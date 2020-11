La ministre du Tourisme annonce un investissement de 50 000 $ pour soutenir l'incubateur MT Lab

QUÉBEC, le 22 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'un soutien financier de 50 000 $ à l'incubateur MT Lab.

Cette aide financière viendra appuyer l'organisme dans la poursuite de ses activités auprès des jeunes entreprises en démarrage du Québec. Créé en 2017, le MT Lab est le premier incubateur en Amérique du Nord consacré au tourisme, à la culture et au divertissement. À la fois un lieu de rencontres, un accélérateur d'entreprises et une plateforme d'échanges, le MT Lab héberge chaque année une cohorte composée de jeunes pousses créatrices de solutions innovantes pour les grands acteurs de l'industrie.

Citations :

« Je suis très heureuse de l'appui que nous apportons au MT Lab. Votre gouvernement est fier de reconnaître le travail inestimable que fait cet incubateur pour propulser nos jeunes pousses québécoises et pour faire émerger des solutions innovantes pour nos entrepreneurs touristiques. En cette période de défis, il est essentiel de conjuguer la réponse aux besoins immédiats et la préparation à un avenir postpandémie. Le MT Lab conjugue ces deux nécessités avec toute la créativité, l'agilité et l'ambition qui définissent notre industrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis ravi de cette contribution du ministère du Tourisme au développement du MT Lab. En facilitant le maillage entre les jeunes pousses et les entreprises touristiques, le MT Lab est au cœur des démarches qui mènent à l'implantation de solutions d'avant-garde répondant aux besoins de notre industrie. Je tiens à remercier la ministre du Tourisme pour son soutien à l'innovation et au MT Lab. »

Pierre Bellerose, président du MT Lab

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Simon Trépanier, Gestionnaire, activités interpartenaires, MT Lab, Tél. : 514 972-2581

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca