6,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds :

Le projet de technologies navales électriques (NEST) évalue des solutions hybrides ou entièrement électriques pour les navires (ministère de la Défense nationale)

Le projet d'ensembles de données 2.0 sur l'exploitation énergétique de la plateforme de navires (SPEED) optimise l'efficacité énergétique et réduit les émissions de GES des navires (ministère de la Défense nationale)

Un projet dans le cadre duquel des systèmes de chauffage renouvelables résilients à haute température sont analysés et les données recueillies en vue d'améliorations futures (Ressources naturelles Canada )

) Une évaluation des solutions de recharge des véhicules électriques pour les sites fédéraux (Ressources naturelles Canada )

) Un projet pilote visant à étudier l'accès du personnel à l'équipement d'approvisionnement en véhicules électriques du gouvernement fédéral, y compris un projet pilote à divers sites de l'Agence des services frontaliers du Canada . (Ressources naturelles Canada , Agence des services frontaliers du Canada )

. (Ressources naturelles , Agence des services frontaliers du ) Un outil de recherche sur l'écologisation des marchés publics (Services publics et Approvisionnement Canada)

Un projet visant à réduire les émissions de GES associées à l'approvisionnement en matériel scientifique du gouvernement du Canada (Services publics et Approvisionnement Canada, Environnement et Changement climatique Canada )

(Services publics et Approvisionnement Canada, Environnement et Changement climatique ) Une analyse du cycle de vie pour déterminer l'empreinte carbone de référence des immeubles fédéraux construits de façon conventionnelle (Services publics et Approvisionnement Canada);

Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada dirige la transition vers des activités carboneutres et résilientes au changement climatique. Ces projets feront progresser l'écologisation des activités en accélérant et en améliorant les pratiques d'approvisionnement écologique en mettant l'accent sur les principes d'analyse du cycle de vie, l'adoption de technologies propres et de produits et services écologiques, et en augmentant la capacité des acheteurs à promouvoir des biens et des services plus écologiques. Ces investissements, qui s'inscrivent dans le cadre d'autres priorités du gouvernement du Canada en matière d'écologisation, constituent des étapes importantes dans la mise en œuvre d'une approche favorisant l'achat de produits propres au Canada.

En plus de ces 8 projets, 11 projets dans d'autres régions du pays ont été approuvés cette année, pour un investissement total de plus de 14 millions de dollars. Ces projets appuieront l'objectif du gouvernement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Notre gouvernement s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à offrir à tout le monde une économie propre, résiliente et à faibles émissions de carbone. Au moyen du Fonds pour un gouvernement vert, nous appuyons l'innovation canadienne et nous ouvrons la voie à des activités carboneutres, résilientes aux changements climatiques et écologiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante vers l'écologisation de nos activités à l'échelle du Ministère. Avec ces projets, nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en réalisant notre engagement pour un avenir plus propre et plus résilient face aux changements climatiques.»

- L'honorable Helena Jaczek, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

« La sécurité climatique et la sécurité nationale vont de pair. Nous investissons dans de solides projets d'énergie verte qui entraîneront une réduction des émissions produites par les navires de notre Marine - et qui nous aideront à réduire nos émissions, conformément à notre engagement ferme envers la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Le Fonds pour un gouvernement vert est un outil important pour faire avancer la décarbonisation des bâtiments, des parcs de véhicules et d'autres actifs du gouvernement fédéral. Alors que le Canada progresse vers un avenir durable et prospère, nous prenons des mesures pour réduire les émissions provenant des activités du gouvernement. Ces mesures, ainsi que nos investissements pour soutenir les industries et les collectivités, contribuent grandement à assurer la qualité de l'air et la création d'emplois sur la voie vers la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits saillants

Le Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada joue un rôle de chef de file dans les activités du gouvernement du Canada axées sur la carboneutralité, la résilience aux changements climatiques et l'écologisation au moyen de la Stratégie pour un gouvernement vert.

joue un rôle de chef de file dans les activités du gouvernement du axées sur la carboneutralité, la résilience aux changements climatiques et l'écologisation au moyen de la Stratégie pour un gouvernement vert. La Stratégie pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes gouvernementaux et qui appuie l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds pour un gouvernement vert a été établi dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert et finance des projets visant à réduire les émissions dans les activités des organisations fédérales.

Le financement des projets est assuré à partir des budgets existants des ministères et des organismes dont les émissions liées au transport aérien dépassent 1 kilotonne de GES par an. De plus, certains ministères dont les émissions sont inférieures à ce seuil offrent une contribution volontaire.

Depuis sa création en 2019, le Fonds a fourni plus de 46,1 millions de dollars en financement pour 63 projets de 17 ministères et organismes fédéraux afin d'appuyer des projets qui réduisent les émissions de GES dans les activités gouvernementales.

Document d'information

Fonds pour un gouvernement vert

Le gouvernement du Canada possède le plus important portefeuille d'immobilisations au pays, soit 32 000 immeubles, 20 000 ouvrages techniques - tels que des ponts et des barrages, et plus de 40 000 véhicules, qui consomment tous une quantité importante d'énergie. Nous dépensons également plus de 20 milliards de dollars par année pour l'achat de biens et de services au profit des Canadiens et Canadiennes.

Conformément à la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses activités. Le Fonds pour un gouvernement vert, une composante de la Stratégie, fournit un financement pour appuyer des projets novateurs dans les ministères partout au Canada.

Créé en 2019, le Fonds fournit un financement à d'autres ministères fédéraux pour explorer et partager des approches novatrices de réduction des émissions de GES dans leurs activités. Le financement des projets est assuré à partir des budgets existants des ministères et des organismes dont les émissions liées au transport aérien dépassent une kilotonne de GES par an. De plus, certains ministères dont les émissions sont inférieures à ce seuil offrent une contribution volontaire.

Les investissements du Fonds pour un gouvernement vert sont une occasion de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, de stimuler le secteur des technologies propres, de contribuer aux engagements internationaux du Canada en matière de changements climatiques et de réaliser des économies. À ce jour, le Fonds a approuvé un financement d'environ 46 millions de dollars pour 63 projets de différents ministères et organismes fédéraux afin d'appuyer des projets qui réduisent les émissions de GES dans les activités gouvernementales.

Nouveaux projets du Fonds pour un gouvernement vert basés à Ottawa

Le gouvernement du Canada annonce huit projets différents de trois ministères différents. Ces huit projets -- sur 19 à l'échelle du Canada -- sont menés à partir de la région de la capitale nationale en partenariat avec des équipes des régions et représentent d'importants changements d'écologisation des opérations fédérales. Ces projets sont énumérés ci-dessous.

Le projet de technologies navales électriques (NEST) évalue la faisabilité de solutions hybrides ou toutes électriques pour les navires de la Marine royale canadienne. L'objectif est de réduire les émissions de GES des plateformes de navire et des activités en vue d'atteindre les cibles de carboneutralité de 2050 tout en maintenant la capacité opérationnelle. L'équipe du projet NEST comprend le Groupe des matériels du MDN, la Marine royale canadienne, Ressources naturelles Canada et le Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial du CNRC. Le projet du ministère de la Défense nationale a reçu 1,295 million de dollars du Fonds pour un gouvernement vert.

L'initiative d'ensembles de données 2.0 sur l'exploitation énergétique de la plateforme de navires (SPEED) permettra de mieux comprendre comment l'énergie est utilisée par les navires de la Marine royale canadienne dans leurs différentes tâches opérationnelles. Les données sur la consommation d'énergie sont utilisées pour élaborer des modèles d'énergie des navires qui simulent les charges électriques, de chauffage et de refroidissement, ainsi que la consommation d'énergie globale des navires au cours de différentes utilisations. Le projet a reçu 750 000 $ du Fonds pour un gouvernement vert et a la même équipe de collaboration que le projet précité.

Le projet de Ressources naturelles Canada sur les systèmes de chauffage renouvelables résilients à haute température analysera l'énergie renouvelable et les systèmes de stockage thermique. Le projet a reçu 300 000 $ du Fonds pour un gouvernement vert et appuiera la décarbonisation des immeubles fédéraux au moyen de systèmes de distribution de chauffage à haute température.

Le projet des nouvelles bornes de recharge provisoires pour véhicules électriques effectuera une analyse du marché et des pratiques exemplaires des solutions de recharge du parc de véhicules. Le projet a reçu 39 946 $ du Fonds pour un gouvernement vert et permettra de relever les défis liés à la préparation des véhicules électriques dans les installations fédérales. (Ressources naturelles Canada )

Le projet pilote visant à étudier l'accès du personnel à l'équipement d'approvisionnement en véhicules électriques du gouvernement fédéral a reçu 50 000 $ du Fonds pour un gouvernement vert afin d'élaborer des lignes directrices pour gérer l'accès des employés au matériel d'approvisionnement des véhicules électriques du gouvernement fédéral. Le projet comprend une analyse de l'environnement, des études de cas, un projet pilote à divers sites de l'ASFC et l'élaboration d'une orientation et de recommandations. (Ressources naturelles Canada , Agence des services frontaliers du Canada )

Le projet d'outil de recherche sur l'écologisation des marchés publics vise à mettre au point un outil qui permettra aux organisations fédérales de chercher et d'acheter des produits écologiques. Le projet a reçu 2,1 millions de dollars du Fonds pour un gouvernement vert et encouragera l'approvisionnement écologique dans les activités fédérales. (Services publics et Approvisionnement Canada)

Le projet visant à réduire les émissions de GES de la portée 3 évaluera les répercussions environnementales du matériel scientifique du gouvernement. Le projet, qui a reçu 1,35 million de dollars du Fonds pour un gouvernement vert, permettra de créer des outils pour réduire les émissions de GES associées au matériel scientifique. (Services publics et Approvisionnement Canada)

Le projet d'évaluation du cycle de vie effectuera des évaluations du cycle de vie des immeubles appartenant au gouvernement fédéral. Le projet, qui a reçu 835 000 $ du Fonds pour un gouvernement vert, permettra de déterminer l'empreinte carbone de départ des immeubles fédéraux existants. (Services publics et Approvisionnement Canada)

Les ministères mettent en œuvre la Stratégie pour un gouvernement vert au moyen de projets comme ceux-ci afin de contribuer à la transition du Canada vers une économie carboneutre et résiliente aux changements climatiques. De plus, les activités d'approvisionnement tiennent compte de considérations liées à l'écologisation, comme l'achat de véhicules hybrides ou à émission zéro et d'électricité propre. Cela signifie qu'il faut adopter des technologies propres, comme les technologies utilisées dans les bâtiments intelligents, et des initiatives d'électricité renouvelable.

