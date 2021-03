La catégorie Technologies du prix Toyota Project Award récompense la technologie de la membrane GORE-SELECT® unique qui améliore la performance du tout nouveau MIRAI 2021.

TOKYO, 18 mars 2021 /CNW/ - W. L. Gore & Associates est heureux d'annoncer que sa membrane GORE-SELECT® a reçu le prestigieux prix Toyota Project Award de Toyota Motor Corporation dans la catégorie Technologies. La membrane GORE-SELECT® a été choisie pour sa technologie novatrice, qui contribue à la performance et à la valeur du nouveau MIRAI, le véhicule électrique à pile à combustible haut de gamme de Toyota, lancé en décembre 2020.

Puissance et efficacité énergétique de prochaine génération

Les spécialistes des produits Gore Shinichi Nishimura (à gauche) et Toyohiro Matsuura (à droite) acceptent fièrement le Toyota Project Award. Membrane GORE-SELECT®

Le MIRAI de première génération de Toyota a révolutionné les VEC lors de son lancement en 2014. Cette série de véhicules incorporait la membrane GORE-SELECT® comme MEP (membrane échangeuse de protons), le matériau de base de sa pile à combustible. Aujourd'hui, une membrane GORE-SELECT® améliorée aide la deuxième génération de MIRAI à offrir un niveau de performance encore plus élevé : Toyota relève une puissance de sortie maximale de 128 kW (174 PS) avec une efficacité énergétique de 152 km/kg (selon la norme procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, ou « WLTC »). Il en résulte une autonomie de croisière de 850 km (valeur de référence) par charge.

La possibilité d'une pile à combustible compacte et à haut rendement

Les récentes avancées de la membrane GORE-SELECT® expliquent cette performance améliorée. En effet, l'épaisseur de la membrane est maintenant réduite de 30 %, ce qui améliore la perméabilité au gaz et l'efficacité énergétique. Également, une couche de renforcement unique en améliore considérablement la durabilité.

Pour Toyota, la membrane GORE-SELECT® améliorée signifie que le nouveau MIRAI peut se doter d'une pile à combustible plus compacte, plus performante et plus durable, tout en réduisant le coût total du système.

« La science qui a fait naître notre couche de renforcement unique est une technologie de base que Gore élabore depuis de nombreuses années. L'application de cette technologie à la membrane GORE-SELECT® permet d'améliorer considérablement la taille, la performance et le coût des piles à combustible, a déclaré Shinichi Nishimura, spécialiste de piles à combustible, développement mondial de produits chez Gore.

Nous sommes très heureux d'offrir cette technologie de pointe à nos partenaires chez Toyota et très honorés d'être les lauréats du prix Project Award. »

Partenariat pour le progrès

Toyota et Gore sont des chefs de file reconnus dans le domaine de la technologie des piles à combustible. L'expertise de Gore, acquise sur plusieurs décennies de recherche en matière de technologie des membranes, fait d'elle un partenaire hautement qualifié : Gore a produit le premier assemblages membrane-électrodes (AME) offert sur le marché et, depuis 1994, a fait progresser la performance des MEP pour les véhicules à pile à combustible. La membrane GORE-SELECT® est également conforme au règlement REACH de l'Union européenne.

Gore est en bonne position pour établir des partenariats avec les fabricants d'équipement d'origine et autres partenaires à l'échelle mondiale. Ses ressources mondiales dans les secteurs de la vente, de la recherche et du développement et de la fabrication assurent une source fiable d'approvisionnement pour des produits de haute qualité et à haut rendement. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation assure un développement continu de produits, comme la membrane GORE-SELECT®, qui peuvent fournir une puissance plus élevée tout en réduisant le coût du système et le coût total de la proposition technique.

Pour en savoir plus sur la membrane GORE-SELECT®, visitez gore.com/ToyotaAward21-FuelCell .

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise mondiale de science des matériaux qui se consacre à la transformation des industries et à l'amélioration des vies. Depuis 1958, Gore a relevé des défis techniques complexes dans des environnements exigeants, de l'espace extra-atmosphérique aux sommets les plus élevés du monde, en passant par le fonctionnement interne du corps humain. Avec plus de 11 000 associés et une solide culture d'équipe, Gore génère des revenus annuels de 3,8 milliards de dollars.

