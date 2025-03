La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de 883 825 $ pour la réalisation de projets touristiques en Gaspésie

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte‑Croix, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, sont fiers de confirmer un appui financier totalisant 883 825 $, en collaboration avec Tourisme Gaspésie, pour soutenir le développement de 23 projets touristiques régionaux.

Ce montant a été octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Pour tous les détails, voir les projets énumérés en annexe. Après sept appels de projets, l'EPRTNT aura permis de soutenir 61 projets en Gaspésie, ce qui représente des investissements totaux, incluant ceux des promoteurs, de plus de 33 millions de dollars.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économique de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor en Gaspésie, attirant les visiteurs internationaux et québécois séduits par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. Ces deux secteurs sont au cœur des filières à haut potentiel pour développer une offre touristique distinctive, durable et attrayante. La région compte plus de 560 entreprises représentant plus de 4 100 emplois. Selon les données de Tourisme Gaspésie, les retombées économiques du tourisme dans la région atteignent 525 millions de dollars.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement, et nous investissons afin que toutes nos régions et nos communautés profitent encore davantage de ses importantes retombées. Les projets soutenus en Gaspésie, avec l'appui de notre partenaire Tourisme Gaspésie, sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au soutien financier accordé par notre gouvernement, la région aura les moyens d'enrichir son offre touristique afin que les visiteurs passent un séjour encore plus inoubliable chez nous. La Gaspésie dispose de tous les atouts pour plaire aux touristes d'ici et d'ailleurs, et nous allons poursuivre nos efforts afin que ce secteur atteigne son plein potentiel. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« L'industrie touristique dynamise l'économie locale et favorise le développement de l'ensemble de notre belle région. Avec nos entrepreneurs et Tourisme Gaspésie, nous continuerons de travailler pour que ce secteur d'activité enrichisse davantage nos communautés, de manière responsable et durable. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Tourisme Gaspésie salue l'engagement et la vision des entrepreneurs touristiques de la région, dont le travail passionné favorise le dynamisme et l'attractivité de notre destination en toute saison. Nous sommes très fiers de pouvoir les accompagner, de soutenir financièrement leurs projets et de contribuer à leur succès. »

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Fait saillant :

L' EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour la Gaspésie, 1,4 million de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme, montant auquel Tourisme Gaspésie a ajouté 950 000 $, ce qui a porté à 2,3 millions la somme disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Entente de partenariat régional

et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Gestion Mathieu Guimond Construction de deux unités supplémentaires des Chalets Nautika

Aménagement des espaces extérieurs

Ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques 75 000 $ Société d'action nationale de Matane Organisation de l'édition 2024 du Festival Matane en lumière 25 000 $ Les fêtes de la plage de Cap-d'Espoir 2005 Organisation de l'édition 2024 du Festi‑Plage de Cap-d'Espoir 40 000 $ Les fêtes de la plage de Cap-d'Espoir 2005 Organisation de l'édition 2025 du Festi‑Plage de Cap-d'Espoir 45 000 $ Listuguj Mi'gmaq Government Organisation de l'édition 2024 du Pow-wow de Listuguj 23 519 $ Listuguj Mi'gmaq Government Organisation de l'édition 2025 du Pow-wow de Listuguj 25 000 $ Municipalité de

Val-Brillant Aménagement de 25 nouveaux terrains au Camping Bois et berges 75 000 $ Centre de ski Mont-Béchervaise 2000 Implantation d'un système SIVAO utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité, réduire la consommation d'énergie et rehausser l'expérience client 11 663 $ Le club des sportifs de Petite-Vallée Aménagement d'un réseau de sentiers multifonctionnels non motorisés quatre saisons 49 500 $ Hôtel Le Gaspésiana Implantation d'équipements et de solutions numériques afin d'optimiser le parcours client 18 643 $ Village en chanson de Petite-Vallée Organisation de l'édition 2026 du Festival en chanson de Petite-Vallée 60 000 $ Parc régional Petite-Cascapédia Implantation d'une billetterie numérique et installation de portillons d'accès automatiques 20 000 $ Mandoline hybride Organisation de l'édition 2026 du Festival de danse contemporaine FURIES 30 000 $ Événements Gaspésia Organisation de l'édition 2025 de l'Ultra‑Trail Gaspésia 100 49 000 $ Festival BleuBleu Organisation de l'édition 2026 du Festival BleuBleu 30 000 $ Corporation du Bourg de Pabos Renouvellement de l'exposition permanente 75 000 $ Maximum 90 Organisation de l'édition 2026 du Festival La virée trad 20 000 $ Choc Événements Organisation de l'édition 2026 de l'Ultra‑Trail des Chic-Chocs 30 000 $ Enfants sauvages Acquisition de deux unités d'hébergement haut de gamme et de trois unités indépendantes de sauna pour la station balnéaire Petit Métis 48 500 $ M DGTL Organisation de l'édition 2025 du festival M DGTL 25 000 $ Destination Gaspé Mise en place d'un nouveau site transactionnel pour l'activité Capitale québécoise des pêches maritimes 18 000 $ Musique du bout du monde Organisation de l'édition 2026 du Festival Musique du bout du monde 50 000 $ Municipalité de Pointe-à-la-Croix Réaménagement du parc du Vieux-Quai

Aménagement d'un site de mise à l'eau de La route bleue du Québec 40 000 $ Total

883 825 $

