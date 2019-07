La ministre Bennett annonce un financement pour la construction du Centre national du patrimoine des Métis

WINNIPEG, le 12 juill. 2019 /CNW/ - La mise en valeur de l'histoire de la Nation métisse, de son riche patrimoine et de sa contribution importante au développement du Canada est essentielle à la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé l'octroi d'un financement pour la construction du Centre national du patrimoine des Métis, à Winnipeg, au Manitoba.



Le gouvernement du Canada versera jusqu'à 5,1 millions de dollars pour la construction du Centre national du patrimoine des Métis.

Premier du genre au Canada, le Centre national du patrimoine des Métis donnera aux membres de la Nation métisse l'occasion de raconter leur histoire. En outre, il offrira aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur le patrimoine, la langue, la culture, les méthodes de gouvernance et la contribution de la Nation métisse avant, pendant et après la Confédération.

« Le Centre national du patrimoine des Métis traduit la ferme volonté du Canada de travailler en partenariat avec la Nation métisse afin de promouvoir la réconciliation. Cette journée marque une étape très importante, tandis que nous continuons de collaborer avec la Nation métisse pour veiller à ce que son patrimoine soit préservé et à ce que tous les Canadiens et Canadiennes comprennent mieux la place légitime qui lui revient dans l'histoire du Canada. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je suis ravi que ce centre patrimonial soit situé dans le berceau de la Nation métisse et au cœur de sa terre ancestrale. C'est notre maison. C'est notre terre. En tant que voisin, ami et partenaire au sein de la Confédération, je me réjouis à l'idée que, bientôt, je pourrai accueillir des visiteurs du Manitoba, et même du monde entier, dans ce centre d'excellence, où ils pourront vraiment comprendre l'apport des Métis à cette province et à l'ensemble du pays. »

David Chartrand,

Président, Manitoba Métis Federation

« La prise de mesures permettant à la Nation métisse d'offrir à ses membres une occasion de raconter leur histoire représente une étape importante de notre cheminement vers la réconciliation. Le Centre national du patrimoine des Métis aidera grandement la population canadienne à comprendre notre histoire commune. Ensemble, continuons à bâtir l'infrastructure du 21e siècle moderne, écologique et résiliente que les Métis méritent. »

L'honorable François-Philippe Champagne,

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En novembre 2018, la communauté métisse du Manitoba m'a expliqué directement comment les gestes posés par le gouvernement dans le passé ont porté préjudice à sa culture. Grâce à ses efforts inlassables, nous annonçons aujourd'hui un important investissement pour appuyer la création du premier centre du patrimoine des Métis au pays, au cœur du peuple métis, qui contribuera à promouvoir l'histoire et la culture des Métis. Voilà un exemple de la réconciliation en action. »

L'honorable Pablo Rodriguez,

Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Au début des années 1990, la Manitoba Métis Federation a été mandatée par le Ralliement national des Métis pour mettre en place un centre national du patrimoine.

