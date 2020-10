La Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel attribuée à Éduc'alcool

La Médaille pour mérite exceptionnel a été remise à Hubert Sacy, C.M., C.Q., directeur général d'Éduc'alcool, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Québec et au cours de laquelle le lieutenant-gouverneur a souligné que sa mission d'informer les Québécois en matière de consommation d'alcool afin de les amener à faire des choix réfléchis est importante, voire essentielle, dans notre société, mettant en lumière qu'Éduc'alcool est plus que jamais, un acteur-clé au Québec. « Son expertise n'est plus à prouver et ses interventions sont, à chaque occasion, pertinentes, dosées, justes et légitimes » a-t-il souligné.

« Si l'organisme occupe aujourd'hui une telle place, c'est qu'il a su au fil des trois dernières décennies, s'implanter comme une référence en ayant à cœur d'aider, de sensibiliser et de responsabiliser notre société et les individus qui la composent », a-t-il poursuivi.

Hubert Sacy a reçu la Médaille avec reconnaissance et humilité. Avec reconnaissance, car elle souligne le travail colossal qu'Éduc'alcool a accompli au cours des trois décennies de son existence.

Avec humilité, parce que l'organisme ne la considère pas comme un point d'arrivée, le point d'orgue d'une mission accomplie, mais comme une invitation à continuer, à poursuivre sans relâche son action pour au moins trente autres années.

Par ailleurs, Hubert Sacy a évoqué sa réaction lorsqu'il a appris que le lieutenant-gouverneur du Québec avait décerné à Éduc'alcool la plus haute décoration de son programme de distinctions honorifiques.

« Mon premier réflexe, une fois le choc encaissé et la première joie passés, a été de dire « Enfin!! ». Enfin, une reconnaissance attribuée directement, à Éduc'alcool lui-même en tant qu'organisme, et non pas indirectement par l'entremise de son directeur général ».

Car si l'organisme et les messages qu'il prône ont fait autant de chemin au cours des trois dernières décennies, c'est grâce un effort collectif, selon Hubert Sacy qui a tenu à rendre hommage aux présidents du conseil d'administration d'Éduc'alcool au fil du temps qui, en plus d'exercer leur leadership, représentent aussi les dizaines d'administrateurs et de bénévoles qui ont permis la réalisation de ce qui a été accompli. Il a également tenu à y associer le personnel, les conseillers scientifiques, les collaborateurs d'Éduc'alcool, de même que ses partenaires de longue date, son Conseil scientifique et le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques.

« Ce que vous nous dites, c'est que le Québec a encore besoin d'Éduc'alcool », a dit Hubert Sacy au lieutenant-gouverneur. « Mériter cette Médaille, c'est bien. S'engager à continuer de la mériter chaque jour, c'est comme cela que nous la recevons », a-t-il conclu.

SOURCE Éduc'alcool

Renseignements: Antoine Kack, [email protected], 581 984-0159

