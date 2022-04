C'est aujourd'hui la Journée de la Terre! Face aux défis environnementaux auxquels le monde est confronté, les globe-trotteurs veulent des destinations qui offrent non seulement une expérience formidable, mais aussi un voyage durable et significatif, et la Colombie répond à toutes les exigences écologiques.

TORONTO, 22 avril 2022 /CNW/ - On pourrait dire que la Colombie célèbre chaque jour la Journée de la Terre, puisqu'elle est le pays le plus riche en biodiversité par mètre carré au monde, et l'un des 12 pays à être doté d'une politique durable en matière de tourisme.

Cela signifie que la Colombie, qui a à peu près la taille de l'Ontario, a le privilège d'occuper la « première place » pour de nombreuses merveilles naturelles. Par exemple, elle héberge la plus grande diversité d'oiseaux de la planète, avec plus de 1 900 espèces d'oiseaux différentes. La Colombie compte également le plus grand nombre de papillons au monde, avec plus de 3 600 espèces enregistrées, ce qui signifie que 20 % de toutes les espèces de papillons sur Terre y vivent!

Le pays est divisé en six régions touristiques , chacune avec des écosystèmes et des cultures très différents. Les voyageurs peuvent tout aussi bien, en quelques heures, faire la randonnée de la plus haute montagne côtière du monde et visiter le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville fortifiée de Carthagène, dans les Caraïbes de la Grande Colombie! Les gens peuvent aussi visiter les luxuriantes montagnes vertes de la cordillère occidentale colombiennes et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le café et les fleurs, ou encore, visiter la ville de Bogotá et ses environs pour en apprendre plus sur les histoires d'or légendaires, les cultures autochtones et les héros nationaux qui traversent les vallées et les landes.

Toute cette mégadiversité sera précisément présentée le mois prochain (les 24 et 25 mai) à la Chambre de commerce de la région de Toronto lors du forum 2022 sur le tourisme en Colombie, un événement qui réunira plus de 50 professionnels canadiens et colombiens des secteurs des loisirs et des affaires. Cet événement est organisé par ProColombia, l'organisme gouvernemental chargé de promouvoir le tourisme en Colombie.

« Le Canada et la Colombie sont plus proches que la plupart des gens ne le pensent. Nous sommes seulement à 6 heures de Toronto et à 7 heures de Montréal, en vol direct vers Bogotá, a déclaré Flavia Santoro, présidente de ProColombia. Le Canada est l'un des marchés les plus importants pour notre secteur touristique. Nous continuerons à développer des liens solides avec les Canadiens et à leur montrer comment la Colombie, avec toutes ses merveilles naturelles, est prête à les accueillir. »

