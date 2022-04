BRAMPTON, ON , le 11 avril 2022 /CNW/ - Ressources naturelles Canada

Les transports sont à l'origine de près du quart des émissions au Canada, et pour réduire la pollution et combattre les changements climatiques, le gouvernement du Canada tâche de rendre nos déplacements plus économiques, plus propres et plus rapides par des investissements qui feront en sorte que les véhicules zéro émission (VZE) soient plus simples d'utilisation, plus abordables et construits au Canada.

Aujourd'hui à Brampton, la ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de 445 000 $ dans la municipalité régionale de Peel afin d'installer 80 bornes de recharge de véhicules électriques (VE) dans la région. Financées par le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, les bornes seront accessibles aux Ontariens d'ici la fin de l'année. Le coût total du projet du Peel Climate Change Partnership s'élève à plus de 1,3 million de dollars.

Mme Anand a attiré l'attention sur plusieurs nouvelles mesures destinées à prolonger et à amplifier ces efforts :

La mesure proposée dans le budget de 2022, qui suggère de verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires en vue de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme Incitatifs pour l'achat de VZE, auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS.

La mesure proposée dans le budget de 2022, qui suggère de verser 500 millions de dollars en investissements à la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) et un supplément de 400 millions de dollars au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, ce qui permettra d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien.

( ) et un supplément de 400 millions de dollars au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, ce qui permettra d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien. Les efforts déployés par le gouvernement pour permettre à plus de gens à Brampton d'avoir accès à des transports en commun plus écologiques, y compris le récent bouclage financier - entre la BIC et la Ville de Brampton - d'un investissement qui pourrait s'élever à 400 millions de dollars et qui contribuera à financer l'acquisition de quelque 450 autobus à émission zéro.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'ambitieux objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres, la protection de la nature ou les minéraux critiques, l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le plan global du gouvernement du Canada de bâtir une économie plus propre et plus prospère, pour fournir de bons emplois et assainir l'air, maintenant et dans l'avenir.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. En investissant dans des bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Nous faisons face à certains des plus grands défis de notre génération : une crise de sécurité internationale découlant de l'invasion massive de l'Ukraine par Poutine, une pandémie mondiale et les changements climatiques. Les Canadiens s'attendent à ce que nous surmontions ces défis tout en nous employant à bâtir un avenir meilleur. Combinée aux mesures actuelles de notre gouvernement et aux nouveaux investissements prévus dans le budget 2022, l'annonce d'aujourd'hui - destinée à rendre les véhicules zéro émission plus abordables et plus faciles à utiliser - accélérera notre marche vers cet avenir plus radieux. Un avenir où nous respirerons un air plus pur, occuperons de meilleurs emplois et pourrons léguer à nos enfants et nos petits-enfants une planète en meilleure santé. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense nationale

« La région de Peel est déterminée à s'attaquer aux impacts des changements climatiques, et notre plan directeur sur les changements climatiques nous sert de guide pour fournir des services essentiels résilients et sobres en carbone à nos magnifiques villes. La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est l'un des principaux objectifs de notre plan directeur, et grâce à des investissements et des partenariats comme ceux que nous voyons aujourd'hui, nous changeons la donne. Nous remercions le gouvernement fédéral de sa volonté d'installer des bornes de recharge de véhicules électriques dans notre région et d'aider les résidents et les entreprises de Peel à réduire les GES. »

Nando Iannicca

Président régional, municipalité régionale de Peel

« Félicitations à la municipalité régionale de Peel et au Peel Climate Change Partnership, dont la demande de financement a été acceptée par notre gouvernement pour l'installation de 80 bornes de recharge de véhicules électriques. Nous devons bâtir des infrastructures de recharge accessibles et fiables afin que les Canadiens soient de plus en plus nombreux à opter pour des véhicules électriques. »

Shafqat Ali

Député, Brampton-Centre

« Le transport routier représente 20 % de nos émissions de gaz à effet de serre. En installant de plus en plus de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la ville de Brampton, notre gouvernement élimine un obstacle à l'utilisation quotidienne des véhicules électriques à émission zéro. »

Ruby Sahota

Députée, Brampton-Nord

« Environ 25 % des émissions de GES du Canada proviennent des transports, dont approximativement 12 % des véhicules légers. Nous devons poursuivre notre marche vers un avenir plus vert, fondé sur des énergies plus propres, et les nouvelles infrastructures de recharge annoncées aujourd'hui pour Peel nous aideront à y parvenir. »

Maninder Sidhu

Député, Brampton

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Depuis 2019, le gouvernement fédéral offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ dans le cadre du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE) de Transports Canada, ce qui a permis aux consommateurs canadiens d'acheter ou de louer plus de 136 000 VZE.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a contribué à l'installation de plus de 1 500 bornes de recharge au pays.

Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 130 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

Liens pertinents

