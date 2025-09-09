Ce financement marque le 10e anniversaire de la Commission de vérité et réconciliation

TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Mastercard Foundation a annoncé l'octroi de 235 millions de dollars à 30 établissements d'enseignement postsecondaire en reconnaissance de leurs réalisations et de leurs contributions à l'éducation des jeunes autochtones partout au Canada.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a souligné que l'éducation constituait une voie essentielle vers la réconciliation. Marquant une décennie de travail dans le cadre de la CVR, ce financement de la Mastercard Foundation souligne le leadership et les réalisations positives de ces 30 établissements d'enseignement, qui ont déjà formé plus de 30 000 jeunes autochtones. Il leur permettra de renforcer et d'élargir la portée de leurs programmes - des métiers aux technologies, en passant par les soins de santé et l'ingénierie - et de doubler le nombre de jeunes autochtones qui y participeront au cours des dix prochaines années.

Ces établissements et organismes ont été sélectionnés pour leur impact tangible et les résultats concrets obtenus auprès des jeunes autochtones; pour leur implication profonde, leur engagement indéfectible et leur sens des responsabilités envers les communautés et les jeunes; ainsi que pour leurs programmes novateurs et fructueux, en phase avec les priorités et les perspectives de développement des Autochtones.

Leurs programmes illustrent comment les visions, les valeurs et les aspirations des jeunes autochtones s'intègrent harmonieusement à des parcours menant à des moyens de subsistance significatifs, dans le respect des droits et du principe d'autodétermination autochtones. Au-delà de la mise en œuvre de programmes réussis, ce financement leur offrira l'occasion de diffuser leurs approches novatrices et de contribuer à la création de solutions nouvelles et durables.

Depuis 2017, la Mastercard Foundation, par l'intermédiaire de son programme EleV , collabore étroitement avec des partenaires à travers le Canada afin de transformer les possibilités d'éducation et d'emploi offertes aux jeunes autochtones. Ce nouvel engagement vient renforcer l'impact du programme EleV qui, à ce jour, a déjà soutenu plus de 65 000 jeunes autochtones grâce à l'éducation, à l'entrepreneuriat et au développement du leadership.

« Nous sommes fiers d'appuyer le travail exceptionnel des établissements autochtones et des grandes universités qui transforment la vie des jeunes autochtones », a déclaré Reeta Roy, présidente et chef de la direction de la Mastercard Foundation. Ce travail transformateur s'ancre dans la réconciliation : de l'amélioration des services de santé dans les communautés, aux entreprises novatrices qui fournissent de l'énergie propre, en passant par les programmes culturels qui revitalisent les langues autochtones et les jeunes qui obtiennent leur diplôme pour devenir des leaders dans les domaines de la santé, des technologies et de l'intendance des terres. »

« Il s'agit d'un acte de solidarité envers les survivants et leurs familles », déclare Stephanie Scott, directrice générale du CNVR. « Il garantit que les vérités confiées au CNVR seront préservées, protégées et partagées avec les générations futures. Notre travail ne consiste pas seulement à préserver, mais aussi à rendre justice, à éduquer et à transformer. »

« La Mastercard Foundation continue d'être un véritable partenaire de l'Université des Premières Nations du Canada (FNUniv), en soutenant notre vision, notre leadership et notre autonomie », déclare Jacqueline Ottmann, présidente de l'Université des Premières Nations du Canada et Mizowaykomiguk paypomwayotung. « Grâce à notre partenariat actuel avec le programme EleV de la Mastercard Foundation, nous atteignons l'indépendance académique, juridique et financière. Ce nouveau financement soutient davantage l'objectif d'autodétermination et de croissance significative à long terme de la FNUniv, nourrissant les ambitions de cet établissement postsecondaire autochtone national pour de nombreuses générations à venir.

« Grâce à ce financement historique, l'Université du Manitoba (UM) s'engage à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires autochtones, en agissant avec audace pour aider les apprenants autochtones à s'épanouir et à renforcer le leadership autochtone », déclare Michael Benarroch, recteur et vice-chancelier de l'UM. « Cela s'inscrit dans le prolongement de notre partenariat de longue date avec le programme EleV, qui a joué un rôle déterminant dans nos efforts visant à transformer les expériences et les opportunités des étudiants autochtones dans notre université aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Les subventions accordées permettent à chacun de ces organismes de renforcer la croissance et la pérennité de leurs initiatives en matière d'éducation autochtone. En tant que groupe démographique connaissant la plus forte croissance au Canada, investir dans l'éducation des jeunes autochtones, aujourd'hui et pour l'avenir, profite à l'ensemble du pays. Dans les prochaines années, un réseau national d'organismes de premier plan partagera ses connaissances, multipliera son impact et accélérera le changement au sein de l'éducation postsecondaire. Œuvrant en faveur de l'autodétermination et de l'intégration des connaissances et des cultures autochtones, ces établissements doteront les jeunes autochtones des compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir, contribuant ainsi à un avenir durable et prospère pour tous.

