La ministre Caroline Proulx annonce l'attribution de plus de 2,3 M$ à dix projets collectifs en tourisme

SAINT-SAUVEUR, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars pour la réalisation de dix projets collectifs en tourisme.

Ces initiatives ont été sélectionnées dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs, lancée le 25 septembre 2023 et dotée d'une enveloppe totale de 5 millions de dollars. Ce programme vise à appuyer financièrement la réalisation de projets collectifs en vue de stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l'offre touristique des régions du Québec. Il est administré par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, à qui le ministère du Tourisme a délégué la gestion.

Citation :

« À travers l'EPRTNT 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs, on donne les moyens à nos partenaires de mener des projets qui profitent à l'ensemble d'un secteur ou encore à toute l'industrie touristique, de façon à favoriser sa croissance et, du même coup, à engendrer des retombées économiques plus importantes pour nos communautés. Je suis ravie de l'engouement suscité par le programme et de la variété des projets soutenus, et je remercie Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir accepté la gestion de l'enveloppe. J'ai très hâte de voir les résultats de ces projets structurants! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les projets soutenus sont décrits ci-dessous.

Organisme Projet Montant Événements

Attractions

Québec Mise en place d'outils de gestion collectifs

visant à développer une base de données

collectives au bénéfice des membres.



www.quebecvacances.com. Refonte complète du portail touristique 350 000 $ Alliance de

l'industrie

touristique du

Québec Projet de sensibilisation et d'éducation quant

aux impacts des prévisions météorologiques

sur les activités touristiques québécoises. 336 600 $ Tourisme

Gaspésie Réalisation d'un diagnostic de l'utilisation des

plateformes de réservation en ligne dans les

régions du Québec maritime, dans le cadre

d'un projet de soutien aux entreprises

touristiques du Québec maritime dans leur

transition numérique. 26 775 $ Tourisme

Cantons-de-l'Est Acquisition et installation de dix casiers

sécurisés de type Vélo-Transit ainsi que de

vingt supports à vélo le long de la

Véloroute gourmande. 159 575 $ Association

Hôtellerie

Québec Projet d'accompagnement d'entreprises

hôtelières dans leur transformation

numérique. 331 177 $ Alliance de

l'industrie

nautique du

Québec Réalisation d'un diagnostic pour inventorier et

analyser les plateformes existantes dans le

secteur de la navigation de plaisance et

évaluer la pertinence de créer une nouvelle

plateforme ou de moderniser les outils

numériques actuels. 66 308 $ Association des

stations de ski

du Québec Acquisition d'une technologie pour

documenter et comprendre les retombées

touristiques régionales des stations de ski et

les déplacements touristiques. 99 000 $ Association des

stations de ski

du Québec Développement d'une application mobile pour

faciliter l'achat de billets et renforcer

l'engagement des skieurs. 139 725 $ Association des

stations de ski

du Québec Aménagement d'un site hivernal au centre-

ville de Montréal pour faire découvrir les

sports d'hiver, sensibiliser aux enjeux

climatiques, initier aux activités hivernales et

structurer une offre collective tout en mettant

en valeur les montagnes et les attraits

hivernaux du Québec. 312 060 $ Association des

stations de ski

du Québec Appui aux efforts de l'Association pour

assurer la pérennité des stations de ski (deux

cohortes de dix entreprises pour un parcours

de développement durable, une ligne de

service-conseil pour l'aménagement en

contexte climatique, des diagnostics de

vulnérabilité pour cinquante stations et un

coffre à outils pour mettre en commun les

meilleures pratiques). 490 230 $ Total

2 311 450 $

Les projets choisis dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 - Soutien aux projets collectifs doivent exclusivement être pilotés par une association touristique (régionale ou sectorielle) ou un mandataire reconnu par le ministère du Tourisme et engendrer des répercussions pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs. En effet, l'industrie touristique fait face à des enjeux transversaux pour lesquels des solutions doivent être élaborées de façon concertée.

Il est possible de soumettre des projets jusqu'au 31 janvier 2025. À cette date, seuls les dossiers complets seront traités. En plus de répondre aux objectifs du programme, les projets admissibles doivent proposer des solutions concrètes aux défis auxquels font face les entreprises touristiques, notamment en matière de main-d'œuvre, d'expérience client, d'accueil à destination, de développement durable et responsable, de transformation numérique ou de diversification économique.

