La ministre Bibeau annonce des investissements au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 4,8 millions de dollars pour soutenir les femmes entrepreneures du Québec

SAINT-PIE, QC, le 22 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes avec sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative assortie d'une enveloppe de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, un investissement pouvant aller jusqu'à 4,8 millions de dollars dans des femmes entrepreneures québécoises et des organismes qui les soutiennent. Les fonds sont administrés par Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Par l'entremise du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, 21 entreprises dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes recevront chacune un investissement pouvant atteindre 100 000 $ pour les aider à se développer et à accéder à de nouveaux marchés d'exportation. L'investissement total dans les femmes entrepreneures du Québec pourra atteindre 2 080 000 $. Consultez la liste des bénéficiaires.

La ministre Bibeau a également annoncé que les organismes suivants recevraient un appui du Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet régional) :

L'Association communautaire d'emprunt de Montréal (Microcrédit Montréal) obtiendra jusqu'à 1 461 000 $ pour fournir des services de soutien adaptés aux femmes immigrantes qui souhaitent rehausser leurs compétences en entrepreneuriat.

Youth Employment Services Foundation, également à Montréal, recevra jusqu'à 1 260 000 $ pour soutenir les femmes membres de la communauté minoritaire de langue officielle dans l'établissement et la croissance de leur entreprise, et ce, dans toutes les régions de la province.

Fédération des agricultrices du Québec va recevoir jusqu’à 450 000 $ pour mettre en place des programmes de soutiens dédiés aux femmes entrepreneures du secteur agricole.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment afin de résoudre la question de l'équité salariale, accroître le nombre de place abordables dans les services de garde d'enfants et mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. Il s'agit d'un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et équitable des femmes au sein de notre économie et de notre société. Voilà pourquoi nous avons lancé la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d’entreprises détenues par des femmes au Canada au cours des six prochaines années. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront des entreprises québécoises qui sont dirigées par des femmes ou qui appartiennent à des femmes à innover, à croître et à exporter vers de nouveaux marchés. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Dans le budget de 2018, le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'est vu accorder 85 millions de dollars afin d'aider des tierces parties sans but lucratif à apporter leur soutien à des femmes entrepreneures et à combler les lacunes de l'écosystème.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 20 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Un appel de propositions a eu lieu à l'automne 2018. Plus de 3 000 propositions ont été soumises, et plus de 200 projets ont obtenu un financement. Le gouvernement du Canada est heureux d'être en mesure de soutenir environ 100 projets supplémentaires en investissant une somme additionnelle de 10 millions de dollars dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Si l'on compte ce nouvel investissement, le gouvernement aura investi au total 30 millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour les aider à faire croître leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des places plus nombreuses et abordables dans les services de garde d'enfants.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

Moins de 16 % des PME au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor , en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

